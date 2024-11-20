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«Звёздные зайчики» 30 лет спустя: первые модели «Playboy» сейчас и тогда


Модели Playboy сейчас и тогда.

Модели Playboy сейчас и тогда.

 

Каждый хотя бы раз в своей жизни слышал о нашумевшем журнале «Playboy», который на протяжении долгих лет поднимает мужчинам настроение, публикуя фото роскошных девушек, томно взирающих на мир с глянцевых страниц. А не так давно, спустя годы, шесть бывших участниц этого маленького источника вдохновения согласись на фотосет под названием «Вид на развороте» (Viеw Frоm a Centеrfold) продемонстрировав себя во всей красе, для того, чтобы зритель мог сравнить их с тем, как они выглядели раньше и как - сейчас.

Ровно 63 года назад, тогда ещё мало известный Хью Хефнер рискнув всем и заняв деньги у инвесторов и собственной матери, умудрился создать журнал под названием «Playboy», на обложке которого в пикантном образе красовалась Мэрилин Монро. И стоит ли говорить о том, что первый выпуск с кинодивой разлетелся по всему миру огромным тиражом, вызвав не только противоречивые мнения, но и споры со стороны общественности? Но как бы там ни было, а, несмотря на все разногласия, дело Хью набирая обороты, принесло своему владельцу не только баснословные доходы, но и мировую славу, а вместе с ней и известность, сделав его детище поистине легендарным и востребованным на долгие века.

Хелена Антоначио


Мисс июнь 1969 года.

Мисс июнь 1969 года.


Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: консультант по уходу за собаками, оставленных хозяевами на несколько дней.

Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: консультант по уходу за собаками, оставленных хозяевами на несколько дней.

 

Долорес Дель Монте


Мисс март 1954 года.

Мисс март 1954 года.

 
Возраст: 82 года. После Рlауbоу: специалист по связям с общественностью.

Возраст: 82 года. После Рlауbоу: специалист по связям с общественностью.

 

Мэрилин Коул Лоунес


Мисс январь 1972 года.

Мисс январь 1972 года.

 
Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: журналист.

Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: журналист.

 

Джанет Лупо


Мисс ноябрь 1975 года.

Мисс ноябрь 1975 года.

 
Возраст: 64 года. После Рlауbоу: агент по недвижимости, предприниматель.

Возраст: 64 года. После Рlауbоу: агент по недвижимости, предприниматель.

 

Лора Олдридж


Мисс февраль 1976 год.

Мисс февраль 1976 год.

 
Возраст: 59 лет. После Рlауbоу: стилист, декоратор.

Возраст: 59 лет. После Рlауbоу: стилист, декоратор.

 

Кэндис Джордан


Мисс декабрь 1979 год.

Мисс декабрь 1979 год.

 
Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: журналист в печатном издании.

Возраст: 65 лет. После Рlауbоу: журналист в печатном издании.

 

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