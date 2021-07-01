30 женщин, которые изменили и меняют мир

26 августа отмечался День равенства женщин – праздник, впервые установленный в США. В этом посте вы найдёте список сильных женщин, внесших свой вклад, большой или малый, в изменение мира к лучшему.



1. Мария Склодовская-Кюри – физик, химик, педагог и общественный деятель польского происхождения. Была дважды удостоена Нобелевской премии. Вместе с мужем занималась исследованием радиоактивности и совместно с ним открыла элементы радий и полоний







2. Женщина, пережившая Холокост, бьёт сумкой представителя неонацистского движения, Векше, Швеция, 13 апреля 1985







3. Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире, самый юный лауреат Нобелевской премии. 9 октября 2012 года была тяжело ранена боевиками из террористического движения Техрик-и-Талибан







4. Маргарет Гамильтон – ведущий инженер-программист проекта «Аполлон». На фотографии приведённой ниже, она стоит перед распечаткой кода для бортового компьютера «Аполлон», изрядную часть которого она написала сама







5. Валентина Терешкова – советский космонавт (Восток-6), первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963), кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира







6. Катрин Швитцер – первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон (1967).

Представитель организаторов марафона Джок Семпл пытался силой увести её с трассы7. Онна-бугэйся – женщина-самурай в феодальной Японии (конец 1800-х гг.)8. Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан (1928 г.)9. Женщины тушат пожар во время атаки на Перл-Харбор, 194110. Комако Кимура – японская суфражистка, выступавшая за предоставление женщинам избирательных прав в Нью-Йорке, 191711. Элиза Леонида Замфиреску, первая женщина-инженер в мире12. Роза Ли Паркс – американская общественная деятельница, основательница движения за права чернокожих граждан США.13. София Ионеску-Огрезеану (1920 – 2008) – первая в мире женщина -нейрохирург из Румынии14. Анна Франк – еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» – документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма15. 106-летняя женщина, защищавшая свой дом с винтовкой в руках в Армении16. Мод Стивенс Вагнер – первая известная женщина-татуировщик в США, 190717. Надя Команечи – знаменитая румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка. Самая титулованная спортсменка Румынии в истории Олимпиад18. Джейн Гудолл — посол мира ООН, ведущий приматолог, этолог и антрополог из Великобритании19. Мэри Винзор с плакатом в поддержку женщин-суфражисток в Вашингтоне, 191720. Ана Аслан (Румыния) , одна из первых исследователей в области геронтологии и гериатрии21. Сарла Тхакрал – первая индийская женщина-пилот. Она получила лицензию пилота в 1936 году в возрасте 21 года22. Аннет Келлерман – австралийская профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам было разрешено носить цельный купальный костюм (1907). После этого фото она была арестована за непристойное поведение23. Мусульманка прикрывает своей паранджой жёлтую звезду соседки-еврейки,194124. Берта фон Зутнер – австрийский деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира и вторая женщина, получившая Нобелевскую премию25. Аун Сан Су Чжи (Мьянма) 15 лет была под домашним арестом за свои демократические взгляды26. Марина Джинеста, 17-летний коммунистический боец, оглядывает Барселону во время гражданской войны в Испании, 193627. Тарамон Биби – одна из двух борцов за права женщин в Бангладеш28. Гертруд Эдерл стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш в 1926 году29. Астронавт НАСА Анна Ли Фишер стала первой матерью в космосе в 1984 году30. Первая женщина, ставшая доктором права в университете в ПарижеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)