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Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы


Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы

Пожалуй, каждый мечтал хотя бы раз в жизни оказаться на Манхэттене. Вот только американская мечта в реале в 1980-х выглядела совсем не так, как могло бы показаться. Фотографии Эда Сиджмона, - уникальная возможность перенестись в прошлое и прогуляться по улицам Манхэттена – района Нью-Йорка, который считается политическим, культурным и бизнес-центром.

1. Шестая авеню


Главная дорога в Нью-Йорке в районе Манхэттена.

Главная дорога в Нью-Йорке в районе Манхэттена.

 

2. Авеню Америки


Шестая авеню, которая начинается четырьмя кварталами ниже Канал-стрит.

Шестая авеню, которая начинается четырьмя кварталами ниже Канал-стрит.

 

3. Образец американской мечты


Понтиак Chieftain — один из первых образцов нового автомобиля, созданный после окончания войны.

Понтиак Chieftain — один из первых образцов нового автомобиля, созданный после окончания войны.

 

4. Билборды


Щиты большого размера для размещения наружной рекламы.

Щиты большого размера для размещения наружной рекламы.

 

5. Уличная сцена


Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы

«Авеню Америки» - официальное название Шестой авеню с 1945 года.

 

6. Всемирный торговый центр


Всемирный финансовый центр и район Бэттери-Парк-сити, построенные на насыпном острове.

Всемирный финансовый центр и район Бэттери-Парк-сити, построенные на насыпном острове.

 

7. Бруклинский мост


Один из старейших висячих мостов в США.

Один из старейших висячих мостов в США.

 

8. Улица в Ист-Сайде


Строительная площадка на второй авеню.

Строительная площадка на второй авеню.

 

9. Чейз Манхаттан Банк


Частный банк США и главный центр финансовой группы Рокфеллеров.

Частный банк США и главный центр финансовой группы Рокфеллеров.

 

10. Китайский квартал


Этнический район в Нижнем Манхеттене города Нью-Йорк, который пользуется популярностью у туристов.

Этнический район в Нижнем Манхеттене города Нью-Йорк, который пользуется популярностью у туристов.

 

11. Нью-йоркское такси


Такси на второй авеню. США, Нью-Йорк, 1980-е годы.

Такси на второй авеню. США, Нью-Йорк, 1980-е годы.

 

12. Chevrolet


Улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.

Улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.

 

13. Центр Манхэттена


Исторический центр Нью-Йорка. США, 1980-е годы.

Исторический центр Нью-Йорка. США, 1980-е годы.

 

14. Пожарные Нью-Йорка


Автомобиль пожарного расчёта в Нью-Йорке.

Автомобиль пожарного расчёта в Нью-Йорке.

 

15. Ист-Ривер и Бруклин


Вид на судоходный пролив в городе Нью-Йорке.

Вид на судоходный пролив в городе Нью-Йорке.

 

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Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы

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Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годыПодписаться на мой Instagram
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