Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Два года понадобилось британскому скульптору Альфи Рэдли, чтобы сделать фигуру ангела из 100 тысяч ножей, некоторые из которых были когда-то орудиями преступлений. По замыслу автора, скульптура должна была привлечь внимание общества к росту насилия с использованием холодного оружия. Свою работу скульптор планировал подарить британскому правительству. Почему же власти отказались от нее?
Британский скульптор Альфи Рэдли создал необычную работу – восьмиметровую статую ангела, сделанную из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.
По замыслу автора, скульптура должна была стать напоминанием о том, что число насильственных преступлений с применением холодного оружия в Британии из года в год растет.
100 тысяч ножей скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.
Некоторые из этих ножей когда-то были орудиями преступлений.
На создание скульптуры Альфи Рэдли потратил два года.
Рэдли потребовалось не только тщательно очистить ножи от «биологического материала», но и затупить каждый из них, чтобы быть уверенным, что никто из зрителей не поранится.
Свою работу скульптор хотел подарить британскому правительству. Но власти отказались, поскольку работа Рэдли показывает Британию в дурном свете.
Но Рэдли не собирается сдаваться. Теперь он хочет установить скульптуру на Трафальгарской площади, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей.
Впечатленные скульптурой британцы активно подписывают петицию, призывающую власти выполнить желание художника. Быть может, мы еще увидем «Ножевого ангела» на Трафальгарской площади?
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