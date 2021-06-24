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Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Правильный обмен веществ, работающий как часы, — залог хорошего самочувствия и здоровья всего организма.

Если природа не наградила вас этим важным качеством, не беда. Ситуацию помогут исправить продукты, стимулирующие метаболизм.

Какие именно, вы узнаете из нашего рейтинга.

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Источник жизни

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Как ни странно, но первый и самый важный продукт для поддержания полноценного обмена веществ — это вода. Именно с ее помощью жизненно важные вещества доставляются во все ткани. Речь идет о фильтрованной негазированной воде без всяких добавок. Возьмите в привычку простое правило: выпивать по стакану еды натощак, за полчаса до приема пищи и спустя полтора часа после. Помните: зимой суточный объем воды должен составлять примерно 2 литра.

Благородное мясо

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

На вопрос, какие продукты ускоряют обмен веществ, многие диетологи единодушно отвечают: белое мясо. Прежде всего это филе курицы и индейки, некоторые части крольчатины, телятины и молодой говядины. В их составе много насыщенного животного белка, для переваривания которого организму приходится задействовать дополнительные обменные ресурсы. А вот содержание жиров в этих продуктах минимально, что ощутимо облегчает метаболизм.

Золотая рыбка

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Несмотря на то что морская рыба богата насыщенными жирами, на обмен веществ она влияет самым благоприятным образом.

Ее регулярное употребление в пищу повышает уровень гормона, который подстегивает метаболизм. Эту же функцию частично берут на себя полезные омега-3 жирные кислоты. Вдобавок они мешают вредным жирам накапливаться в клетках. И все же увлекаться морской рыбой не стоит. Включайте ее в рацион не чаще трех раз в неделю.

Секретный элемент

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Продукты с высоким содержанием кальция тоже идут обмену веществ на пользу. Дело в том, что этот минерал не только питает костные и мышечные ткани, но и помогает пищеварительной системе продуктивнее справляться с работой. Чтобы ощутить этот эффект, врачи советуют налегать на творог, кефир, нежирные сыры, орехи, бобы и злаки. Последние два продукта, помимо прочего, богаты ценными пищевыми волокнами, не позволяющими переедать.

Героическая каша

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

К числу продуктов, улучшающих обмен веществ, принадлежит овсянка. Главное, чтобы это были цельные хлопья с минимальной термической обработкой. Именно они содержат колоссальный запас медленных углеводов, заставляющих метаболизм работать на полную мощь. К тому же они снабжают организм большим количеством энергии и надолго заглушают чувство голода. А чтобы овсянка не надоела, добавляйте в нее свежие и сушеные фрукты, ягоды и орехи.

Польза с хрустом

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Сельдерей славится массой ценных свойств, в том числе способностью улучшать обмен веществ. Он хорош уже тем, что на его переработку организм тратит куда больше калорий, чем получает взамен. Все это благодаря солидным запасам клетчатки, которая и повышает эффективность метаболизма в среднем на 20–30 %. К тому же сельдерей является одним из лучших детокс-продуктов, помогающих организму избавиться от балласта вредных веществ.

Корень здоровья

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Прекрасный продукт, повышающий обмен веществ в организме, — корень имбиря. Его секрет заключается в эфирных маслах, которые стимулируют выработку желудочного сока и кровоснабжение слизистой в пищеварительной системе. Это и позволяет как следует разогнать метаболизм. А еще имбирь относят к одним из самых мощных жиросжигателей. Эту специю можно смело добавлять в супы, гарниры, салаты, мясные и рыбные блюда, во фруктовые десерты и в смузи.

Цитрусовая радость

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Среди фруктов наиболее ощутимую пользу обмену веществ приносят цитрусы. И пальма первенства принадлежит грейпфруту. В нем содержится особый антиоксидант, стимулирующий метаболизм на клеточном уровне и расщепляющий глубокие жировые отложения. Вдобавок это вещество позволяет стабилизировать уровень сахара в крови, которому беспрекословно подчиняется аппетит. Кстати, витамин С тоже играет в обменных процессах важную роль.

Райский плод

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Яблоки, которые были с нами на протяжении всей зимы, — важные союзники метаболизма. Обилие пищевых волокон и пектина улучшает перистальтику кишечника и благотворно влияет на обменные процессы. К тому же пектин, словно губка, поглощает оседающие в организме токсины и безболезненно их выводит. А еще свежие яблоки — действенное средство от расстройства желудка. Для поддержания обмена веществ в норме следует съедать по 2–3 яблока в день.

Эликсир бодрости

Рейтинг здоровья: 10 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Хорошие новости для всех любителей кофе: содержащийся в нем кофеин повышает выработку в организме особых антиоксидантов, без которых полноценный обмен веществ невозможен. Некоторые исследования показывают, что этот напиток помогает сжигать до 100 лишних калорий в день. Повысить метаболизм на 3–4 % способна всего одна чашка кофе. Только он обязательно должен быть натуральным, свежесваренным, без сахара, сливок и прочих добавок.

Даже если вы не испытываете проблем с обменом веществ, небольшая профилактика никогда не помешает, тем более что от внезапных сбоев не застрахован никто. Включайте продукты из нашего рейтинга в ежедневный рацион, и организм будет вам весьма признателен.

 

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