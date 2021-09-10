С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Два года понадобилось британскому скульптору Альфи Рэдли, чтобы сделать фигуру ангела из 100 тысяч ножей, некоторые из которых были когда-то орудиями преступлений. По замыслу автора, скульптура должна была привлечь внимание общества к росту насилия с использованием холодного оружия. Свою работу скульптор планировал подарить британскому правительству. Почему же власти отказались от нее?

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Британский скульптор Альфи Рэдли создал необычную работу – восьмиметровую статую ангела, сделанную из 100 тысяч ножей разных размеров и форм.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

По замыслу автора, скульптура должна была стать напоминанием о том, что число насильственных преступлений с применением холодного оружия в Британии из года в год растет.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

100 тысяч ножей скульптор собрал в качестве пожертвований для своей работы.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Некоторые из этих ножей когда-то были орудиями преступлений.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

На создание скульптуры Альфи Рэдли потратил два года.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Рэдли потребовалось не только тщательно очистить ножи от «биологического материала», но и затупить каждый из них, чтобы быть уверенным, что никто из зрителей не поранится.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Свою работу скульптор хотел подарить британскому правительству. Но власти отказались, поскольку работа Рэдли показывает Британию в дурном свете.



Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Но Рэдли не собирается сдаваться. Теперь он хочет установить скульптуру на Трафальгарской площади, чтобы о проблеме узнали как можно больше людей.

Ангел из 100 тысяч ножей от британского скульптора

Впечатленные скульптурой британцы активно подписывают петицию, призывающую власти выполнить желание художника. Быть может, мы еще увидем «Ножевого ангела» на Трафальгарской площади?

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх