Правильная обрезка помидоров для обильного урожая

Домашний огород может быть богатым и разнообразным. Зная простые советы и лайфхаки по выращиванию овощей дома можно добиться великолепных результатов. Ускорить формирование пасынков на кустике помидоров и получить дополнительный урожай поможет простая обрезка.

После первого периода плодоношения томатов срежьте растение больше чем на половину, не страшно, если нижняя часть кустика останется совсем без листочков. Места срезов подсыхают довольно быстро.







Буквально через 2,5 недели на кустике появится большое количество пасынков. Обрезанное растение с развитой корневой системой начнет плодоносить довольно быстро, позволив получить второй урожай сочных домашних помидоров.







Омолаживать томаты можно несколько раз. Таким образом, кустики посеяные один раз, смогут давать урожай не один год.

Сразу после обрезки и затем через 10 дней кустики следует подкормить органическими удобрениями. Далее вносить удобрения необходимо один раз в три недели.

Кроме того, такая обрезка томатов позволит получить черенки для размножения. Укорененные черенки быстро вступают в стадию плодоношения. Для укоренения необходимо правильно подобрать грунт: он должен быть легким, воздушным и иметь в составе верховой растительный торф и агроперлит.

Перед тем как поместить черенок в грунт, обработайте его корнеобразующим препаратом.Для создания подходящего микроклимота накройте черенок пластиковым стаканчиком и поставьте в теплое место под фито лампу.Подробнее о омоложении томатов и размножении черенками можно посмотреть на видео: