Самые необычные музыкальные инструменты в истории

Мир вокруг нас полон музыки. Причём мелодичные звуки можно извлекать не только из традиционных инструментов, но практически из чего угодно. Не верите – убедитесь сами.



Овощной оркестр

Кошачье пианино

Зевсофон

Морской орган

Клавиатура Янко

Терменвокс

Унцелло

Гидролофон

Большой Сталактитовый орган

Змей

Ледяной орган

Эол

Шарпсихорд

Любой забор

Сырные барабаны