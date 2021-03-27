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10 неожиданных способов использования банановой кожуры

10 неожиданных способов использования банановой кожуры

Когда мы очищаем банан, то в последующем совершаем самое логичное действие из всех возможных – мы выбрасываем банановую шкурку в мусорное ведро, хотя люди ненавидящее человечество кидают кожуру на асфальт в надежде, что кто-то на ней поскользнётся.

Но выбрасывая этот ценный продукт, мы даже не подозреваем о том, какую ошибку совершаем, ведь на самом деле банановая кожура может принести нам много пользы. В следующий раз, прежде чем отправить очередную кожуру от банана в мусорное ведро, вспомните о 10 способах её полезного использования.

Восстановление поцарапанного CD или DVD диска

10 неожиданных способов использования банановой кожуры

Поместите диск, имеющий мелкие царапины, на ровную поверхность этикеткой вниз. Протрите блестящую поверхность диска сначала съедобной частью банана, затем в течение 2 минут банановой кожурой. Мякоть и воск из кожуры помогут очистить и отполировать диск. Уберите остатки банана чистой мягкой тканью, смоченной в средстве для очистки стекол, и дайте диску высохнуть.

Полировка серебра

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Банановая кожура может использоваться для полировки тусклых изделий из серебра. Размельчите её в блендере, добавьте воды до получения консистенции зубной пасты. Затем с помощью мягкой ткани и небольшого количества приготовленной массы начните полировать серебро, и вы увидите, что темный налет начнет исчезать.

После этого смойте все остатки банана и отполируйте поверхность мягкой тканью для восстановления блеска.

Крем для обуви

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Благодаря природным маслам и воску в банановой кожуре её можно использовать для очистки и придания блеска кожаной обуви. Натрите обувь внутренней стороной кожуры, затем отполируйте бумажным полотенцем или сухой тканью.

Отбеливание зубов

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Почистите зубы как обычно с использованием зубной пасты, затем потрите поверхность зубов мягкой белой частью банановой корки в течение двух минут. Минералы в кожуре, такие как калий, кальций, магний, марганец и фосфор, полезны для зубов и помогут их осветлить. Почистите зубы снова, чтобы удалить остатки банана. Повторяйте процедуру 1-2 раза каждый день, чтобы отбелить зубы.

Удаление заноз

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Если не удается достать занозу подручными средствами, приложите кусок банановой кожуры внутренней стороной на область с занозой и закрепите пластырем на 24 часа. Ферменты вытянут заносу на поверхность кожи, где вы с легкостью её удалите, и залечат ранку.

Заживление царапин, ожогов и укусов

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Банановая кожура содержит ряд натуральных масел и ферментов, которые облегчают боль при солнечных ожогах, царапинах и ссадинах, а также способствуют более быстрому их заживлению. Вдобавок она уменьшает воспаление и раздражение от укусов комаров и других насекомых. Приложите кожуру банана мясистой частью к царапине или месту укуса и закрепите повязкой или просто протрите. Повторяйте процедуру хотя бы раз в день, пока рана не заживет.

Удаление бородавок

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Кожура банана является народным средством удаления бородавок. Приложите её внутренней стороной к бородавке, закрепите пластырем и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру, пока бородавка не исчезнет. Для избавления от некоторых бородавок может потребоваться менее недели, выведение других может затянуться на месяц.

Лечение псориаза и угревой сыпи

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Псориаз представляет собой болезненные шелушения кожи. Натрите мясистой частью банановой кожуры пораженные участки для облегчения симптомов псориаза, таких как боль и сухость. В случае угревой сыпи проделайте аналогичные действия. Вы заметите улучшение в течение нескольких применений.

Польза для кожи

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Минералы и антиоксиданты в банановой корке являются хорошими средствами для поддержания здоровой кожи. Просто протрите её внутренней стороной лицо, шею и другие части тела. Это пойдёт на пользу вашей коже, увлажнит её и уменьшит появление морщин.

В качестве удобрения

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Банановая кожура богата калием, фосфором, магнием, кальцием и азотом. Эти макроэлементы способствуют здоровому росту растений, в том числе томатов, перцев и роз. Нарежьте корку банана на мелкие кусочки для ускорения процесса распада, разложите вокруг растения и присыпьте землей. Она будет разлагаться, обеспечивая высвобождение питательных веществ в почву. Или добавляйте шкурки от бананов в компостную кучу для увеличения содержания минералов в ней. Для удобрения комнатных растений можно высушить банановую кожуру на воздухе или воспользоваться духовкой для ускорения процесса. Когда она потемнеет и станет хрупкой, раскрошите её и сложите в пакет для последующего использования. При необходимости добавляйте раскрошенную кожуру в горшок и перемешивайте с землей.

Средство от тли

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Кожура банана, помещенная в землю вокруг основания растения, поможет отпугнуть от них тлю. Для этого необходимо порезать корку на мелкие кусочки, дать им подсохнуть и закопать на небольшом расстоянии от вашего растения.

Очистка растений

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

Очищайте листья комнатных растений белой мягкой частью банановой кожуры. Протрите каждый лист, чтобы удалить грязь и пыль и восстановить их естественный блеск.

Размягчение куриной грудки

как использовать банановую кожуру, банановая кожура не по назначению

В следующий раз, когда вы соберётесь приготовить куриную грудь, добавьте в жаровню спелую банановую кожуру. С её помощью мясо останется сочным и мягким.

 

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