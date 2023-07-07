Уличные фотографии, на которых запечатлена жизнь обитателей Нью-Йорка в 1980-е годы

Пожалуй, каждый мечтал хотя бы раз в жизни оказаться на Манхэттене. Вот только американская мечта в реале в 1980-х выглядела совсем не так, как могло бы показаться. Фотографии Эда Сиджмона, - уникальная возможность перенестись в прошлое и прогуляться по улицам Манхэттена – района Нью-Йорка, который считается политическим, культурным и бизнес-центром.
1. Шестая авеню
Главная дорога в Нью-Йорке в районе Манхэттена.
2. Авеню Америки
Шестая авеню, которая начинается четырьмя кварталами ниже Канал-стрит.
3. Образец американской мечты
Понтиак Chieftain — один из первых образцов нового автомобиля, созданный после окончания войны.
4. Билборды
Щиты большого размера для размещения наружной рекламы.
5. Уличная сцена
«Авеню Америки» - официальное название Шестой авеню с 1945 года.
6. Всемирный торговый центр
Всемирный финансовый центр и район Бэттери-Парк-сити, построенные на насыпном острове.
7. Бруклинский мост
Один из старейших висячих мостов в США.
8. Улица в Ист-Сайде
Строительная площадка на второй авеню.
9. Чейз Манхаттан Банк
Частный банк США и главный центр финансовой группы Рокфеллеров.
10. Китайский квартал
Этнический район в Нижнем Манхеттене города Нью-Йорк, который пользуется популярностью у туристов.
11. Нью-йоркское такси
Такси на второй авеню. США, Нью-Йорк, 1980-е годы.
12. Chevrolet
Улица в районе Вест-Сайд боро Манхэттен.
13. Центр Манхэттена
Исторический центр Нью-Йорка. США, 1980-е годы.
14. Пожарные Нью-Йорка
Автомобиль пожарного расчёта в Нью-Йорке.
15. Ист-Ривер и Бруклин
Вид на судоходный пролив в городе Нью-Йорке.
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