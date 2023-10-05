Сегодня мир ресторанного бизнеса настолько распространён и разнообразен, что потребитель неизбежно стал достаточно привередливым. Так что нет ничего странного в том, что поход даже в самое респектабельное заведение для нестоящего ценителя кулинарии в какой-то момент оказаться рутиной. Но маркетологи уже предлагают альтернативу - есть немало заведений, которые предлагают оригинальные услуги, что повышает популярность места и привлекает клиентов. Вашему вниманию 5 примеров нестандартного маркетинга, которые стали фишками кафе и ресторанов.
1. Отказ от гаджетов за скидку
Паб, где можно и отдохнуть от гаджетов, и сэкономить. /Фото: metro.co.uk
Пабов на просторах Туманного Альбиона не перечесть, однако есть такой, который все же отличается от других - там действует весьма оригинальная традиция. Так, в заведении «The Fat Boar Wrecsam» пропагандируют философию борьбы с зависимостью современных людей от гаджетов и социальных сетей. Поэтому уже при входе в паб персонал предлагает посетителям отдать смартфоны и другие устройства в надежное место под замком - там они будут в безопасности, однако при этом самим клиентам гаджжеты не будут мешать наслаждаться живым общением. Само собой, такая услуга абсолютно добровольная, однако те, кто решит ею воспользуется, получит неплохую скидку.
2. Кнопка для заказа пиццы на дом
Оригинальный способ заказа на дом. /Фото: yesmagazine.ru
Город Дубай знаменит не только своими небоскрёбами, но и необычными ресторанами. Один из них, под названием «Red Tomato Pizza», известен как качеством традиционного итальянского блюда, так и оригинальностью обслуживания. Например, девять лет назад был расширен диапазон вариантов заказа пиццы на дом - помимо осуществления покупки через телефон или мобильное приложение они разработали интересную функцию «VIP Fridge Magnet». Суть её состоит в том, что постоянные клиенты заведения могут обзавестись особым магнитиком на холодильнике - «Push for hunger», что в переводе с английского означает «Нажми, если голоден». Стоит на неё лишь нажать, и заказ тут же появится на гаджетах сотрудников ресторана, а сам клиент получает подтверждение.
3. Бесплатные напитки за сбор мусора
Пропаганда разумного потребления и любви к природе. /Фото: fullpicture.ru
Пожалуй, такое необычное правило можно ввести в каждом пляжном кафе или ресторане - и клиентов привлечёт, и разумное потребление, а также уважение к окружающему миру пропагандирует. Так, в одном из заведений висит ведёрко, а над ним надпись: «Есть несколько минут? Ну конечно, есть. Возьми ведро и измени мир вокруг. #2МинутнаяУборкаПляжа. Наполни ведро, а мы наполним твою чашку (с нас любой горячий напиток)».
4. Ежедневно - новый шеф
И не угадаешь, какой шеф работает сегодня. /Фото: lanouvellerepublique.fr
Одно название этого ресторана - «Un Jour, Un Chef» - намекает на его концепцию. А состоит она в том, что ежедневно на кухне главенствует новый шеф-повар. Таким образом, ресторан предоставляет нетривиальную привилегию каждый раз попробовать что-нибудь новое в одном заведении. Самое интересно, что получение такой работы на один день обеспечено при соблюдении всего двух условий: желания занять место шеф-повара и предложить такое меню, которое будет одобрено руководством ресторана.
5. Съедобная посуда
Один их популярных ныне маркетинговых ходов. /Фото: fullpicture.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что вот эта функция появляется всё чаще в самых разных уголках мира, однако по-прежнему остаётся чем-то оригинальным для среднестатистического посетителя. Речь идёт об использовании съедобной посуды для подачи блюда. И в этом отношении наблюдается развитие и смена тенденций: если ранее зачастую использовали горшочки для супа или жаркое из хлеба, то сегодня настоящим трендом становятся съедобные ёмкости для горячих напитков - самыми популярными в данном случае являются шоколадные чашки для кофе.
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