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5 советов, как начать продуктивно отстаивать свои личные границы




Современная молодёжь умеет лучше отстаивать свои позиции и защищать личные границы. Поколение условных родителей сегодняшних 16-летних ещё не так хорошо умеет это делать. Материал собрал пять советов, как дать другим знать безоговорочно, что у вас есть личные границы.

1. Упоминайте должностную инструкцию


А вот так вот! / Фото: jobgrade.ru

А вот так вот! / Фото: jobgrade. ru

 

Если на работе коллеги (босса пока не будем брать) часто предлагают вам сделать что-то за ноль денег, просто потому что им это «по фану», начните повторять мантру «это не входит в мою должностную инструкцию, чувак» (обращение «чувак» - ну, это опционально). Вас быстро сочтут фриком и отстанут от вас.

2. Напоминайте о своём возрасте



Съёл, товарищ?! / Фото: dycpoisk.ru

Съёл, товарищ?! / Фото: dycpoisk.ru

 

Если кто-то говорит вам о том, как вам следует жить, а вам уже есть 18 лет, просто говорите: «Мне уже есть 18, поэтому я сам решаю, как мне жить». Когда вам становится больше: 25, 30, 40... и далее лет, то вторую часть данного сложноподчинённого предложения добавлять будет уже не нужно. Если кто-то вам говорит, пить или не пить, рожать или не рожать, выходить замуж или нет, отселяться или нет, ехать в отпуск или нет, просто говорить: «Мне уже 30/40/ваш вариант...» Делайте многозначительную паузу и разводите руками. Поверьте, этого достаточно. Люди очень пугаются, когда слышат такое. Эффект неожиданности для касты вседозволенности.

3. Говорите «мне не хочется» без добавления «извини(те)»


Так просто. / Фото: gas-kvas.com

Так просто. / Фото: gas-kvas.com

 

Если вам что-то предлагают сделать, чего вы не хотите (например, сделать ремонт тёте Гале за ноль денег, отправиться на тусовку, родить ребёнка или что угодно), просто скажите очень расслабленно «Мне не хочется этого». И ни в коем случае не добавляйте слов извинения. И можно сделать «контрольный выстрел в голову» словами «Я ведь не должен/на».

4. Поставьте в мессенджерах невидимый режим


Статус невидимки доступен всем. / Фото: peopletalk.ru

Статус невидимки доступен всем. / Фото: peopletalk.ru

 

Если коллеги по работе/родственники/приятели поддостали вас месседжами на любую тему в мессенджерах в любое время суток, а вы уже лопаетесь от нарушения ваших личных границ, то вот какое решение есть: сделать так, чтобы они не видели, что вы прочитали сообщение (и когда). Такое режим есть в ЛЮБОМ мессенджере. Поищите его и установите. Так никто не будет знать, когда именно вы прочитали их сообщение и прочитали ли. А это волшебным образом значит, что... вы всегда отвечаете тогда, КОГДА СМОГЛИ. Чёрт, а что, так можно было?

5. Конкретно излагайте намерения


Нет, точно не хочу на эту вечеринку идти. / Фото: culture.ru

Нет, точно не хочу на эту вечеринку идти. / Фото: culture.ru

 

Иногда на вас наседают другие с просьбами и предложениями просто потому, что вы не умеете конкретно излагать свою позицию. Если вы чего-то не хотите, не надо отвечать «я подумаю» или «посмотрим». Это тупиковый путь. Всегда говорите «да» и «нет» конкретно.

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