Работы одного из самых дорогих художников-гиперреалистов современности не отличить от фотографий

Young Sung Kim - художник-гиперреалист из Южной Кореи.
Корейского художника Ён-Сун Ким часто называют мастером, который «рисует фотографии». Его гиперреалистические картины действительно невозможно отличить от снимков, сделанных на цифровую камеру. Пролистайте альбом, чтобы убедиться в этом!
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
Ён-Сун Ким (Young-Sung Kim) родом из Сеула (Южная Корея), но в настоящее время живет в Нью-Йорке. При помощи кисти и акриловых красок он создает рисунки, которые запросто можно перепутать с фотографиями. Посетители выставок признаются, что можно часами рассматривать малейшие детали на картинах Кима, но все равно не найти отличий с высококачественной печатью.
Творческий процесс.
Сам мастер не скрывает, что иногда не может отличить свою работу от фотографии, по которой он писал картину. Однажды он даже по ошибке на запрос пресс-центра отправил файл в полной уверенности, что это фотография его картины, и лишь спустя время он понял, что на самом деле это оказалась фотография-исходник, с которой он работал.
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
Киму 43 года, большую часть жизни он посвятил рисованию. Рассказывает, что с детства интересовался живой природой и ее обитателями, собирал насекомых и увлеченно их рисовал. До сих пор художник с удовольствием рисует аквариумных рыбок, жаб, жуков и прочих мелких тварей. В детстве добиться идеального сходства с живым объектом было очень сложно, и Ким пообещал себе, что он обязательно будет тренироваться до тех пор, пока не достигнет идеального результата.
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
К сожалению, родители долго не принимали решение сына связать свою жизнь с искусством, они были против занятий в художественной школе, поскольку надеялись, что он все же посвятит себя более серьезным, с их точки зрения, занятиям. Будучи студентом, Ким долго доказывал свое право заниматься творчеством. Родители сдались только через два года, когда действительно увидели, что у их сына есть уникальные способности, упорство и трудолюбие.
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
«Мои родители в конце концов поняли, что творчество не было для меня формой протеста, я действительно не мог жить без рисования», - рассказал Ким.
Ким добился того, что стал одним из самых дорогих художников-гиперреалистов современности. Его работы оцениваются от 10 до 130 тысяч долларов за полотно. Опасения родителей, что он не сможет себя прокормить, не оправдались, зато Ким занимается делом, которое ему действительно по душе.
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
Ким обладает невероятной трудоспособностью: ежедневно он уделяет рисованию не менее 12 часов, часто работает без выходных. Однако даже с таким напряженным графиком над созданием больших полотен он иногда работает почти целый год. Ким критически подходит к оценке своих картин, говорит, что ему еще есть, над чем работать, и не собирается останавливаться на достигнутом!
Гиперреалистические картины от художника Ён-Сун Ким (Young Sung Kim).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии