14 актеров, которых невозможно узнать в гриме

Эдди Мерфи в фильме «Уловки Норбита»
Фифти Сент в фильме «Разные вещи»
Мэттью МакКонахи в фильме «Золото»
Джон Траволта в фильме «Лак для волос»
Джордж Клуни в фильме «Сириана»
Том Круз в фильме «Солдаты неудачи»
Роберт Дауни-младший в фильме «Солдаты неудачи»
Кейт Бланшетт в роли певца Боба Дилана
Том Хэнкс в фильме «Филадельфия»
Хилари Суонк в фильме «Парни не плачут»
Николь Кидман в фильме «Часы»
Кристиан Бэйл в фильме «Машинист»
Гвинет Пэлтроу в фильме «Любовь зла»
Джонни Дэпп в фильме «Черная месса»
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