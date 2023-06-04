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Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

В Выставочном дворце в Риме проходит выставка чёрно-белых фотографий одного из самых известных итальянских фотографов Джанни Беренго Гардина (Gianni Berengo Gardin), который более полстолетия документировал стремительно меняющуюся жизнь в Италии после окончания Второй мировой войны.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Венеция, 1958 год.


Джанни Гардин родился в 1930 году недалеко от города Генуя, а после Второй мировой войны перебрался в Венецию. Сначала фотография была его увлечением, но после того, как он получил в подарок книги американских фотографов Уокера Эванса и Доротеи Ланж, он смог разглядеть в своём хобби более глубокий потенциал.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Этот снимок был сделан в 1965 году.

За свою жизнь Джанни Гардин опубликовал более 250 книг, и, несмотря на почтенный возраст, его до сих пор можно увидеть бродящим по городу с камерой Leica.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Специя, 2005 год.

Несмотря на то, что фотограф много путешествовал по миру, его самые знаменитые снимки были сделаны в Италии: пациенты в обшарпанных психиатрических лечебницах; подростки, танцующие на пляже под музыку граммофона; рабочие на фабрике Olivetti, и многие другие.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

«В Вапоретто», 1960 год.

«Люди ездят по миру, чтобы фотографировать такие места, как, например, Гавайи. Но потом они осознают, как здесь на самом деле красиво», – говорит Гардин об Италии.
Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Площадь Святого Марка в Венеции, 1959 год.

Самая свежая серия фотографий Джанни Гардина, созданная в 2013–2015 годах, рассказывает об огромных круизных лайнерах, которые заходят в Венецианскую лагуну, после чего порт наводняют огромные толпы туристов. Эти снимки резко контрастируют с фотографиями, сделанными Гардином в 1950-1960 годах, в те времена, когда можно было сфотографировать целующуюся парочку на безлюдной площади Святого Марка.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Остров Лидо, 1958 год.

«Вы больше не можете фотографировать, как прежде, – говорит 85-летний Джанни Гардин. Сегодняшняя Венеция коренным образом отличается той, какой она была раньше. Она наводнена туристами. Всё изменилось».

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Один из снимков, сделанных за пределами Италии: Югославия, 1979 год.

«Я старый фотограф, который родился в эпоху настоящей фотографии, и я до сих пор хочу за неё бороться».

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Девочка бежит по площади Святого Марка в Венеции, распугивая голубей, 1960 год.

Вместе с тем, в эпоху, когда люди фотографируют смартфонами всё на свете, а газеты борются за выживание, Джанни Гардин признаёт, что его борьба обречена на поражение.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Пара на побережье в Нормандии перед штормом, 1933 год.

Выставка работ Джанни Гардина «Подлинная фотография» (True Photography) продлится до 28 августа 2016 года.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Этот снимок был сделан в 2001 году в Катании – древнем портовом городе на восточном побережье Сицилии.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Рыбаки в Генуе, 2002 год.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Ремонтные работы в древнем портовом городе Генуя, 1988 год.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Порт Генуя, 1988 год.

Ускользающая дольче вита: как изменилось лицо Италии за последние полстолетия

Каталог, посвящённый выставке «Подлинная фотография» (слева) и фотограф Джанни Гардин в Риме.

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