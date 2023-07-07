Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы

1. Шестая авеню

Главная дорога в Нью-Йорке в районе Манхэттена.

2. Авеню Америки

Шестая авеню, которая начинается четырьмя кварталами ниже Канал-стрит.

3. Образец американской мечты

Понтиак Chieftain — один из первых образцов нового автомобиля, созданный после окончания войны.

4. Билборды

Щиты большого размера для размещения наружной рекламы.

5. Уличная сцена

«Авеню Америки» - официальное название Шестой авеню с 1945 года.

6. Всемирный торговый центр

Всемирный финансовый центр и район Бэттери-Парк-сити, построенные на насыпном острове.

7. Бруклинский мост

Один из старейших висячих мостов в США.

8. Улица в Ист-Сайде

Строительная площадка на второй авеню.

9. Чейз Манхаттан Банк

Частный банк США и главный центр финансовой группы Рокфеллеров.

10. Китайский квартал

Этнический район в Нижнем Манхеттене города Нью-Йорк, который пользуется популярностью у туристов.

11. Нью-йоркское такси

Такси на второй авеню. США, Нью-Йорк, 1980-е годы.

12. Chevrolet

Улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.

13. Центр Манхэттена

Исторический центр Нью-Йорка. США, 1980-е годы.

14. Пожарные Нью-Йорка

Автомобиль пожарного расчёта в Нью-Йорке.

15. Ист-Ривер и Бруклин

Вид на судоходный пролив в городе Нью-Йорке .