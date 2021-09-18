Шикарный декор холодильника

Потрясающе практичные и удачные идеи приходят на ум талантливым мастерам и мастерицам. Одной из таких идей является пример ниже: как из ненужной ткани (одежды) можно сделать шикарный декор для кухни!

Материалов потребуется минимум, как и времени на всю работу. Оцените результат ниже — это восхитительная, яркая салфетка, которая может украсить холодильник, стиральную машинку и т. д., а если вам захочется изменений — вы можете без труда её поменять или вовсе убрать.



Для создания такой салфетки вам потребуется всего два материала — ненужный кусок ткани с красивым рисунком (подойдёт любая одежда) и клеевая ткань. Положите на гладильную доску клеевую ткань клеевой стороной вверх соответственно, сверху расположите отрезок ткани с рисунком (лицевая сторона наверху). Слегка смочите ткани из пульверизатора и хорошо прогладьте горячим утюгом до склеивания, дайте остыть.





Затем просто вырежьте узор по краю.





Салфетка готова к использованию!



«Приклеивать» её на холодильник будем с помощью косметического или детского мыла (не хозяйственного). Смочите изнаночную сторону салфетки из пульверизатора и нанесите мыло.





Осталось только «приклеить» салфетку на нужную поверхность. Разглаживайте ткань от центра к краю пальцами, затем чистой тряпкой вытрите остатки мыла.

Салфетка высохнет за полдня (или быстрее). Она хорошо держится и не портит поверхность холодильника/стиральной машинки. Чтобы её отклеить, нужно слегка намочить её из пульверизатора — салфетка без труда отклеится. Её можно стирать по мере необходимости, как обычную ткань.



Вот финальный результат — действительно, достойное использование ненужных вещей!



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