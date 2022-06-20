Честь дороже жизни: как самураи в Японии делали харакири

Потрясающая серия старинных фотографий показывает жизнь японских самураев 130 лет назад. Среди снимков есть и такие, на которых изображен ритуал харакири, он же сэппуку. Его использовали воины, которые хотели умереть, сохранив честь, — или добровольно, или когда оказывались в плену врага.



Церемониальное выпускание кишок на самом деле было частью более сложного ритуала и выполнялось в присутствии зрителей. На одном из снимков молодой самурай пронзает себе живот катаной.











Воины наблюдают за харакири самурая в белом.



Самураи появились в период Хэйан около 710 года нашей эры с целью подчинения местных жителей в регионе Тохоку в северной части острова Хонсю. Со временем они становились все более могущественными и стали воинской элитой в Японии. Они были правящим классом с XII по XIX век.







Самурай делает себе харакири, или сэппуку, — ритуал самоубийства через выпускание кишок.



Самураи следовали кодексу, сформированному под влиянием конфуцианства, который известен как бусидо — дословно «путь воина». Неписаный и негласный кодекс прославлял скромность, верность, мастерское владение боевыми искусствами и честь до самой смерти. Правила также призывали самурая к героической отваге, яростной защите семейной гордости и беззаветной преданности господину.







Группа самураев в старинных доспехах и с оружием, около 1870 года.



В XV и XVI веках существовало множество враждующих группировок, но впоследствии их число уменьшилось. Бесстрашные воины носили пластинчатые доспехи и разнообразное оружие, включая лук со стрелами, копья, ружья и, конечно же, самурайский меч.

Однако в периоде Эдо сохранялся мир, и многие самураи стали учителями, художниками или чиновниками, поскольку необходимость владения боевыми искусствами потеряла первостепенную важность . Снимок, сделанный и раскрашенный Феличе Беато: женщины в традиционной японской лавке, конец XIX века.Когда в 1868 году на трон взошел император Мэйдзи, он стал упразднять полномочия самураев. Сначала он лишил их права быть единственной армией в Японии и с 1873 года начал формировать армию по призыву в западном стиле.Один из первых военных фотографов, венецианец Феличе Беато сделал этот снимок около 1862 года.Самураи стали сидзоку, объединившись с другим общественным классом под влиянием реформ Мэйдзи, и право носить катану было утрачено, как и право казнить любого, кто публично проявил неуважение к самураю.Группа самураев, около 1890 года. Иллюстрация к буклету «В Японии: типажи, костюмы и нравы».Термин «сидзоку» (нетитулованная знать) оставался частью японской культуры до конца Второй мировой войны, но в 1947 году от него отказались. Несмотря на то что на пике расцвета самураи составляли не более 10% от населения Японии, их влияние до сих пор очень заметно в японской культуре, в особенности в современных боевых искусствах.Самурай в традиционном наряде и обуви дует в морскую раковину.Три японских самурая в полном обмундировании . Яркие традиционные доспехи и старинное оружие на самураях, около 1890 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)