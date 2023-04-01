Как попала на портрет Бронзино незаконнорожденная дочь священника и какие секреты она хранит

На одной из картин Аньоло Бронзино, который славился своим мастерством создания «живых» портретов, изображена женщина, не похожая на тех, что обычно позировали художникам итальянского Возрождения. Не жена герцога, который пожелал бы увековечить облик любимой супруги, не муза, что вдохновляла своей красотой, нет, эта особа отличается скорее ярко выраженной индивидуальностью. Лаура Баттиферри оказалась на портрете кисти знаменитого флорентийца не случайно и не благодаря родственным связям. Нет, ее популярность среди современников и слава у последующих поколений – результат ее собственного труда и настойчивости. Незаконная дочь, сумевшая завоевать и любовь отца, и уважение мужа, и признание соотечественников – все это не в самое благоприятное для женщины время – пять веков тому назад.
Женщина эпохи Возрождения
А. Бронзино. Портрет Лауры Баттиферри
Лаура Баттиферри была внебрачной дочерью урбинского священника Джованни Антонио Баттиферри, матерью стала его конкубина, или наложница, по имени Маддалена Коккапани. Дети, рождавшиеся от таких союзов, считались незаконнорожденными. Но отец все же признал Лауру и еще двух своих детей, добившись специального постановления папы Павла III, которое вышло в 1543 году. Девушке тогда было 19 лет.
Она получила отличное образование, изучала историю и философию, освоила латынь и всерьез занималась теологией. Кроме того, девушке было предназначено стать хозяйкой большого состояния.
В возрасте 21 года Лаура вышла замуж за Витторио Серени, который служил придворным органистом урбинского герцога; но спустя всего четыре года она овдовела. Смерть мужа стала сильным потрясением для Лауры, позже она посвятит этому печальному событию свои первые девять сонетов. Отец Баттиферри увез безутешную Лауру в Рим и, по всей видимости, задался целью поскорее найти ей нового супруга. Уже спустя год она снова вышла замуж, на этот раз – за скульптора и архитектора родом из Флоренции. Бартоломео Амманнати, так звали второго мужа, выполнял заказы папы римского Юлия III. Когда тот скончался, Амманнати принял предложение герцога Козимо I Медичи из Флоренции и вместе с супругой уехал из Рима.
Скульптура работы Бартоломео Амманнати
Переезд стал для Лауры непростым событием: Рим она любила, а кроме того, там ей удалось получить довольно высокий статус – и не только благодаря супругу. Лаура вращалась в среде столичной интеллигенции, много общалась с учеными, представителями аристократии, писала стихи и всерьез занималась своей литературной карьерой. Переехав на виллу в Майано неподалеку от Флоренции, Лаура чувствовала тоску и одиночество, несмотря на роскошное убранство нового жилища и прекрасные ландшафты, окружавшие его. Спасали религия, которая всегда имела в жизни Баттиферри особенное значение, и творчество – изучение литературы и культурного наследия прошлого и написание собственных поэтических произведений.
Вилла Майано во Флоренции
Поэтесса эпохи Возрождения
В 1560 году вышла в свет первая книга Лауры Баттиферри – «Первая книга тосканских сочинений». Несмотря на то, что произошло это почти пять веков тому назад, все осуществлялось на вполне серьезном уровне. Изданием занималось настоящее издательство, Giunti – оно же впоследствии публиковало и другие сборники сочинений и переводов Баттиферри. Сонеты, мадригалы, оды, канцонетты и многое другое – литературный потенциал Лауры был разнообразен и многогранен. Второй получившей успех книгой стал сборник, состоявший из переводов псалмов и текстов собственного сочинения.
Страница первой публикации перевода псалмов Л. Баттиферри
Лаура Баттиферри позиционировала себя как последовательница Петрарки, к тому же тут возникала интересная игра слов – ведь поэтесса была тезкой той, кому адресовал свои сонеты знаменитый итальянец. Друзья называли Баттиферри «новой Сапфо», и пусть они несколько преувеличивали заслуги Лауры в литературе, а все же супруга скульптора Амманнати действительно не была обделена талантом и к своим занятиям относилась серьезно. Ее считали по-настоящему эрудированной, в том числе и в вопросах теории литературы и стихосложения. Главное настроение, пронизывающее большинство произведений Лауры – любовь и уважение, которые она испытывала к своему мужу.
П. дель Поллайоло. Аполлон и Дафна
Во Флоренции, с которой Баттиферри в итоге примирилась, она стала очень популярной, а благодаря работе мастера Бронзино ей удалось выстроить особенный, яркий образ. От природы не наделенная классически правильной внешностью, она научилась играть со своим имиджем, обращаясь и к образу древнегреческой Дафны – нимфы, превратившейся в лавровое дерево (laurus на латыни).
Сонет, написанный Лаурой на портрет Бронзино, был таким:
Как сердца чистого мечты, желанья
Твоей пастушки через лик прелестный
Тебе, Кризеро славный, все известны,
И счастлив ты в ее живом сиянье,
Так новый образ мой - твое созданье,
Сей рук твоих умелых труд чудесный, -
Являет (как ни прячь я - бесполезно!)
Все помыслы мои, мечты, желанья.
Как лавр, посаженный твоей рукою,
Соперник Феба, к небу, прорастая,
Возносится и вечно зеленеет,
Так славой я, благодаря тебе, двойною
Свой низкий, скромный стебель увенчаю,
И славу эту ветер не развеет.
Спустя пятьсот лет
Лаура считала себя последовательницей Петрарки
Лаура Баттиферри стала первой женщиной, принятой в члены итальянской академии, это была Академия Интронати. В соответствии с правилами, каждому при вступлении в состав академии полагалось взять шуточный псевдоним, Лаура выбрала для La Sgraziata, то есть «неуклюжая».
К концу жизни главным, что заполняло мысли Баттиферри, как, впрочем, и ее супруга, стали мировоззрение и философия иезуитов. После смерти Лауры Амманнати заказал художнику Алессандро Аллори картину «Христос и хананеянка», где было изображено и лицо покойной поэтессы – стоящей на коленях с книгой в руках. Еще одна картина, где можно было бы увидеть лицо Лауры – портрет кисти Ганса фот Аахена – была утеряна.
А. Аллори. Христос и хананеянка
Детей у Баттиферри не было, зато осталось огромное наследство, перешедшее к мужу, да литературное наследие, еще несколько веков производившее большое впечатление на ценителей искусства Возрождения. В XIX веке, когда образованные, талантливые и остроумные женщины уже не были в диковинку, о Баттиферри упоминать перестали. Возможно, лишь благодаря гениальному портрету Бронзино этот «малый поэт Возрождения» избежал забвения, став частью облика флорентийской интеллигенции и культуры той эпохи.
Церковь Св. Джованнино во Флоренции, где была похоронена Лаура и позже - ее муж
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