Ослепительно чёрная красота: Фотокартины, покорившие мир своей оригинальностью

Работы голландского фотографа и визуального художника Рууда ван Эмпеля (Ruud van Empel) с первых же минут бросаются в глаза, мгновенно выделяясь благодаря его моделям, большинство из которых − чёрные дети. Поскольку художник вырос в маленьком и довольно однородном белом южном голландском городке, маловероятно, что это произошло случайно. Его масштабные фотокартины представляют собой сложные коллажи, состоящие из множества различных деталей, собранных воедино, благодаря чему сложный цифровой процесс превращается в идеализированное целое с сочными Эдемами, неуклюжими полуобнажёнными людьми и куклоподобными детишками, застывшими на ярких фонах, подобно дорогим манекенам из бутиков.
Поколение 1. Автор: Ruud van Empel.
Воскресенье. |Настроение. Автор: Ruud van Empel.
Родившись 21 ноября 1958 года в Бреде, Нидерланды, он продолжал учиться в Академии Святого Йоста и первоначально работал в области коммерческого графического дизайна и видеографии. После окончания факультета графического дизайна в Академии Св. Йоста, ван Эмпель некоторое время работал дизайнером, а затем креативным дизайнером, специализирующимся на декорациях театра.
Венера. Автор: Ruud van Empel.
Мир. Автор: Ruud van Empel.
В 1995 году Рууд совершил переход от сцены к постановочной фотографии. Когда он представил свой первый фотографический проект под названием «Офис», серию портретов, показывающих различных людей на рабочих местах, созданных фотографом, это произвело фурор, положив начало работе с цифровым коллажем, благодаря которому он позже обрёл славу. «Офис» был в значительной степени чёрно-белым из-за ограничений технологии в то время, а именно компьютера, который «зависал каждые пять минут», который не позволял ван Эмпелю производить полномасштабные цветовые монтажи до нового тысячелетия: «Когда я делал их, я на самом деле не планировал начинать карьеру в искусстве, я просто наслаждался, делая вещи на своём новом компьютере».
Отражение. Автор: Ruud van Empel.
Эмпель называет своё творчество цифровым коллажем. И если верить Элтону Джону, который как фанат подобного искусства даже посвятил песню Эмпелю во время концерта, его методы представляют то, во что вырастет большая часть современной фотографии в XXI веке. В 2009 году Рууд представил три работы в рамках гастрольной выставки Picturing Eden, куратором которой была Дебора Клочко из George Eastman House. Это были Венера, Луна и признанный критиками Мир. Эти три серии, созданные в цифровом виде детских портретов, стали наиболее выставляемыми и узнаваемыми работами ван Эмпеля. Его работа также произвела большое впечатление на директора Музея фотографического искусства Сан-Диего Дебору Клочко. Заинтригованная «всеми маленькими секретами его творчества», она, не раздумывая, выставила его сочные шедевры на всеобщее обозрение в 2012 году.
Офис. Автор Ruud van Empel.
Одна из первых масштабных работ была сделана фотохудожником в 2003 году и называлась «StudyIn Green No2». На ней изображена похожая на марионетку девушка в красном платье. Она одна в лесу. Эта идея была в голове Эмпеля около двадцати лет, поэтому в 2003 году он решил, наконец, воплотить её в жизнь. Идея заключалась в том, чтобы сделать что-то с красотой. Но на тот момент красота долгое время была табу в современном искусстве. Считалось, что делать красивые фотографии − это слабость, но на самом деле создать настоящую красоту очень сложно: «Мне не хотелось делать что-то, что могло бы выглядеть очень художественно. Для меня и природа, и невинность детей − это нечто прекрасное. Дети рождаются невинными в жестоком и опасном мире. И мне захотелось сделать что-то с этой идеей, обыграть её так, чтобы замирало сердце. И тогда я представил девочку-марионетку в сказочном лесу. В итоге, благодаря монтажу она стала выглядеть странно и несколько пугающе». Восторженный и воодушевлённый полученным результатом, он усиленно продолжил развивать данное направление и стиль, вкладывая в каждую из своих работ волнительный трепет, вызывающий стаи мурашек на коже.
Поколение. Автор Ruud van Empel.
Фотограф рассказывает о том, что он вырос в маленьком католическом городке на юге Нидерландов и в его классе начальной школы был только один чёрный мальчик. В портрете «Поколение 1» он мастерски отобразил эту ситуацию. На фотокартине показан белый класс с одним чёрным учеником. После этого Эмпель решил, что будет работать с большим количеством чернокожих детей. Это положило начало новой серии работ. Сначала он подумал о том, чтобы изобразить девушку в грязном старом и порванном платье, как будто она очень бедна: «Я полагаю, что эта идея возникла у меня в голове из-за образа, который нам часто показывают западники. И мне не очень понравилась эта идея, поэтому я решил облачить её в одежду, которую носило моё поколение, когда мы были детьми».
Этюд в зелёном № 2. | Серия работ Мир. Автор Ruud van Empel.
Из слов автора становится известно, что он был только в Египте и Тунисе, но определённо хотел бы посетить больше африканских стран. Фотография, которая называется «Взгляд на Рууда ван Эмпеля» в Кигали показывает группу учеников, обсуждающих работу фотографа во время урока фотографии: «Я почувствовал невероятную гордость, когда узнал об этом занятии. К тому же, я получил несколько положительных отзывов от чернокожих зрителей, которые сказали, что им нравится, как моя работа изображает чернокожих детей уважительно и красиво, а не как жертв, которыми их чаще всего выставляют СМИ».
Серия работ Наземь. Автор Ruud van Empel.
Рууд ван Эмпель − один из самых инновационных и влиятельных современных фотографов, работающих сегодня. Его новаторские методы полностью изменили «лицо» цифровой фотографии. Используя обширную библиотеку цифровых частей тела, тканей и листвы, он создаёт сказочные фотографические утопии на грани вымысла и реальности. «Картины» Эмпеля, характеризуемые сложным процессом коллажа, объединяют несколько фотографических источников для самостоятельной съёмки в однообразное изображение, используя Photoshop и другие цифровые средства, он создаёт удивительные визуализации, в которых всё продуманно до мелочей. Его творчество затрагивает темы и влияния, такие как магический реализм, сюрреализм и традиционная западная портретная живопись, в результате чего появляются фотографии, которые одновременно являются сверхъестественными и знакомыми. А уникально сплющенные изображения женщин и детей в странных, резких обстановках содержат пронизывающее чувство беспокойства, часто превращая зрителя в противостоящего вуайериста.
Брат и сестра. Автор: Ruud van Empel.
Постоянная тема в творчестве ван Эмпеля - невинность детей. Художник тщательно выбирает одежду, которая перекликается с формальным воскресным платьем, которое он, его братья и сёстры носили бы в детстве в церковь. Это предназначено как комментарий к смешанным чувствам и угнетения, и гордости, которую прививала такая одежда. Точность такой одежды настолько важна для его работы, что ван Эмпель часто создаёт цифровые вещи по памяти, фотографируя определённые материалы и узоры, а затем «сшивая» их вместе. Таким образом Рууд создаёт новые образы из фракций изображений, которые имеют отличные качества. Они почти всегда неподвижны. Они центрально и ровно сложены. И они позволяют себе играть с масштабом особым образом.
Фотокартина из серии Мир. Автор: Ruud van Empel.
Почти все дети облачены в изящные одежды, чем-то похожие на голландский наряд среднего класса 60-х годов, и окружены практически идеальной сценой тропической природы, из-за чего получается сам по себе довольно удивительный контраст. Кроме того, все эти разные леса, кажется, дышат своеобразной атмосферой. Прекрасно упорядоченные и в то же время зловещие озера, деревья и листья привлекают одновременно настораживая. Но дети, похоже, не боятся этого. Они смотрят на тебя с широко открытыми глазами: смелые, уверенные в себе и такие невинные.
Луна. Автор Ruud van Empel.
Но есть что-то странное в их внешности. Их невинность кажется испорченной. И вскоре зритель узнает о том, что причина этой странности в том, что он смотрим в глаза людей, которых нет и никогда не было. Каждая фигура является гибридом. Глаза, носы и губы собраны воедино, чтобы создать новые полированные человеческие формы, которые населяют его образы. Вот как художник приступает к созданию этих изображений: сначала он собирает все необходимые ему фрагменты, снимая множество молодых моделей в своей студии, а затем бродит по голландским лесам в поисках прекрасных листьев, раскидистых ветвей и подходящих вод. И всё для того, чтобы в последствии разорвать снимки на части и провести недели, восстанавливая всё это, пока и человек, и обстановка не станут соответствовать желаемому стандарту фотореализма. Процесс кропотливый: одна работа может занять до трёх месяцев. Цвета и текстуры изменяются индивидуально, и каждая настройка выполняется цифровым способом. Эмпель использует Фотошоп, чтобы полностью преобразовать реальность и превратить её во что-то одновременно заманчивое и тревожное.
Восприятие. Автор: Ruud van Empel.
Его фотокартины далеко неидеальны, но именно это делает их уникальными и неподражаемыми в своём роде. В них что-то немного смещено от центра, слегка косо. Это всё равно, что съесть самый декадентский десерт, но узнать, что он на вкус как картон. Эта гипер-искусственность держит призрачное нечто вне досягаемости, где жизнь высосана, не оставив после себя ничего, кроме фасада. Кропотливо соединяя фрагмент за фрагментом, он создаёт изображения с маленькими отклонениями и искажёнными пропорциями, намеренно наделяя своих персонажей холодной отчуждённостью, одновременно пугающей и интригующей.
Идентичность. Автор: Ruud van Empel.
И совсем неудивительно, что за последние десять лет он выставлялся по всему миру, в том числе в Пекине, Барселоне, Токио, Сеуле, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Соединенные Штаты оказались особенно страстным поклонником. Ко всему прочему, работы Эмпеля собраны многочисленными учреждениями по всему миру, такими как C-Photo Collection в Лондоне, Chaney Collection в Хьюстоне и Alturas Foundation в Сан-Антонио. Он также является лауреатом нескольких наград, в том числе премии муниципалитета Бреда Oevre Award в 2013 году. В настоящее время Эмпель работает и живёт в Амстердаме, Нидерланды.
Работа из серии Венера. Автор: Ruud van Empel.
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