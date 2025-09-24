Оригинальные идеи, которые захочется воплотить в жизнь на своей даче

1. Стеллаж для банок
Стеллаж для консервации. | Фото: marmiza.ru. Хранить консервацию гораздо удобнее на специально приспособленном стеллаже, который можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится большой перфорированный лист металла и несколько металлических профилей. Готовое изделие закрепите на стене в сухом темном месте и используйте для подвесного хранения банок с закрутками.
2. Подвесные горшочки
Маленькие подвесные горшочки. | Фото: Futurist Architecture. Прикрепите несколько жестяных банок к фасаду дома или к забору и используйте их для штучного выращивания цветов. Несмотря на простоту идеи, такой декор выглядит весьма мило и оригинальном.
3. Высокие грядки
Высокая грядка-теплица. | Фото: Pinterest. Высокие грядки позволяют не только ускорить созревание овощей, но и преобразят садовый участок. Яркий пример - эта приподнятая грядка, построенная из деревянных досок с двумя подъемными окошками.
4. Беседка
Восхитительная беседка на камнях. | Фото: Pinterest. Восхитительная круглая беседка на камнях - лучшее украшение садового участка и идеальное место для семейных посиделок. Такая беседка не имеет ничего общего с типовыми «сарайчиками», которые принято возводить на наших участках.
5. Стол
Массивный обеденный стол. | Фото: Секреты уютного дома. Массивный обеденный стол, сделанный из огромного куска древесины, выглядит очень солидно и стильно. Такой стол станет не только эффектной деталью ландшафта, но и излюбленным местом для посиделок в кругу друзей и семьи.
6. Контейнеры для овощей
Стеллаж для хранения овощей. | Фото: Яндекс. Многие дачники хранят урожай в невзрачных мешках и даже не задумываются, что можно делать иначе. По мнению Novate.ru, хранить овощи и фрукты намного красивее в деревянных контейнерах. Если вам не чужд ручной труд, можете сделать такие контейнеры своими руками и закрепить их на самодельной стойке у одной из стен дома, гаража или кладовой.
7. Качели
Качели с мягким сиденьем. | Фото: vipcrm.co. Великолепные качели с мягким сиденьем станут потрясающим украшением придомовой территории и уютным местом для романтичных посиделок, а также уединенного отдыха с книгой.
8. Забор
Эффектный забор из срубов. | Фото: Вторая улица. Мечтаете, чтобы ваш участок выгодно отличался от других? Редакция Novate.ru рекомендует обратить внимание на деталь, которая первая бросается в глаза прохожим. Речь идет о заборе. Эффектная конструкция из деревянных срубов станет оригинальной визиткой вашей дачи.
9. Декор
Яркий декор из крышек. | Фото: Дока-Мастер. Если вы любите креатив и искусство, уже сейчас начинайте собирать пластиковые крышки разных цветов. Весной, вы сможете их использовать для создания декоративного панно на заборе или фасаде дома.
10. Сушилка
Сушилка из пластиковых труб. | Фото: Постила. Если в этом году вы планируете менять труб дома, купите парочку лишних. Весной вы сможете смастерить из них практичную и очень удобную сушилку для белья и полотенец.
11. Вертикальные грядки
Вертикальные грядки из ПВХ-труб. | Фото: gidpotrubam.ru. Вертикальные грядки - идея не новая, но весьма жизнеспособная. Для изготовления таких грядок лучше всего использовать ПВХ-трубы среднего объема.
12. Самодельный ночник
Ночник в эко-стиле. | Фото: Идеи для дачи и дома. Из небольших деревянных спилов можно смастерить эффектный ночник в стиле эко. Такое изделие прекрасно впишется как в спальню дачного домика, так и в интерьер городской квартиры.
13. Подвесная клумба
Креативная подвесная клумба. | Фото: Humor.fm. Необычная подвесная клумба, сделанная из ПВХ-труб, выкрашенных в яркий цвет, станет потрясающим украшением любой вертикальной поверхности на участке. Кроме того, с помощью такого арт-объекта можно скрыть обшарпанную стену дома или преобразить невзрачный забор.
14. Цветущий столик
Цветущий деревянный столик. | Фото: Krrot.Net. Очаровательный столик из деревянных досок с рядком живой зелени посередине прекрасно впишется в экстерьер внутреннего дворика и вскоре станет любимым местом для семейных обедов.
15. Скамья
Скамейка из поддонов. | Фото: Dizayndoma101. Стильная скамейка из строительных поддонов с небольшими клумбами по бокам - практичная и красивая поделка, для которой найдется место в любом дворе.
16. Аккуратный бортик
Бортик из покрышек. | Фото: LiveInternet. Хотите, чтобы ваш участок выглядел аккуратнее, прочертите и обозначьте границы. Один из способов это сделать, использовать старые автомобильные покрышки. Покрасьте их в любой цвет и разместите по кромке огорода. Внутрь можно посадить цветы или газон. Получится некое подобие бордюра между огородом и садовой дорожкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии