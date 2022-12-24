Christian Dior: как прошел первый визит в Москву в 1959 году

70 лет назад, 16 декабря 1946 года, Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков.
В очередную годовщину мы решили вспомнить, как Christian Dior приехал в 1959 году в СССР, причем стал при этом первым западным модным домом, посетившим Страну Советов. Представляем вам любопытный репортаж о том, как проходил визит модных француженок в Москву эпохи оттепели.
Итак, в июне 1959 года самолет Air France с 12 моделями под руководством Ива Сен-Лорана, который тогда возглавлял дом «Диор», приземлился в Москве. Это был первый визит дизайнера из капиталистической страны в СССР, и он привлек большое внимание общественности.
Показы проходили в зале «Труд» Дома культуры «Крылья Советов». На них пускали только по приглашениям, которые выдавали номенклатуре, родственникам чиновников, а также представителям легкой и текстильной промышленности. Вспоминает модельер Ирина Крутикова, посетившая один из показов: «Модели были невысокими, худыми, ходили по подиуму неспешно. Некоторые комплекты имели российские названия — “Надежда”, “Татьяна”».
За пять дней состоялось 14 показов. Каждая из моделей вышла на подиум 140 раз.
Есть даже легенда о том, что француженки использовали 12,5 литра духов «Диор», хотя привезли 500. Остальные, видимо, пошли на подарки женам советских чиновников.
Модели, как видно из нижеприведенных снимков американского журнала LIFE, гуляли и много фотографировались в ГУМе, на центральных улицах столицы и даже побывали на обычным московском рынке.
Общение с москвичами на лестнице в ГУМе.
На некоторых фотографиях видны бурные эмоции москвичей, столкнувшихся с «нарядными иностранками».
Тот эстетический шок, который испытали граждане Советского Союза, глядя на парижских красоток в «заморских» одеждах, не требует комментариев — потрясенные лица запечатлел беспристрастный объектив фотокамеры Говарда Сочурека.
Модели «Диор» в ГУМе.
Мальчик и модель «Диор».
В центре Москвы.
Модели с советской семьей.
У стен Кремля.
На территории Московского Кремля.
С советскими детьми.
Прогулка по московскому рынку.
Фотосессия на рынке.
И с автоматами газировки.
В Москве.
Сразу после показов француженок везли демонстрировать одежду на заводы на окраине Москвы. А потом на самолете направили в Архангельск, чтобы жители Заполярья тоже смогли оценить европейскую моду.
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Christian Dior: как прошел первый визит в Москву в 1959 году
70 лет назад, 16 декабря 1946 года, Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков.
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