20 шедевров кинематографа, развивающих безупречный вкус

Чтобы понимать толк в киноискусстве, нужно выработать определенные критерии оценки качества — а помочь в этом смогут только самые лучшие фильмы. Для этого мы составили список кинокартин, которые, по мнению преподавателей ВГИКа являются минимальной база кинопознаний для образованного человека.
В этот список вошли не только работы, которые стали классикой кино, но и современные картины, являющиеся примерами отличной актерской и продюссерской работы.
Пролетая над гнездом кукушки
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)
Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. МакМерфи поражается тому, что все смирились с этим, и решается на бунт. В одиночку.
Весна, лето, осень, зима… и снова весна
(Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)
Никому не дано нарушить смену времен года. По мере наступления их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Что еще важно, они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас.
Однажды в Америке
(Once Upon a Time in America)
В бурные двадцатые, когда Америка веселилась под звуки джаза и каждый бродяга мечтал стать миллионером, в трущобах Нью-Йорка встретились несколько отчаянных парней. Убирая с дороги конкурентов, безжалостно карая предателей и нагло проворачивая хитроумные аферы, они стали королями преступного мира золотой эры «сухого закона».
Убить пересмешника
(To Kill a Mockingbird)
Фильм о юристе из Алабамы, воспитывающем без матери своих двоих детей. Помимо темы расовых предрассудков, это фильм о том, как двое детей делают первые шаги в мир, где формируются такие понятия, как благородство, сострадание, справедливость и неравенство.
Лоуренс Аравийский
(Lawrence of Arabia)
Фильм о легендарном герое Первой мировой войны — английском разведчике Т. Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок.
Хладнокровный Люк
(Cool Hand Luke)
Люк много раз испытывал свою судьбу на прочность, и тюрьма стала очередной проверкой, которую он, похоже, и искал. Три побега, три ареста и три жестоких наказания не сломили его волю к жизни, он стал героем для остальных заключенных, героем-одиночкой, поставившим себя против системы…
Мальтийский сокол
(The Maltese Falcon)
Частный детектив Сэм Спэйд начинает смертельную охоту за таинственно исчезнувшей бесценной статуэткой «мальтийского сокола».
Поющие под дождем
(Singin’ in the Rain)
Основа этого легендарного фильма — дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд — популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает его — наступила эра звукового кино.
Собачье сердце
Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь превратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что собаке лучше оставаться собакой.
Умница Уилл Хантинг
(Good Will Hunting)
Уилл Хантинг — 20-летний вундеркинд, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда его арестовывают за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку.
Это случилось однажды ночью
(It Happened One Night)
Элли, наследница многомиллионного состояния, собирается замуж за летчика Кинга Вестли, но ее отец против их брака, сажает ее под замок. Но ей удается бежать и она отправляется навстречу суженому в Нью-Йорк на автобусе. В том же автобусе едет только что уволенный репортер Питер, которому отчаянно нужна сенсация. В лице беглой наследницы, которую ищет полиция всей страны, судьба улыбается ему.
Секреты Лос-Анджелеса
(L.A. Confidential)
Добро пожаловать в Лос-Анджелес, с его ярким солнцем, широкими манящими пляжами и процветающей организованной преступностью. После ареста босса мафии один за другим в мир иной отправляются его помощники, стремившиеся занять освободившееся место главы преступного мира.
Касабланка
(Casablanca)
Оставивший родину американец Рик Блэйн, владелец игорного клуба в Касабланке, случайно встречается с покинувшей его несколько лет назад возлюбленной, Ильзой.
Непрощенный
(Unforgiven)
Это история Уильяма Мунни — бывшего хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером, завел семью. Но все складывается совсем не так, как хотелось…
Огни большого города
(City Lights)
Маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег.
Хороший, плохой, злой
(Il buono, il brutto, il cattivo)
В разгар гражданской войны таинственный стрелок скитается по просторам Дикого Запада. У него нет ни дома, ни друзей, ни компаньонов, пока он не встречает двоих незнакомцев, таких же безжалостных и циничных. Они вынуждены объединить свои усилия, в поисках золота, но совместная работа — самое неподходящее занятие для таких отъявленных бандитов, как они.
Эта замечательная жизнь
(It’s a Wonderful Life)
Джордж Бейли, владелец кредитной компании, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. И Небеса отправляют ему на выручку Ангела, который решает показать Джорджу мир, в котором его не существует.
Укрощение строптивого
(Il bisbetico domato)
Категорически не приемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни героиня пытается изменить и очаровать его.
Тот самый Мюнхгаузен
Комическая фантазия о жизни, любви и смерти знаменитого барона Мюнхгаузена, жившего в XVIII веке и ставшего героем многих веселых книг и преданий, опирается на роман Р. Распе, но по сути является самостоятельным произведением.
Чужой
(Alien)
В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы…
