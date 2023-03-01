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Как устранить грибок на ногах с помощью простого народного средства

Устраните грибок ног с помощью простого, но эффективного народного средства! Все ингредиенты доступные, и они показывают хороший результат. Возьмите по столовой ложке пищевой соды и касторового масла.

Как устранить грибок на ногах с помощью простого народного средства

Нанесите смесь на поражённый участок. Наденьте сверху пакет или бахилы.

Как устранить грибок на ногах с помощью простого народного средства

И носок. Минимальное время — полчаса, лучше всего оставить на ночь. Повторять курс до тех пор, пока не отрастёт ноготь. Оставшуюся смесь можно спрятать в пакет в холодильник.

Как устранить грибок на ногах с помощью простого народного средства

Подробнее о том, как устранить грибок с помощью народного средства, смотрите в видео ниже:


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