Легенды 1970-х: Что стало с участниками легендарной группы «АВВА» после ее распада

Легендарная группа *АВВА* | Фото: worldi.ru
Эта легендарная группа была настолько популярна 45 лет назад, что 1970-е гг. даже называли «десятилетием «АВВА». Это один из наиболее успешных и известных в мире коллективов за всю историю поп-музыки. Песни «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «Happy New Year» стали хитами во всем мире. Но в начале 1980-х гг. группа распалась, и каждый из ее участников занялся сольной карьерой. С тех пор о них было мало слышно. Как сложились их судьбы после распада группы – далее в обзоре.
Самый популярный музыкальный коллектив Скандинавии | Фото: videoboom.cc
Легендарная группа *АВВА* | Фото: 24smi.org
Первый успех пришел к ним в 1972 г., а спустя 2 года после победы на «Евровидении» с песней «Ватерлоо» о них узнал весь мир. Название группы было составлено из первых букв имен участников: Агнета Фельтског и ее муж Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и его гражданская супруга Анни-Фрид Лингстад. «АВВА» стала первым коллективом, который занял первые места в музыкальных хит-парадах всех англоязычных стран. Всего за 6 лет активной деятельности музыканты установили мировой рекорд: их пластинки разошлись тиражом 375 млн копий!
Самый популярный музыкальный коллектив Скандинавии | Фото: videoboom.cc
Легендарная группа *АВВА* | Фото: 24smi.org
В 1980-х гг. участники легендарной четверки перестали выступать вместе, хотя никогда официально не заявляли о распаде группы – просто отыграли последний концерт, после чего каждый из них, начиная с 1982 г., занялся сольной карьерой. За год до этого обе семейные пары распались. С тех пор их популярность пошла на убыль.
Агнета Фельтског в молодости | Фото: 24smi.org
Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус с дочерью | Фото: funtema.ru
Агнету Фельтског еще долго называли «блондинкой из группы «АВВА». Она начала свою музыкальную карьеру еще в 10 лет, а в 15 уже стала солисткой оркестра Бенгта Энгхартса. В 17 лет она написала песню, которая стала хитом в Швеции. Однако всемирная популярность пришла к ней только после того, как она стала участницей группы «АВВА». Но после расставания с мужем распался и их творческий тандем. Позже певица признавалась, что это стало для нее большим потрясением, и несколько лет она лечилась от депрессии. Усугубила ситуацию и накопленная усталость – 7 лет непрерывной гастрольной деятельности полностью ее истощили.
Агнета Фельтског тогда и сейчас | Фото: 24smi.org
Агнета Фельтског тогда и сейчас | Фото: worldi.ru
В 1980-х гг. Агнета Фельтског пробовала построить сольную карьеру, выпустив несколько альбомов. Но ни один из них не завоевал признания зрителей. После этого певица на долгое время пропала из поля зрения поклонников. Она вела уединенный образ жизни и редко появлялась на публике. Только спустя 17 лет она напомнила о себе слушателям, выпустив новый альбом с каверами хитов ее юности, и он разошелся тиражом в 500 тысяч копий. А в 2013 г. она выпустила еще один альбом, который полностью состоял из новых песен, и в том же году она впервые за 25 лет появилась на экранах в прямом эфире концерта. Сейчас 68-летняя Агнета Фельтског живет в поместье в пригороде Стокгольма и занимается воспитанием внуков.
Бьорн Ульвеус в молодости | Фото: 24smi.org
Бьорн Ульвеус тогда и сейчас | Фото: worldi.ru
Бьорн Ульвеус, которого называли идейным вдохновителем группы «АВВА», занялся музыкальной карьерой еще в детстве: в 12 лет он создал свою первую музыкальную группу, за 10 лет до создания «АВВА» успел поработать со многими шведскими группами. Тогда же он начал сотрудничать с Бенни Андерссоном, который стал его другом. Их творческий тандем продолжал существовать и после распада группы. В конце 1980-х гг. они вместе работали над проектом «Gemini», а на сегодняшний день они считаются одними из самых успешных и состоятельных людей из мира шоу-бизнеса в своей стране. Но сейчас 73-летний Бьорн Ульвеус больше времени уделяет не музыке, а общественной деятельности и продюсированию.
Бьорн Ульвеус | Фото: aif.ru
Бенни Андерссон в молодости | Фото: 24smi.org
Бенни Андерссон на сцену впервые вышел в 8 лет, а в 18 уже был участником одной из самых популярных в Швеции групп «Hep Stars». Сегодня он известен не только как бывший солист группы «АВВА», но и как композитор, аранжировщик и продюсер. Еще в 1970-х гг. он начал писать музыку к художественным фильмам и продолжает этим заниматься до сих пор. Кроме того, в наши дни 72-летний музыкант руководит коллективом «Оркестр Бенни Андерссона», достаточно известным в Швеции.
Бенни Андерссон тогда и сейчас | Фото: worldi.ru
Бенни и Бьорн в 2008 г. | Фото: funtema.ru
Анни-Фрид Лингстад в молодости | Фото: 24smi.org
Анни-Фрид Лингстад тоже начала рано выступать на сцене – в 13 лет она вместе с джаз-бендом исполняла кавер-версии песен известных исполнителей. В 18 лет девушка создала собственную группу, а позже присоединилась к тандему Бенни Андерсона и Бьорна Ульвеуса. Через 10 лет после расставания с гражданским супругом и распада группы певица вышла замуж за немецкого принца Генриха Руццо Рейсс фон Плауэна, но спустя 7 лет ее супруг умер от рака, а их дочь за год до этого погибла в автомобильной катастрофе. Первое время Анни-Фрид пыталась заниматься сольной карьерой, выпустила несколько альбомов, но сегодня 73-летняя певица полностью посвятила себя благотворительной деятельности, стала почетным членом нескольких общественных организаций, занимается делами фонда помощи детям-сиротам и является спонсором музыкального фестиваля в Швейцарии. Она входит в список богатейших людей Швеции.
Анни-Фрид Лингстад тогда и сейчас | Фото: worldi.ru
Анни-Фрид Лингстад | Фото: aif.ru
В 2016 г. участники группы вновь собрались вместе и выступили на частной вечеринке в честь 50-летия дружбы Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона. Говорят, на 2019 г. планируется новый гастрольный тур группы «АВВА», только вместо самих участников поклонники увидят их голограммы, которые уже прозвали «аббатарами».
Участники группы в 2016 г. | Фото: worldi.ru
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