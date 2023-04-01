Как попала на портрет Бронзино незаконнорожденная дочь священника и какие секреты она хранит

Женщина эпохи Возрождения

А. Бронзино. Портрет Лауры Баттиферри

Скульптура работы Бартоломео Амманнати

Вилла Майано во Флоренции

Поэтесса эпохи Возрождения

Страница первой публикации перевода псалмов Л. Баттиферри

П. дель Поллайоло. Аполлон и Дафна

Спустя пятьсот лет

Лаура считала себя последовательницей Петрарки

А. Аллори. Христос и хананеянка

Церковь Св. Джованнино во Флоренции, где была похоронена Лаура и позже - ее муж