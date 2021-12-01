Такие разные женщины из XIX века на правдивых полотнах Фирса Журавлева

«Трубочист»./ «Русская красавица». /«Перед венцом». Автор: Фирс Журавлев.
Лучшие произведения известного живописца и знатока русской жизни художника - Фирса Сергеевича Журавлева стоят в одном ряду с живописными полотнами величайших мастеров русского реалистического искусства 19 столетия. Галерея работ даровитого живописца свидетельствует, что его особенно в творчестве привлекала женская тема, занимающая хотя и не первое, но весьма весомое место. Именно Фирс Журавлев - один из первых в истории русского искусства во второй половине 19 века обнажил и показал красивое женское тело в своей живописи.
«Автопортрет». Автор: Фирс Журавлев.
В семье портного в декабре 1836 года появился на свет мальчик, которому родители будут пророчить будущее портного. И до 19 лет Фирс был вынужден заниматься портняжным ремеслом. Но вопреки воле родителей в 1855 году юноша отправляется в Петербург и поступает в Академию Художеств, где за время учебы напишет несколько знаменитых работ, удостоенных серебряных и золотых медалей.
Будучи бунтарем в молодости, художник оказался в числе тех четырнадцати студентов, возглавляемых Иваном Крамским, которые подняли бунт и покинули Академию. Ну а в впоследствии уже академик императорской Академии художеств - Фирс Журавлев стал известнейшим жанровым живописцем России. Он экспонировал свои полотна с огромным успехом на международных выставках, активно принимал участие в росписи храмов, стал автором ряда уникальных мозаик и икон.
Фирс Журавлев.
В 70-е годы 19 века художник создал самые известные свои полотна. Превосходно зная купеческий быт, живописец черпал сюжеты для своих картин в «тёмном царстве».
Тематика неравного брака, к которой обращались некоторые художники того времени, нашла свое яркое отражение и в нескольких произведениях Фирса Журавлева. А уж в те времена неравные браки были обыденным явлением в обществе.
«Перед венцом» (1874)
Известнейшим полотном Фирса стало произведение «Перед венцом», за которое был удостоен звания академика и премирован первой премией «по живописи народных сцен» от Общества Поощрения Художеств. Публика так же была в восторге от полотна, задевшего злободневную тему. Это и побудило художника написать еще один вариант картины на этот сюжет.
Драматизм ситуации, развернутый перед зрителем, где молодая девушка в подвенечном платье рыдает, сидя на коленях. По всей видимости ей предстоит выгодный брак по расчету родителей, которые в такой способ решили улучшить свое положение в обществе. Но выбранный ими жених хоть и богат, и знатен, но стар и не люб их дочери.
«Перед венцом». (1874). Государственная Третьяковская галерея. Автор: Фирс Журавлев.
Молоденькая невеста, одетая к венцу, делает последнюю попытку избежать ненавистного ей брака, умоляя батеньку не отдавать ее замуж, но, увы, все давно решено и изменить ничего нельзя. Отец, взяв в руки икону в золотой оправе, приготовился было к благословению дочери на брак, но сейчас взирает свысока на нее "как ястреб на голубицу". В левой руке он крепко сжимает платок, а нога вот-вот притопнет на упрямую дочь. И по всей видимости он крепко разгневан и от своего слова не отступится. На втором плане художник изобразил поникшую мать невесты, которая не в силах помочь дочке, ибо отец всему дому голова.
«Перед венцом». (1874). Автор: Фирс Журавлев.
Немного по другому выглядит отец невесты во втором варианте картины. В чем же разница? На втором полотне батенька расстроен и растерян, у него не хватает слов, чтобы уговаривать рыдающую дочку. Он же для ее блага постарался и подобрал такую партию, что бы и богата, и знатна, и принята в обществе. Старик-отец и сам готов заплакать, однако богатый жених уже ожидает у церкви... Пора ехать.
«Неравный брак» (1880)
«Неравный брак». (1880). Автор: Фирс Журавлев.
Неравный брак заключен и молодая жена в полуобморочном состоянии, а в дверях застыла фигура старого мужа, который с некоторой опаской и вместе с тем похотливо, взирает на новобрачную.
«Девичник в бане» (1885)
«Девичник в бане». (1885).Национальный художественный музей Республики Беларусь. Автор: Фирс Журавлев.
Полотно, посвященное старому обычаю накануне свадьбы, «Девичник в бане» впечатляет сюжетом, где загрустила молоденькая невеста, которую не могут развеселить ее подгулявшие родственницы и подружки. Молодой девушке сейчас не до веселья. Родители "приговорили" ее к браку с нелюбимым. И по всему ее виду заметно, что она мало верит в то, что ей нашептывает сестра.
«Жена-модница» (1872)
«Жена-модница». (Сборы на бал). (1872). Автор: Фирс Журавлев.
Полотно «Жена-модница» расставило новые акценты в проблеме неравного брака: высокообразованный интеллигент и небольшого ума жена, вертящаяся целыми днями перед зеркалом и требующая от мужа все новые наряды.
«Возвращение с бала» (1868)
«Возвращение с бала». (1869). Автор: Фирс Журавлев.
Еще одно полотно, вызывающее интерес к сюжетной линии и композиции - «Возвращение с бала», где видим супругов едущих в карете домой. Муж, подвыпивший и усталый, задремал, обхватив жену рукой, а она огорчена и пытается отстраниться, думая явно не о своем муже.
«Возвращение домой» (1868)
«Возвращение домой». (1868). Автор: Фирс Журавлев.
Муж, вернувшись домой после долгосрочного отсутствия, видит свою супругу беременной. Ошарашенный увиденным он застыл с вытаращенными глазами. Виновная же стоит перед ним с видом преступницы, ожидающей неотвратимой казни, а к подолу матери прижался малыш, не узнавший в бородатом разгневанном мужике батьку.
Оба последних полотна были выставлены на академической выставке 1868 года и принесли Фирсу звание классного художника первой степени.
«Обнаженная купальщица». Автор: Фирс Журавлев.
«Нагая женщина», (1901). Государственный Русский музей. Автор: Фирс Журавлев.
«Пряха». (1884). Автор: Фирс Журавлев.
«Мачеха». (1874). Автор: Фирс Журавлев.
«Трубочист». Автор: Фирс Журавлев.
Женские портреты Фирса Журавлева
«Девочка в платке». Автор: Фирс Журавлев.
«Русская красавица». Автор: Фирс Журавлев.
«Боярышня в кокошнике». Автор: Фирс Журавлев.
«Девушка в венке». Автор: Фирс Журавлев.
«Замечталась». (1884). Автор: Фирс Журавлев.
Полотна Фирса Журавлева являются украшением многих музеев и галерей российских городов и стран ближнего зарубежья, его росписи выполненные на стенах православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга - уникальны.
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