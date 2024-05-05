Предметы декора в квартире, которые выдают плохой вкус хозяев

Рассказываем, какие предметы декора уже не считаются стильными, хотя они по-прежнему встречаются в квартирах современных людей.







Поток информации с каждым днем набирает обороты — становится быстрее и больше, а тренды сменяются с бешеной скоростью. Большинство людей им с удовольствием следуют: экспериментируют с новыми образами, готовят интересные и полезные блюда, становятся эко-friendly, занимаются саморазвитием.

К сожалению, многие забывают о своем доме. Есть объективно устаревшие предметы декора, но их просто не замечают. Они уже не считаются стильными и могут погубить любой интерьер. Давайте рассмотрим 5 предметов в домашней обстановке, от которых давно пора избавиться.



Пестрые ковры из советского прошлого

Плед с нелепым принтом

Фотографии в рамках с некачественным стеклом

Искусственные цветы и растения

Постеры с изображениями поп-культуры

Ковры являются неотъемлемой частью интерьера и могут служить как дополнением, так и основным элементом оформления помещения. Однако старые ковры могут выглядеть устаревшими и унылыми.В прошлом эти ковры были очень популярны, но сегодня они выглядят неактуальными. Обычно это мелкозернистые ковры с узорами, которые зачастую выглядят тяжеловесными и загромождающими пространство.Если вы хотите обновить интерьер своей квартиры, то, возможно, стоит подумать о замене старого ковра на что-то более современное и легкое. Например, вы можете выбрать ковры с абстрактными узорами или геометрическими фигурами, которые будут создавать в комнате атмосферу современности и легкости.Также стоит обратить внимание на материалы, из которых изготавливаются ковры. В последнее время все большую популярность получают ковры из натуральных материалов, таких, как шерсть, хлопок и джут. Они не только экологичны, но и создают приятную и теплую атмосферу в помещении.К этой категории можно отнести пледы ярких, несочетаемых цветов, с изображением зверей, героев кинофильмов или слоганом, которые ничего не говорят о хозяевах и не сочетается с остальным интерьером.Чтобы избежать этой ошибки, стоит выбирать пледы с более классическими принтами, которые легко сочетаются с другими элементами декора. Однотонные пледы со сдержанными геометрическими узорами также могут выглядеть элегантно и стильно. Такие, кстати, вы можете присмотреть себе во «Всёгазине». Кроме того, важно учитывать материал пледа — он должен быть мягким и приятным на ощупь, чтобы создавать уютную и комфортную атмосферу в доме.Но в любом случае важно учитывать общую стилистику комнаты и выбирать пледы, которые гармонично дополнят общий дизайн.Хотя рамки с подобным стеклом более доступны по цене, они могут портить внешний вид любых фотографий. Если вы хотите, чтобы ваши фото выглядели красиво и профессионально, то лучше выбирать обрамление с более качественным стеклом. Такие рамки могут быть немного дороже, но это того стоит, так как они способны значительно улучшить внешний вид вашей комнаты.Если вы хотите сэкономить на такой покупке, то лучше купить простые рамки без стекла и повесить фотографии на стену. Это может быть прекрасным вариантом для тех, кто хочет добавить характера в свой интерьер и сохранить деньги на покупке дополнительных деталей.Однако важно помнить, что независимо от того, какую рамку вы выберете, необходимо, чтобы она сочеталась с остальными элементами интерьера и не выглядела слишком громоздкой или неуклюжей. Правильный выбор рамки для фотографий может добавить нотку индивидуальности и стиля в ваш дом.Живые растения не только создают атмосферу настоящей природы в вашем доме, но и являются очень полезными для здоровья. Исследования показывают, что они могут помочь очистить воздух от токсинов, повысить уровень кислорода и улучшить качество воздуха в доме.Кроме того, живые растения могут поднять настроение и сделать дом более приятным местом для проживания. Они создают уют и комфорт, а также становятся интересным дополнением к интерьеру, если подобрать их правильно. Если вы не уверены, какие растения лучше всего подойдут для вашего дома, обратитесь к специалистам в магазинах садоводства или озеленения.Это могут быть плакаты с изображением любимых фильмов, сериалов, комиксов, певцов или групп. Хотя это может быть понятно и привлекательно для любителей поп-культуры, но это слишком мейнстримно и популяризовано — в этом нет индивидуальности.Если вы все же хотите украсить стены постерами, попробуйте выбрать что-то более универсальное и элегантное. Например, стильные постеры с абстрактными рисунками, красивыми фотографиями или картины в рамках. Эти предметы будут выглядеть более эстетично и гармонично в вашем интерьере, чем постеры с изображением поп-арта.Заменив декор, вы сможете оживить и обновить интерьер вашего дома. Кажется, что это мелочь, но сделав это, вы увидите разницу.