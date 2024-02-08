10 проверенных временем приемов для тех, кто помешан на чистоте

Более новое — не значит лучшее. Это правило довольно часто находит подтверждение в жизни. Чем использовать магазинные средства и дорогостоящие приемы по уборке и уходу за вещами, можно вспомнить парочку старых добрых лайфхаков, которыми пользовались еще наши бабушки. Ведь они действительно работают, причем практически без денежных трат.
1. Удаление пятен с одежды
Лимон отлично справляется со многими загрязнениями. /Фото: cdn.tgdd.vn
Лимон — универсальное средство, которое отлично справляется с большинством загрязнений. Чтобы убрать пятно с одежды, мебельной обивки или автомобильных чехлов, нужно сделать смесь из лимонного сока и соли. Полученный состав наносится на загрязнение и оставляется на полчаса. Когда время истечет, ткань нужно промыть под теплой водой, а потом постирать обычным способом в стиральной машинке. Пятновыводитель из лимона можно использовать даже для деликатных тканей.
2. Средство от нагара
Даже непобедимые на вид загрязнения можно убрать с помощью простого средства. /Фото: i.ytimg.com
Если вы забыли выключить кастрюлю с картошкой вовремя, на плите можно увидеть довольно плачевное зрелище. Нагар от пригоревшей еды довольно сложно убрать обычными средствами и методами. Однако если заполнить кастрюлю горячей водой и добавить несколько капель моющего средства для посуды, а потом довести эту смесь до кипения, можно быстро убрать все следы происшествия. Такой прием довольно быстро размягчает нагар, который потом можно аккуратно счистить деревянной лопаткой.
3. Универсальное средство в борьбе за чистоту
Идеальная чистота вместе с пищевой содой станет более доступной. /Фото: 98fmcuritiba.com.br
Использовать пищевую соду можно для очистки чего угодно. С ее помощью легко устраняются застарелые загрязнения, убирается неприятный запах и обновляются вещи по всему дому. Пищевая сода — это мягкий абразив и натуральный дезодоратор, который идеально подходит для отбеливания тканей, возвращения приятной свежести в холодильник, очистки посуды от жировых накоплений и многого другого.
4. Масло на страже чистых ботинок
Удалить липкие пятна достаточно легко, если использовать оливковое масло. /Фото: i2.rozetka.ua
Если на любимые туфли или на другую обувь попала смола, жир или другие липкие вещества, их можно убрать с помощью оливкового масла. Чтобы воспользоваться этим приемом, нужно просто налить немного оливкового масла на мягкую ткань, а затем натереть ею обувь. Липкие пятна будут уничтожены с первого раза.
5. Арахисовое масло для волос
Дети будут любить арахисовое масло не только за вкус, но и за полезное применение. /Фото: navseruki.guru
С детьми постоянно случаются всякие неприятности. Одно из наиболее распространенных происшествий, когда в волосах ребенка застревает жевательная резинка. Не стоит сразу браться за ножницы и вырезать волосы с липким веществом, ведь их можно спасти с помощью арахисового масла. Это необычное средство заставляет жевательную резинку быстрее затвердеть и стать менее липкой, что позволяет с легкостью убрать ее руками.
6. Эффективная борьба с сорняками
Убийство с помощью кипятка нельзя считать настоящим убийством. /Фото: user74272.clients-cdnnow.ru
Чистота и порядок должны быть не только в жилище, но и на улице. Для тех, кто живет в частном доме, будет весьма полезным совет по устранению сорняков. С ними легко справиться с помощью кипятка, который нужно вылить прямо на нежелательную растительностью. Метод отлично подходит как для тротуаров, так и придомовых территорий.
7. Разрезаем губки пополам
Неожиданный прием для поддержания чистоты. /Фото: sneznoe.com
Это может показаться странным, но такое решение позволит продлить срок службы губки в несколько раз. Помимо этого, разрезав губку пополам, можно избежать проблем с бактериями: пористый материал будет значительно быстрее и полностью высыхать, благодаря чему в нем не будут размножаться всякие болезнетворные и опасные микроорганизмы.
8. Блеск столовых приборов
С зубной пастой в руках можно творить удивительные вещи. /Фото: elsiglodedurango.com.mx
Отличным средством для чистки серебра и обычных столовых приборов считается зубная паста. Она быстро убирает любой налет, загрязнения и потемневшие области. Для этого лайфхака нужно просто протереть серебристые вещи зубной пастой, нанесенной на мягкую ткань, после этого промыть предметы водой, высушить и натереть.
9. Кетчуп и соль для чистоты
Интересная смесь для полировки кастрюль. /Фото: foodbay.com
Нужно быстро натереть металлическую кухонную утварь до идеального блеска? С этим поможет смесь кетчупа с небольшим добавлением соли. Ее нужно положить на тряпочку в небольшом количестве, а потом втирать в кастрюлю или кружки до тех пор, пока все загрязнения не будут устранены. Обычно это занимает мало времени.
10. Чистые украшения
Минеральная вода без лимона — для украшений. /Фото: xcook.info
Минеральная вода полезна не только для организма. Если ее смешать с небольшим количеством моющего средства для посуды и использовать для очищения любых драгоценных украшений, результат не заставит себя долго ждать. Понадобится всего 5 минут, чтобы убрать налет, удалить мусор из углублений и подарить украшениям сияющий блеск.
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