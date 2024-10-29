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Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

По расчётам Организации Объединенных Наций к 2300 году население мира увеличится пятикратно.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Это означает, что города будут перенаселены. Более половины человечества уже сейчас живет в городах, а к 2050 году не менее двух третей населения будут называть города своим домом.

Практически во всех крупных городах спрос на жилье опережает возможность им обеспечивать.

И тем не менее растущему населению где-то нужно будет жить.

Одно из возможных решений — строительство под землей или внедрение зданий в существующий ландшафт, будь то холм или скала. Во многих городах уже есть подземные районы, но по мере разрастания городов, можно ожидать, что эти районы преумножатся.

Взгляните на некоторые из самых уникальных чудес мира, которые построены под землей или в скалах.

В элитном отеле Санторини в Имеровигли (Греция) есть бассейн, построенный внутри пещеры. С отвесной скалы открывается вид на Средиземное море.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Каменные пещеры протянулись вдоль отвесных скал в Невшехире, Турция, в исторической области Каппадокия. Это место пользуется популярностью среди туристов, которые приезжают посмотреть на творения византийского искусства и разветвленную сеть подземных жилых пещер эпохи бронзы.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

К более современным жилым пещерам относится Les Hautes Roches — пятизвездочный отель, вырубленный внутри известняковой скалы. Из роскошно обставленных номеров открывается вид на реку Луара.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Этот парк развлечений на глубине 400 футов был построен в бывшей соляной шахте в Румынии, он называется Салина Турда. Внутри, вы можете прокатиться на подземном колесе обозрения или на весельной лодке по озеру, поиграть в пинг-понг и посмотреть спектакли в амфитеатре.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Вырубленная в скале церковь Темппелиаукио в Хельсинках очаровывает застекленным куполом, который расположен чуть выше уровня земли и пропускает много солнечного света внутрь. Строители специально оставили нетронутыми каменные стены: изумительная естественная акустика делает церковь идеальным местом для проведения концертов.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

В этой деревне на юге Туниса, местные жители живут в традиционных троглодитных жилищах – пещерах, вырубленных в скале. Здесь даже есть подземный отель.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Этот дом на греческом острове Антипарос стоит прямо на том месте, где сходятся два холма. Две длинные каменные стены соединили их словно мост, так дом естественным образом вписался в ландшафт.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Построенный в 2009 году в память об одном корейском поэте, Земляной дом в Сеуле имеет два внутренних двора, которые объединяют шесть отдельных комнат, кухню, кабинет и ванную комнату с деревянной ванной и унитазом.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Этот дом в Glaumbær, Исландия, является образцом «дома из дерна» — постройка хорошо сохраняет тепло, имеет каменный фундамент, а по бокам — уложенный пластами дерн.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

В Польше 800 ступенек вниз по лестнице приведут вас к месту, где вы найдете художественную галерею, дом отдыха и громадные залы, в которых проводят свадьбы и конференции. Это чудо 13-го века когда-то было соляной шахтой.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Построенный в 1996 году и похожий на жилище хоббита, этот дом в валлийский сельской местности представляет собой тоннель под крышей из дерна. Дом с тремя комнатами и потрясающим видом на океан напоминает жилище из известного британского ТВ-шоу для детей — местные жители называют его «домом Телепузиков».

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Этот «погребенный» музей расположен на Наосиме, японском «острове искусств». Небольшие отверстия в бетоне и геометрические окна-люки, которые пропускают свет, можно рассмотреть среди зеленого покрова.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Жители Кубер Педи в Австралии молятся под землей. Сербская православная церковь, построенная в 1993 году, вырезана в песчанике и имеет общий зал, приходской дом, и даже школу.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

Построенный архитектором Питером Ветчем, этот швейцарский дом – образец «земляного жилища» – такой себе дом в земле, в котором в качестве стен частично используется местный природный рельеф.

Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

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