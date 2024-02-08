10 проверенных временем приемов для тех, кто помешан на чистоте

1. Удаление пятен с одежды

Лимон отлично справляется со многими загрязнениями. /Фото: cdn.tgdd.vn

2. Средство от нагара

Даже непобедимые на вид загрязнения можно убрать с помощью простого средства. /Фото: i.ytimg.com

3. Универсальное средство в борьбе за чистоту

Идеальная чистота вместе с пищевой содой станет более доступной. /Фото: 98fmcuritiba.com.br

4. Масло на страже чистых ботинок

Удалить липкие пятна достаточно легко, если использовать оливковое масло. /Фото: i2.rozetka.ua

5. Арахисовое масло для волос

Дети будут любить арахисовое масло не только за вкус, но и за полезное применение. /Фото: navseruki.guru

6. Эффективная борьба с сорняками

Убийство с помощью кипятка нельзя считать настоящим убийством. /Фото: user74272.clients-cdnnow.ru

7. Разрезаем губки пополам

Неожиданный прием для поддержания чистоты. /Фото: sneznoe.com

8. Блеск столовых приборов

С зубной пастой в руках можно творить удивительные вещи. /Фото: elsiglodedurango.com.mx

9. Кетчуп и соль для чистоты

Интересная смесь для полировки кастрюль. /Фото: foodbay.com

10. Чистые украшения

Минеральная вода без лимона — для украшений. /Фото: xcook.info