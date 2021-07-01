30 женщин, которые изменили и меняют мир

26 августа отмечался День равенства женщин – праздник, впервые установленный в США. В этом посте вы найдёте список сильных женщин, внесших свой вклад, большой или малый, в изменение мира к лучшему.
1. Мария Склодовская-Кюри – физик, химик, педагог и общественный деятель польского происхождения. Была дважды удостоена Нобелевской премии. Вместе с мужем занималась исследованием радиоактивности и совместно с ним открыла элементы радий и полоний
2. Женщина, пережившая Холокост, бьёт сумкой представителя неонацистского движения, Векше, Швеция, 13 апреля 1985
3. Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире, самый юный лауреат Нобелевской премии. 9 октября 2012 года была тяжело ранена боевиками из террористического движения Техрик-и-Талибан
4. Маргарет Гамильтон – ведущий инженер-программист проекта «Аполлон». На фотографии приведённой ниже, она стоит перед распечаткой кода для бортового компьютера «Аполлон», изрядную часть которого она написала сама
5. Валентина Терешкова – советский космонавт (Восток-6), первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963), кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира
6. Катрин Швитцер – первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон (1967).
7. Онна-бугэйся – женщина-самурай в феодальной Японии (конец 1800-х гг.)
8. Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан (1928 г.)
9. Женщины тушат пожар во время атаки на Перл-Харбор, 1941
10. Комако Кимура – японская суфражистка, выступавшая за предоставление женщинам избирательных прав в Нью-Йорке, 1917
11. Элиза Леонида Замфиреску, первая женщина-инженер в мире
12. Роза Ли Паркс – американская общественная деятельница, основательница движения за права чернокожих граждан США.
13. София Ионеску-Огрезеану (1920 – 2008) – первая в мире женщина-нейрохирург из Румынии
14. Анна Франк – еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» – документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма
15. 106-летняя женщина, защищавшая свой дом с винтовкой в руках в Армении
16. Мод Стивенс Вагнер – первая известная женщина-татуировщик в США, 1907
17. Надя Команечи – знаменитая румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка. Самая титулованная спортсменка Румынии в истории Олимпиад
18. Джейн Гудолл — посол мира ООН, ведущий приматолог, этолог и антрополог из Великобритании
19. Мэри Винзор с плакатом в поддержку женщин-суфражисток в Вашингтоне, 1917
20. Ана Аслан (Румыния), одна из первых исследователей в области геронтологии и гериатрии
21. Сарла Тхакрал – первая индийская женщина-пилот. Она получила лицензию пилота в 1936 году в возрасте 21 года
22. Аннет Келлерман – австралийская профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам было разрешено носить цельный купальный костюм (1907). После этого фото она была арестована за непристойное поведение
23. Мусульманка прикрывает своей паранджой жёлтую звезду соседки-еврейки,1941
24. Берта фон Зутнер – австрийский деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира и вторая женщина, получившая Нобелевскую премию
25. Аун Сан Су Чжи (Мьянма) 15 лет была под домашним арестом за свои демократические взгляды
26. Марина Джинеста, 17-летний коммунистический боец, оглядывает Барселону во время гражданской войны в Испании, 1936
27. Тарамон Биби – одна из двух борцов за права женщин в Бангладеш
28. Гертруд Эдерл стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш в 1926 году
29. Астронавт НАСА Анна Ли Фишер стала первой матерью в космосе в 1984 году
30. Первая женщина, ставшая доктором права в университете в Париже
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