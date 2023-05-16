Майкл Зи кое-что смыслит в завтраках! В инстаграме он известен как мужчина, который каждое утро делает симметричные завтраки для своего бойфренда. Не каждая девушка на такое способна!
«Это декларация любви. Это посвящение и завтраку, и Марку», — говорит Майкл. За год он не пропустил ни дня!
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Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого
Майкл Зи кое-что смыслит в завтраках! В инстаграме он известен как мужчина, который каждое утро делает симметричные завтраки для своего бойфренда. Не каждая девушка на такое способна!
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