Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Правильный обмен веществ, работающий как часы, — залог хорошего самочувствия и здоровья всего организма.

Если природа не наградила вас этим важным качеством, не беда. Ситуацию помогут исправить продукты, стимулирующие метаболизм.

Какие именно, вы узнаете из нашего рейтинга.

Источник жизни

Как ни странно, но первый и самый важный продукт для поддержания полноценного обмена веществ — это вода. Именно с ее помощью жизненно важные вещества доставляются во все ткани. Речь идет о фильтрованной негазированной воде без всяких добавок. Возьмите в привычку простое правило: выпивать по стакану еды натощак, за полчаса до приема пищи и спустя полтора часа после. Помните: зимой суточный объем воды должен составлять примерно 2 литра.

Благородное мясо

На вопрос, какие продукты ускоряют обмен веществ, многие диетологи единодушно отвечают: белое мясо. Прежде всего это филе курицы и индейки, некоторые части крольчатины, телятины и молодой говядины. В их составе много насыщенного животного белка, для переваривания которого организму приходится задействовать дополнительные обменные ресурсы. А вот содержание жиров в этих продуктах минимально, что ощутимо облегчает метаболизм.

Золотая рыбка

Несмотря на то что морская рыба богата насыщенными жирами, на обмен веществ она влияет самым благоприятным образом.

Секретный элемент

Ее регулярное употребление в пищу повышает уровень гормона, который подстегивает метаболизм. Эту же функцию частично берут на себя полезные омега-3 жирные кислоты. Вдобавок они мешают вредным жирам накапливаться в клетках. И все же увлекаться морской рыбой не стоит. Включайте ее в рацион не чаще трех раз в неделю.

Продукты с высоким содержанием кальция тоже идут обмену веществ на пользу. Дело в том, что этот минерал не только питает костные и мышечные ткани, но и помогает пищеварительной системе продуктивнее справляться с работой. Чтобы ощутить этот эффект, врачи советуют налегать на творог, кефир, нежирные сыры, орехи, бобы и злаки. Последние два продукта, помимо прочего, богаты ценными пищевыми волокнами, не позволяющими переедать.

Героическая каша

К числу продуктов, улучшающих обмен веществ, принадлежит овсянка. Главное, чтобы это были цельные хлопья с минимальной термической обработкой. Именно они содержат колоссальный запас медленных углеводов, заставляющих метаболизм работать на полную мощь. К тому же они снабжают организм большим количеством энергии и надолго заглушают чувство голода. А чтобы овсянка не надоела, добавляйте в нее свежие и сушеные фрукты, ягоды и орехи.

Польза с хрустом

Сельдерей славится массой ценных свойств, в том числе способностью улучшать обмен веществ. Он хорош уже тем, что на его переработку организм тратит куда больше калорий, чем получает взамен. Все это благодаря солидным запасам клетчатки, которая и повышает эффективность метаболизма в среднем на 20–30 %. К тому же сельдерей является одним из лучших детокс-продуктов, помогающих организму избавиться от балласта вредных веществ.

Корень здоровья

Прекрасный продукт, повышающий обмен веществ в организме, — корень имбиря. Его секрет заключается в эфирных маслах, которые стимулируют выработку желудочного сока и кровоснабжение слизистой в пищеварительной системе. Это и позволяет как следует разогнать метаболизм. А еще имбирь относят к одним из самых мощных жиросжигателей. Эту специю можно смело добавлять в супы, гарниры, салаты, мясные и рыбные блюда, во фруктовые десерты и в смузи.

Цитрусовая радость

Среди фруктов наиболее ощутимую пользу обмену веществ приносят цитрусы. И пальма первенства принадлежит грейпфруту. В нем содержится особый антиоксидант, стимулирующий метаболизм на клеточном уровне и расщепляющий глубокие жировые отложения. Вдобавок это вещество позволяет стабилизировать уровень сахара в крови, которому беспрекословно подчиняется аппетит. Кстати, витамин С тоже играет в обменных процессах важную роль.

Райский плод

Яблоки, которые были с нами на протяжении всей зимы, — важные союзники метаболизма. Обилие пищевых волокон и пектина улучшает перистальтику кишечника и благотворно влияет на обменные процессы. К тому же пектин, словно губка, поглощает оседающие в организме токсины и безболезненно их выводит. А еще свежие яблоки — действенное средство от расстройства желудка. Для поддержания обмена веществ в норме следует съедать по 2–3 яблока в день.

Эликсир бодрости

Хорошие новости для всех любителей кофе: содержащийся в нем кофеин повышает выработку в организме особых антиоксидантов, без которых полноценный обмен веществ невозможен. Некоторые исследования показывают, что этот напиток помогает сжигать до 100 лишних калорий в день. Повысить метаболизм на 3–4 % способна всего одна чашка кофе. Только он обязательно должен быть натуральным, свежесваренным, без сахара, сливок и прочих добавок.

Даже если вы не испытываете проблем с обменом веществ, небольшая профилактика никогда не помешает, тем более что от внезапных сбоев не застрахован никто. Включайте продукты из нашего рейтинга в ежедневный рацион, и организм будет вам весьма признателен.