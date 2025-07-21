6 способов приготовить азиатскую лапшу так, чтобы захотелось добавки

Азиатская кухня, как и её блюда, имеет яркую историю. Она возникла в 3000 году до нашей эры, когда было открыто самое раннее сельское хозяйство с одной из первичных азиатских и индийских цивилизаций. В настоящее время блюда азиатской кухни всё больше и больше набирают популярности по всему миру. Исключением не стала и лапша, которую в разных регионах и странах готовят по-своему, добавляя овощи, мясо, морепродукты, специи, травы и соусы.
1. Лапша гречневая
Лапша с курицей. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
На приготовление лапши с овощами и курицей уйдёт не более получаса, а результат превзойдёт любые ожидания. Такое блюдо идеально подойдёт не только для перекуса в первой половине дня, а и для вечерней трапезы.
Ингредиенты:
• Лапша гречневая – 1 упаковка (200 г);
• Филе куриное среднего размера – 1 шт;
• Помидоры черри или коктейльные – 10-12 шт;
• Грибы шампиньоны небольшие – 10-12 шт;
• Соус терияки – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Сельдерей – 4-5 веточек;
• Молоко кокосовое – опционально;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Гречневая лапша с куриным филе. \ Фото: asianinspirations.com.au.
Способ приготовления:
• Согласно инструкции на упаковке, отварить лапшу;
• Затем откинуть на дуршлаг и дать остыть;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть небольшое количество масла;
• Добавить мелко нарезанный или пропущенный через пресс чеснок;
• Готовить три-четыре минуты;
• Куриное филе при необходимости зачистить и ополоснуть под холодной проточной водой;
• Затем тщательно просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Мясо нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Добавить к чесноку;
• Готовить на сильном огне около трёх-четырёх минут;
• Затем накрыть крышкой и тушить на среднем огне примерно семь-восемь минут;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой или четвертинками;
• Добавить к курице;
• Томаты вымыть;
• Нарезать четвертинками;
• Выложить к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить семь-восемь минут на среднем огне (без крышки);
• Затем добавить лапшу;
• Заправить соусом терияки;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• После добавить пару столовых ложек кокосового молока;
• Ещё раз перемешать;
• Готовить пару минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанным сельдереем.
2. Салат из рисовой лапши
Салат из рисовой лапши. \ Фото: thewoksoflife.com.
Что уж говорить, а Азия не перестаёт удивлять своими кулинарными изысками. И пусть на первый взгляд салат из рисовой лапши звучит слишком просто, блюдо получается одновременно сытным и вкусным, поэтому с лёгкостью может заменить любой полноценный приём пищи.
Ингредиенты:
• Рисовая лапша – 1 пачка (400 г);
• Кориандр молотый – по вкусу;
• Морковка среднего размера – 3-4 шт;
• Лук зелёный – небольшой пучок;
• Сахар – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Рисовый уксус – опционально;
• Арахис очищенный слегка обжаренный – 1 стакан;
• Кинза свежая – 1 небольшой пучок.
Очень вкусный салат с рисовой лапшой и морковью. \ Фото: simplyrecipes.com.
Способ приготовления:
• Согласно инструкции на упаковке, отварить лапшу;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейских овощей;
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Кинзу вымыть;
• Дать хорошенько стечь воде и мелко нарезать;
• Выложить в миску морковку, лук и зелень;
• Слегка посолить и поперчить;
• Добавить сахар;
• Заправить рисовым укосом;
• Перемешать;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• После добавить лапшу и рубленый арахис;
• При необходимости ещё раз заправить рисовым уксусом;
• Как следует перемешать и подать к столу.
3. Грибной суп
Грибной суп. \ Фото: i.pinimg.com.
Грибной суп, приготовленный по этому рецепту, считается одним из самых эстетичных и вкусных блюд. Он одинаково хорошо смотрится как на столе в тарелке, так и в кадре для постинга в соцсетях.
Ингредиенты:
• Соба – 1 упаковка (250 г);
• Грибы сушёные – 50 г;
• Шампиньоны – 0,3 кг;
• Соевый соус – опционально;
• Сыр тофу или любой другой мягких сортов – 100-150 г;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук зелёный – маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Зелень – для подачи.
Суп с грибами и лапшой. \ Фото: heartfultable.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• В кастрюлю выложить сушёные грибы;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• Слегка посолить и поперчить;
• Накрыть крышкой;
• Варить пятнадцать-двадцать минут;
• Затем добавить соевый соус по вкусу;
• Перемешать;
• Варить около пяти минут;
• Готовый бульон процедить через сито;
• Грибы оставить в кастрюле;
• В сковороде с толстым дном разогреть масло;
• Выложить нарезанные соломкой шампиньоны;
• Немного посолить и поперчить;
• Обжарить на сильном огне около пяти минут, периодически помешивая;
• Затем добавить мелко нарезанный зелёный лук;
• Готовить три-четыре минуты;
• Обжаренные грибы с луком выложить в кастрюлю к проваренным грибам;
• Добавить лапшу;
• Залить бульоном;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• После посыпать свежей зеленью, украсить кубиками сыра и подать к столу.
4. Медовая соба
Соба с томатами. \ Фото: gastronotherapy.com.
Для любителей необычных блюд и ярких насыщенных вкусов, лучше всего стоит попробовать собу с медовой заправкой.
Ингредиенты:
• Соба – 150 г;
• Томаты черри или коктейльные – 0,5 кг;
• Базилик свежий – 2-3 веточки;
• Горошек зелёный замороженный – 0,5 стакана;
• Семена кунжута – для подачи;
• Масло кунжутное – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мёд – опционально;
• Мисо паста – опционально;
• Вода – опционально.
Лапша с помидорами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Горошек отварить две-три минуты в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на сито и остудить;
• В сотейнике смешать небольшое количество мёда, мисо пасты и воды;
• Перемешать до однородной массы;
• При необходимости посолить и поперчить;
• Готовить на среднем огне пару минут, время от времени помешивая;
• Томаты вымыть;
• Нарезать дольками;
• На тарелку выложить лапшу, сверху горошек;
• Украсить листочками базилика и дольками помидоров;
• Заправить получившимся соусом и подать к столу.
5. Лапша гречневая с манго
Лапша с манго. \ Фото:
Азиатская кухня по праву считается одной из самых необычных и многогранных в мире, поскольку в ней сочетаются, казалось бы, несочетаемые ингредиенты, превращающие обычное блюдо в самый настоящий шедевр.
Ингредиенты:
• Лапша гречневая – 150 г;
• Манго крупное спелое – 1 шт;
• Тофу – 100-150 г;
• Кориандр свежий – 1-2 веточки;
• Базилик свежий – 2-3 веточки;
• Уксус рисовый – опционально;
• Лук фиолетовый небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лайм крупный – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло кунжутное – опционально;
• Сахар – по вкусу.
Гречневая лапша с манго. \ Фото: badmanners.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить до полной готовности;
• Выложить в дуршлаг;
• Обдать очень холодной водой;
• Лук и чеснок очистить;
• И то, и другое нарезать тонкими кольцами\кружками;
• Выложить в небольшую ёмкость;
• Цедру натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к луку с чесноком;
• Выдавить сок из лайма;
• Посолить и поперчить;
• Добавить соевый соус;
• Базилик и кориандр вымыть;
• Мелко нарезать;
• Выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Хорошенько перемешать;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• В глубокую сковороду с толстым дном выложить лапшу;
• Залить получившимся соусом;
• Прогреть несколько минут на среднем огне под крышкой;
• После выложить на тарелки;
• Украсить кубиками манго и сыром тофу;
• Подать к столу.
6. Лапша гречневая с креветками
Лапша гречневая с креветками. \ Фото: lenaskitchenblog.com.
Для тех, кто любит следовать современным модным трендам в плане блюд – гречневая лапша с креветками сто процентов придётся по вкусу. Впрочем, она также понравится всем тем, кто попросту хочет поближе познакомиться с азиатской кухней.
Ингредиенты:
• Гречневая лапша – 100 г;
• Креветки очищенные – 150-200 г;
• Черри или коктейльные помидоры – 6-8 шт;
• Соус соевый – опционально;
• Бальзамический уксус – опционально;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Азиатская лапша с креветками. \ Фото: spoonforkbacon.com.
Способ приготовления:
• Лапшу отварить до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Креветки обварить три-четыре минуты в слегка подсоленной воде;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть небольшое количество соевого соуса, смешанного с бальзамическим уксусом и оливковым маслом;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Затем добавить нарезанные кружками средней толщины помидоры;
• Жарить около трёх-пяти минут;
• После добавить креветки;
• Перемешать;
• Готовить на сильном огне пару минут;
• Затем добавить лапшу;
• Перемешать содержимое сковороды;
• Дать лапше прогреться несколько минут;
• Затем разложить по тарелкам и подать к столу.
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