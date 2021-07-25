Дача: цветники, пруд, баня, беседка с барбекю и казаном

Рассказ Татьяны из Минска:

— Девять лет назад нам достался участок с недостроенным домом и перепаханной землей вокруг. Желание облагородить участок было огромным.

Но сначала достроили небольшой домик.

Сделали грядки. Ведь дача для многих — это прежде всего огород. И мы — не исключение, хочется, чтобы были свои огурчики, помидорчики, зелень.

Но хотелось что-то сделать и для души — например, небольшой водоем. Перечитали много информации о том, как сделать, чтобы не цвела вода, зимовали кувшинки.

Весной 2009 года стали воплощать задуманное. Выкопали яму (глубиной около 150 см, шириной около четырех метров), уложили пленку ПВХ, залили водой, рядом посеяли газонную траву и посадили цветник. С годами все разрослось, и теперь, каждый раз выходя на крыльцо дома, любуемся красотой, созданной своими руками.

Ну и какая же дача без баньки и беседки! Хорошо попариться и посидеть в беседке с шашлычком!

Строительством занимались сами, без посторонней помощи. Учились на своих ошибках, набирались опыта. Изначально построили небольшую беседку. Так как в остатке было несколько листов металлочерепицы, решили беседку построить определенного размера, который подгоняли под эти листы.

Барбекю построили с северной стороны.

Но фундамент для нашей глинистой почвы был мелковат, потому зимой барбекю от промерзания почвы наклонялась, от чего потрескалась. Да и места в беседке оказалось маловато. После окончания строительства бани беседку решили переделать.

Новую сделали с барбекю, казаном, мойкой.

Первым делом залили фундамент 4,5×5 м (на месте барбекю фундамент — усиленный). На это ушло около шести кубов бетона, 100 м.п. арматуры, 60 блоков, 1 тысяча 500 штук печного кирпича, 400 штук шамотного кирпича, 12 м.п. квадратной металлической трубы для опор, 7 плит на крышу, 30 м2 битумной черепицы, 16 м2плитки на пол, 6 м2 «рваного» камня для отделки столбиков, брус для стропильной системы. На столбики и пролеты между столбами использовали старый кирпич, который у нас уже был. Купили казан на 12 литров и все для самой топки (дверка, заслонка и так далее).

Летом украшаю беседку цветами. Обожаю их выращивать.

Вот такая беседка для отдыха получилась. Нам очень нравится отдыхать и готовить на огне и в казане. Обошлась она в 3 тысячи 600 долларов.

В темное время суток беседка подсвечивается фонариками:

В дизайне участка предпочитаем использовать природный материал: камень, дерево.

Из оставшегося строительного материала муж сделал декоративный колодец, мельницу, паровозик для цветов.

Не представляем себя без загородной жизни, без дачи. После рабочей недели сразу отправляемся в наш маленький, но такой любимый рай, где работаем и отдыхаем с удовольствием!

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