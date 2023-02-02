14 актеров, которых невозможно узнать в гриме

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Эдди Мерфи в фильме «Уловки Норбита»







Фифти Сент в фильме «Разные вещи»







Мэттью МакКонахи в фильме «Золото»







Джон Траволта в фильме «Лак для волос»







Джордж Клуни в фильме «Сириана»









HO/AFP/Getty Images



