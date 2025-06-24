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Почему кошкам не нравятся автомобильные переезды, и что с этим делать



Кошки – не большие любители ездить в автомобилях. Не все, конечно, но многие. В поездке они выражают свое недовольство гортанным рычанием, душераздирающими воплями, другими внеземными кошачьими звуками и отчаянными попытками покинуть переноску. Поэтому для владельца перевозка кошки на дачу и даже на недалекое расстояние, например, в ветеринарную клинику, превращается в головную боль.


Почему кошки не любят ездить в машинах?


В автомобиле имеется много раздражающих кошку факторов/ Фото: pravda.ru

В автомобиле имеется много раздражающих кошку факторов/ Фото: pravda.ru

Кошки – животные консервативные, осторожные, они очень тонко чувствуют. Они привязываются к своему постоянному месту обитания, а новые территории предпочитают исследовать не спеша. А тут посадили в машину и куда-то везут, не дав времени на привыкание!

Помимо непривычной обстановки, здесь еще и множество запахов, которые не очень приятны для чувствительного кошачьего носа. И, наконец, животные пугаются громких звуков, которые всегда сопровождают поездки на автомобиле. Так что для кота поездка в машине – это огромный стресс, и своим мяуканьем он показывает владельцу страх перед опасностью.

Рассмотрим более подробно вероятные причины, из-за чего коты боятся ездить в автомобилях.

1. Плохие ассоциации


В переносках кошек доставляют к ветеринару/ Фото: dreamies.ru

В переносках кошек доставляют к ветеринару/ Фото: dreamies.ru

Обычно кошек перевозят в машине в переносках. Но также в этих же боксах их несут на прием к ветеринару, а это для животного далеко не самые лучшие впечатления. Кошка может сопоставить эти факты, и у нее любая поездка в автомобиле будет ассоциироваться с поездкой к врачу.

2. Смена обстановки


Для кошек дома имеется привычная обстановка/ Фото: royalcanin.ru

Для кошек дома имеется привычная обстановка/ Фото: royalcanin.
ru

Эта проблема типична для кошек, живущих в доме, но с ней могут столкнуться и владельцы тех животных, которые находятся на самовыгуле. Кошки и коты привыкают к своему окружению. У домашних питомцев есть любимые места для сна, игр и кормления, у уличных – свои помеченные территории. Автомобиль не входит в эти локации, поэтому, когда кошку уводят из привычного окружения, она испытывает стресс.

3. Необычный опыт


Нахождение в машине – необычный опыт для кошки/ Фото: news.ru

Нахождение в машине – необычный опыт для кошки/ Фото: news.ru

Автомобиль для кошки – это не естественный предмет. В обычной жизни она с ним не сталкивается и поэтому боится. Конечно, любопытные коты на даче изредка забираются в машины, но проводят там совсем мало времени. Так что если не приучать животное к поездкам, оно будет переносить их трудно.

4. Укачивание


Кошку, как и человека, может укачивать в машине/ Фото: ixbt.online

Кошку, как и человека, может укачивать в машине/ Фото: ixbt.online

Кошкам, как и людям, нередко становится плохо в машине – их укачивает! Это происходит вследствие разбалансированности восприятия движения глазами и внутренним ухом. Полностью победить укачивание невозможно, но с ним можно бороться при помощи успокаивающих таблеток или успокоительных феромонов.

Если кошку в автомобиле укачивает настолько сильно, что ее постоянно тошнит, следует обратиться к ветеринару, который выпишет лекарство.

5. Непривычные вибрации, шумы и запахи


Шумы, вибрация и запахи могут раздражать животное/ Фото: animals-travel.ru

Шумы, вибрация и запахи могут раздражать животное/ Фото: animals-travel.ru

Мотор и движение машины вызывают неприятные для кошки вибрации. Шумы от трения колес по дороге усиливаются шумом ветра, который бьет в стекла. А запахи автомобиля, привычные для человека, такие как бензин, асфальт, салонный освежитель, слишком резки для чувствительного носа кошки. Все это в совокупности ей неприятно и вызывает стресс.

Таким образом, осторожная, чувствительная кошка и грозный автомобиль – это несочетаемые вещи! Но неужели с этим нельзя ничего сделать? Конечно, можно!

Как успокоить кота в машине?


Животное необходимо приучать к переездам с «детства». Если оно с котячьего возраста привыкнет к запахам автомобиля, шумам, сопровождающим поездку, и быстро сменяющимся за окнами картинкам, то в последующем не будет так сильно бояться. Соответственно, у хозяина будет меньше хлопот с перевозкой питомца.

1. Приучайте кота к автомобилю постепенно


Домашнего питомца нужно постепенно приучать к транспортному средству/ Фото: pikabu.ru

Домашнего питомца нужно постепенно приучать к транспортному средству/ Фото: pikabu.ru

Если намечается поездка, принесите кошку в салон машины заранее. Пусть она освоит обстановку и привыкнет к запахам. При этом хозяин должен быть рядом – поглаживайте питомца и общайтесь с ним спокойным голосом.

В первый раз оставьте кошку в автомобиле непродолжительное время. Потом принесите ее еще раз и на этот раз оставьте подольше. В третий раз заведите двигатель и понаблюдайте за реакцией питомца. Если он ведет себя спокойно, то это еще не говорит о том, что он готов к поездке.

Для кошек самое страшное в автомобиле – это шум и быстро сменяющиеся пейзажи за окном. Если вам предстоит длительный переезд на дачу, сначала устройте вашему питомцу пробную непродолжительную поездку. Пусть кошка привыкнет к смене картинок за окнами и шуму проезжающих мимо автомобилей.

2. Правильно подберите переноску


Кошка в переноске/ Фото: petstory.ru

Кошка в переноске/ Фото: petstory.ru

Коты и кошки любят коробочки и домики – в них они чувствуют себя спокойно.

ВНИМАНИЕ! Перевозить кота в автомобиле можно только в переноске! Иначе испугавшееся животное может кинуться под ноги водителю, и это приведет к аварийной ситуации на дороге.

Покупайте переноску в соответствии с размером питомца. Если бокс слишком тесный, то животному будет в нем некомфортно, особенно если предстоит длительный переезд.

Переноски бывают мягкими (из текстиля) и жесткими (из полимера). Для короткой поездки в машине лучше выбирайте мягкую переноску – в ней животному будет комфортнее.

Если намечается длительное путешествие, то в этом случае лучшим вариантом будет просторный жесткий бокс. Он хорошо проветривается и, если позволяет размер, в него можно даже поместить кошачий туалет! Только не забудьте положить туда и мягкую подстилку.
Кошка, выбирающаяся из переноски в салоне автомобиля/ Фото: novochag.ru

Кошка, выбирающаяся из переноски в салоне автомобиля/ Фото: novochag.ru

Любую переноску не забудьте хорошо закрепить в машине, иначе кота будет мотать из стороны в сторону, и от этого его может укачивать и тошнить. Особенно это относится к большим пластиковым переноскам.

Перед путешествием поставьте кошачью переноску на видное место, чтобы животное к ней привыкло. Пусть кошка поймет, что переноска – это не только средство ее перемещения в опасные локации, но она также может быть привычным предметом интерьера. Положите в переноску предмет, который вашему любимцу хорошо знаком. Это может быть подушка или плед, на котором кошка часто спит, или игрушка, с которой она часто играет. Это поможет питомцу адаптироваться и не бояться.

Не вынимайте плед из бокса, когда вы отнесете его в машину! Кошка, чувствуя знакомый запах, испытает меньше стресса в непривычной для себя обстановке. Она сможет уютно устроиться на своем пледе и легче перенесет дорогу.

ВНИМАНИЕ! Перевозить кошку в багажнике нельзя! Поставьте переноску с животным на переднее или заднее сиденье и крепко зафиксируйте ремнями безопасности. Также переноску с кошкой может держать на коленях пассажир. Конечно, если это не огромный пластиковый контейнер!

3. Измените стиль вождения


При наличии животного в автомобиле стиль езды желательно поменять/ Фото: auto.vercity.ru

При наличии животного в автомобиле стиль езды желательно поменять/ Фото: auto.vercity.ru

Кошке в автомобиле должно быть максимально комфортно. Поэтому обратите внимание на свой стиль вождения. Если вы дергаете рулем, резко ускоряетесь и тормозите, то это может отрицательно повлиять на вестибулярный аппарат животного: его укачает и будет тошнить. А это еще один минус в копилку кошачьих страхов перед поездками в автомобиле.

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