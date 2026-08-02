Ездить «внатяг» или до «отсечки» - что вреднее для автомобильного двигателя



Пенсионеры против гонщиков. /Фото: onmanorama.com. Пенсионеры против гонщиков. /Фото: onmanorama.com.

Известный русский афоризм гласит: «Тише едешь – дальше будешь». Очевидно, что народная мудрость не возникает на ровном месте… Однако, насколько она актуальна для автомобилей и, в частности, вопросов о режиме эксплуатации двигателя? Так уже повелось, что в том самом народе на этот счёт есть две строго противоположные точки зрения. Известный русский афоризм гласит: «Тише едешь – дальше будешь». Очевидно, что народная мудрость не возникает на ровном месте… Однако, насколько она актуальна для автомобилей и, в частности, вопросов о режиме эксплуатации двигателя? Так уже повелось, что в том самом народе на этот счёт есть две строго противоположные точки зрения.

1. В чём сущность проблемы?



Какие обороты хуже? /Фото: express.co.uk. Какие обороты хуже? /Фото: express.co.uk.

На протяжении многих лет среди автомобилистов существует две непримиримые, взаимоисключающие, полярные точки зрения относительно манеры езды. Первая в водительской среде была прозвана словом «внатяг». Подобный режим эксплуатации транспортного средства нередко издевательски обзывают «пенсионерским» или около того. Суть езды «внятаг» проста: автомобилисты, эксплуатирующие машину в таком режиме, будто боятся стрелки тахометра. Никаких высоких оборотов и тем более – высоких скоростей. Езда на скорости до 60-70 км/ч при 1.5 тысячах – вот он эталон разумного, рачительного отношения к машине!

Как несложно догадаться, адепты другой манеры езды – полная противоположность описанного выше. Педаль нужно хорошенько утопить. И пока стрелке тахометра есть куда двигаться, совершенство не достигнуто! В конце концов, зачем нужен двигатель, если он не работает в состоянии «до звона»?! Такую манеру эксплуатации ТС в народе прозвали до «отсечки». Стоит напомнить, что отсечка двигателя – это механизм принудительного ограничения оборотов. Водители, крутящие мотор до предела, глубоко убеждены, что во всех остальных случаях машина работает в режиме «деньги на ветер».

2. «Внатяг»: проклятие низких оборотов



Есть свои нюансы. /Фото: sb.by. Есть свои нюансы. /Фото: sb.by.

Сторонники «пенсионерской» манеры езды по-своему правы, но только отчасти. На первый взгляд в низких оборотах нет ничего плохого. Едешь ты на своих 1500-1800 по ровной дороге, лишь слегка касаясь педали газа. Что может быть не так? Что ж, пока дорога пустая и ровная, подобная манера езды действительно не так уж плоха. Единственный несмертельный побочный эффект при такой эксплуатации – повышенный риск низкотемпературных отложений. Но на этом, пожалуй, и всё. Проблемы начинаются тогда, когда движущийся в таком режиме автомобиль подходит к возвышенности или начинает резко интенсифицировать работу двигателя по любой другой объективной причине.



Может не стоит. /Фото: drive2.ru. Может не стоит. /Фото: drive2.ru.

Резко продавливая педаль газа, автомобиль неожиданно требует от ДВС максимального крутящего при минимальной скорости вращения. А вот это уже чревато целым букетом разномастных проблем. В первую очередь – детонацией, что происходит в результате неконтролируемого сгорания смеси. И вот на смену огненному фронту со скоростью 50 м/c, двигатель получает удар волной со скоростью 2000 м/c. Другая серьёзная проблема – разрыв масляного клина. Проще говоря, в результате резкого увеличения оборотов автомобилист сам провоцирует, пускай и краткосрочное, но масляное голодание. От одного раза ничего страшного не случится. Другое дело, когда машина эксплуатируется так постоянно. Чревато это в первую очередь быстрым износом антифрикционного слоя вкладышей. Наконец, на сдачу подобная манера езды чревата мощным нагарообразованием.

3. «Отчечка»: существует не для красоты



Лишнее и в каше мешает. /Фото: drive2.ru. Лишнее и в каше мешает. /Фото: drive2.ru.

Лишнее масло и в каше мешает, особенно, если оно моторное… Прежде всего стоит уяснить простую истину: высокие обороты высоким оборотам – рознь. Здесь стоит различать понятия «красной зоны» (предельный режим) и «рабочую зону». Сами по себе высокие обороты не вредны до тех пор, пока двигатель функционирует в «рабочей зоне» или зоне максимальной мощности. У каждого двигателя она предсказуемо своя. Но если говорить о современных бензиновых ДВС, то в большинстве случаев это диапазон между 4 и 6 тысячами в минуту. При такой эксплуатации двигатель всё ещё нормально охлаждается и смазывается. При такой езде двигатель выдает максимальный КПД, неплохо самоочищается, а главное ему не страшны кратковременные разгоны.



Как же быть? /Фото: capital.ro. Как же быть? /Фото: capital.ro.

В противовес казанному выше ничего хорошего (при повседневной эксплуатации) про езду до отсечки сказать нельзя. Ограничитель оборотов стоит в двигателе не шутки ради и не для красоты. Если мотор рассчитан на 6.5 тысяч, то не нужно пытаться раскрутить его до 12.5. Неадекватное увеличение оборотов не способствует росту КПД. Как раз напротив, с определённого момента начинаются механические потери. Виной тому растущая сила трения, которую «раскочегаренному» ДВС становится преодолевать всё сложней и сложней. В «красной зоне» резко вырастают инерционные нагрузки на все компоненты двигателя. Есть и другие менее значительные, но не менее неприятные последствия для мотора.

4. Так как же ездить?



Обороты должны быть в меру. /Фото: mirtesen.ru. Обороты должны быть в меру. /Фото: mirtesen.ru.

Без крайностей. Двигатель - штука сложная и любит баланс. Езда до отсечки не так вредна, как «внатяг». Однако, и она провоцирует ускоренный износ двигателя. Работа на максимально допустимых оборотах нужна лишь в исключительных случаях. Во всех остальных ситуациях перегружать двигатель однозначно не стоит, равно как не стоит и игнорировать его потенциал. Для большинства современных бензиновых авто нормальный рабочий диапазон составляет от 2.5 до 4.5 тысяч оборотов в минуту.