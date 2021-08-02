Револьвер «Бульдог»: любимое оружие политических душегубов и революционеров

Вторая половине XIX века и начало XX века было невероятно интересным в контексте политической жизни в странах Европы, США и особенно России. Достаточно вспомнить, что именно в это время на просторах необъятного отечества окончательно оформляется революционное движение. Одним из «героев» данной эпохи можно смело считать британский револьвер «Бульдог», которые пользовался необычайным спросом среди криминалитета, террористов и революционеров.
Производился во многих странах. |Фото: taurusarmed.net.
Карманный револьвер «Бульдог» появился благодаря британскому револьверу Webley No. 2, который был создан для нужд армии Ее Величества в 1872 году. В последствии «Бульдоги» производились во множестве стран (например, в Германии и Бельгии), кроме того, под карманный револьвер очень часто переделывали револьверы самых разных производителей, в том числе американских.
Бывают очень разные. |Фото: avto.goodfon.ru.
Принято считать, что «Бульдогом» является тот револьвер, который имеет ряд общих с знаменитым Webley No. 2 конструктивных особенностей. К их числу следует относить ствол, раму и рукоятку выполненные в виде одной детали. У «Бульдога» должен быть короткий ствол порядка 2.5 дюймов и при этом очень большой для оружия данного класса калибр - .442 или .450, что в пересчете на «человеческий» означает калибр порядка 11 мм. Помимо этого у «Бульдогов» в обязательном порядке открытый курок двойного ударного действия, короткая рукоятка «клюв-попугая» и справа спадающая дверца барабана.
Интересный факт: в конце XIX века раздобыть «Бульдог» в Германии стало настолько легко, что властями даже была предпринята попытка запретить ввоз в страну этих револьверов. Впрочем, запрет торговцы оружием тогда легко обошли.
Всегда небольшой. |Фото: youtube.com.
Благодаря своей мощности, удобству, относительной надежности, компактности и, самое главное, не очень большой цене «Бульдог» очень быстро захватил рынок полицейского и гражданского оружия. Куда реже револьверы данного типа использовали в армии и флоте. Нужно ли говорить о том, что почти сразу же оружие с столь удачной конструкцией попало на черный рынок, откуда стало проникать в криминальную среду.
Вера Засулич. |Фото: союзженскихсил.рф.
Доступность «Бульдога» была настолько высока, что раздобыть револьвер не составило особого труда даже для террористки-народницы Веры Засулич, которая в действительности,на момент совершения покушения на градоначальника Санкт-Петербурга Фёдора Фёдоровича Трепова даже не состояла в террористической ячейке и не была «профессиональной революционеркой», а лишь придерживалась революционных взглядов.
Интересный факт: Градоначальника девушка убить не смогла – попала в живот один раз, причем после первого же выстрела бросила пистолет и сдалась. В последствии, влившись в революционное движение, Вера Засулич стала ярой противницей политики терроризма.
Из такого убили президента США. |Фото: tumblrgallery.com.
Убивали политиков из «Бульдогов» и за океаном. В 1881 году американский адвокат, писатель и проповедник Шарль Гито совершил террористический акт, убив президента Америки Джеймса Абрахама Гарфилда. Интересно, что Гито признали психически неуравновешенным. Более того, бытовала версия (по некоторым данным об этом заявил сам Шарль), что он специально украсил свой «Бульдог» слоновой костью, дабы тот лучше смотрелся в музее после убийства президента. Интересно, что «Бульдог» Гито действительно попал в музей, однако был утерян в начале прошлого столетия.
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