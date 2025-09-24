С нами не соску...
Автомобили звезд советского кино: на чем ездили всенародные любимцы



Звезды советского кино по понятным причинам могли позволить себе заметно больше, чем обычный советский гражданин. По советским меркам такие граждане натурально купались в роскоши. Автомобили советские актеры получали разными способами. Так же, как и остальным, машину звезде могло дать государство. Хотя просто купить автомобиль звезды кино имели куда больше шансов.
Наконец, некоторым известным деятелям культуры машины просто дарили.



1. Владимир Высоцкий


Крутая иномарка. |Фото: carsguide.com.au.

Крутая иномарка. |Фото: carsguide.com.au.

 

Если бы Владимир Семенович родился, был воспитан и стал звездой не в Советском Союзе, а где-нибудь в современном государстве, то его воспринимали бы как очередного «мажора». Чего греха таить, Высоцкий не был лишен некоторых «мещанских» соблазнов и слабостей. А еще Владимир Семенович не очень дружил с правилами дорожного движения. Лихачить любил. Из-за чего автомобили у него подолгу не задерживались. Помимо советских авто, Высоцкий ездил на таких иномарках, как RENAULT 16TSBMW 2500Mersedes W116 и Mersedes 450SLC.

2. Никита Михалков


Красивый автомобиль. |Фото: Twitter.

Красивый автомобиль. |Фото: Twitter.


 

У Никиты Сергеевича Михалкова не отнять двух вещей: таланта (и это не сарказм) и умения приспосабливаться. Пускай, на старости лет Никита Сергеевич стал, мягко говоря, персонажем не однозначным, однако сегодня мало кто помнит, что во второй половине 1980-х годов еще достаточно молодой Михалков был противником Перестройки и выступал против уничтожения цензуры в искусстве, предупреждая о том, сколько «помоев» сразу же хлынет в том числе и кинематограф. Иронично, как все повернулось в итоге.
Что касается автомобилей, то первой машиной молодого режиссера была вовсе не модель страны победившего социализма, а импортный Mersedes W115 1976 года выпуска.

3. Андрей Миронов


Популярная иномарка. |Фото: tr.pinterest.com.

Популярная иномарка. |Фото: tr.pinterest.com.

 

Отношения Андрея Миронова с автомобилями долго не складывались. Права всенародный любимец получал аж три года. Первой машиной Андрея Александровича стал ГАЗ-21 «Волга», точно такая же машина, какая снималась в фильме «Берегись автомобиля». В 1985 году звезда советского кино купил себе первую иномарку. Ей стал автомобиль BMW E28, первый «баварец» в истории с дизельным двигателем.

4. Юрий Никулин


ГАЗ-22 во всей красе. |Фото: drive2.com.

ГАЗ-22 во всей красе. |Фото: drive2.com.


 

Юрий Владимирович Никулин автомобили менял не часто. В советское время у главы цирка и известного актера было всего два автомобиля. Первой машиной Никулина был ГАЗ-22. Вторым автомобилем всенародного любимца и самого талантливого циркового артиста СССР стал ГАЗ-2403.

5. Вячеслав Тихонов


Знаменитый 407-ой. |Фото: lastochka.by.

Знаменитый 407-ой. |Фото: lastochka.by.

 

Народный любимец Вячеслав Тихонов, сыгравший роль Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны», к автомобилям относился достаточно прохладно. В советские времена у актера была одна единственная машина – Москвич-407. Да и ту через несколько лет Тихонов подарил отцу, чтобы тот мог самостоятельно ездить на рыбалку.

6. Армен Джигарханян


Тот самый 412-ый. |Фото: fotokto.ru.

Тот самый 412-ый. |Фото: fotokto.ru.

 

До тех пор, пока Армен Джигарханян проживал в Ереване, его единственным автомобилем была 21-ая «Волга». Второй машиной Джигарханяна стал Москвич-412. Его звезда советского кино и театра смог купить спустя несколько лет после переезда в столицу страны Москву.

7. Георгий Данелия


Отличная была машина. ¦Фото: fotokto.ru.

Отличная была машина. ¦Фото: fotokto.ru.

 

Известный советский режиссер не слишком распространялся о том, на каких машинах он ездил. Однако в двух своих книгах Георгий Николаевич как-то упоминал о том, что всю жизнь был исключительно неравнодушен к отечественному Москвичу-402.

источник

