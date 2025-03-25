Какие секреты раскрыли учёным средневековые рукописи и почему они представляют огромную ценность

Иллюминированные рукописи были главным способом творческого и художественного выражения в Средневековье. Религиозные собрания, бестиарии, гербарии – все они полны тайн, загадок и захватывающих историй. Но не это делает их уникальными, а то, что каждая из них была написана от руки и «подсвечена» золотой и серебряной краской, а их декоративные элементы включают блестящие инициалы, раскрашенные миниатюры и иллюстрации на полях.
Чёрный часослов
Слева направо: Пятидесятница.\ Часы Святого Духа: Заутреня.
Среди самых любопытных из всех иллюстрированных рукописей «Чёрный часослов», которая с первых же секунд приковывает взгляды уникальными тёмно-голубоватыми оттенками. Этот необычный цвет страниц обусловлен чрезвычайно агрессивным процессом, используемым для окрашивания пергамента чернилами с желчью. Эта иллюстрированная рукопись, изготовленная в Брюгге (Фландрия) между 1460 и 1475 годами, вероятно, была создана для искушённого покровителя Бургундского двора.
Слева направо: Богородица и дитя. \ Месса Пресвятой Богородицы.
Страницы не только выкрашены в тёмный цвет, но и сами миниатюры выполнены в тех же тёмных тонах. На самом деле цветовая палитра очень ограничена в данных изображениях: окрашена в синий, старый розовый, зелёный, серый и белый цвета с несколькими оттенками золота. Поля также украшены синей каймой, золотыми листьями аканта и другими забавными элементами. Стилистические фрагменты этого шедевра настолько своеобразны, что художественная атрибуция долго оспаривалась учёными. Считается, что художник мог быть последователем круга Виллема Вреланта, одного из самых влиятельных фламандских просветителей того периода.
Слева направо: Благовещение. \ Часы Богородицы: Заутреня.
К сожалению, большая часть рукописи пострадала во время неправильного хранения и требует щепетильного обращения. Тем нем менее, страницы доступны для просмотра всех желающих на веб-сайте библиотеки и музея Моргана.
Келлская книга
Слева направо: Келлская книга, Христос воссел на троне. \ Келлская книга, около 800 года, с богато украшенным текстом, открывающим Евангелие от Иоанна.
Зачастую, изображение может сказать гораздо больше, чем тысяча слов, и люди Средневековой Европы хорошо это знали. Создание иллюстрированной рукописи было долгим, утомительным и чрезвычайно дорогостоящим процессом. Средневековые писцы в основном работали в христианских монастырях, тщательно переписывая оригинальные тексты Библии от руки. И это была весьма изнурительная работа, требующая внимательности, сосредоточенности и полной отдачи. И совсем неудивительно, что на полях некоторых рукописей можно найти настоящие жалобы, написанные монастырскими переписчиками. Тем не менее, их работа имела жизненно важное значение для христианства. Это служило передаче и сохранению религиозных знаний для потомков, и создание этих кодексов также было методом идеологической обработки. Эти библии и иллюстрированные Евангелия позволили даже неграмотным людям понять христианскую доктрину.
Слева направо: Страница 27 Евангелие из Линдисфарна содержит начальное поколение Евангелия от Матфея. \ Страница 27 содержит символы четырёх Евангелистов (по часовой стрелке слева вверху): человек (Матфей), лев (Марк), орёл (Иоанн) и вол (Лука).
Келлская книга, датируемая 800 годом н.э., представляет собой древнюю иллюстрированную рукопись, которая выполняла образовательную и религиозную функцию. Кодекс повествовал с помощью изображений и текста о четырёх Евангелиях христианского Нового Завета с предисловиями и описаниями. В настоящее время она хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) и является шедевром средневековой ирландской иллюстрации. Из-за их ценности иллюстрированные рукописи, такие как Келлская книга, не использовались во время обычных религиозных служб, а были зарезервированы только для особых литургических случаев и церемоний.
Слева направо: Страница 5 содержит страницу Евсевиевых канонов.\ Страница 19 содержит начало кратких причин Евангелия от Луки.
Фактическое место создания Книги Келлса окутано тайной. Академические исследования приписывают авторство скрипторию Ионы (Аргиллшир). Позже книга нашла убежище в новом монастыре в Келлсе (Ирландия) из-за вторжения викингов. Следовательно, работа над рукописью могла вестись в обоих местах.
Слева направо: Страница 7 содержит изображение Девы Марии с Младенцем. Это самое древнее из сохранившихся изображений Девы Марии в западной рукописи. \ Страница 291 содержит портрет Иоанна Богослова.
Скопированный текст Келлса не является самой точной иллюстрированной рукописью: повсюду есть множество ошибок. Гораздо больше внимания было уделено элегантным иллюстрациям. Украшение замысловатое, но тщательное. В центре - буквы, зарождающиеся для повествования о жизни Христа, в то время как вокруг них - рой спиралей, завитков и изогнутых соцветий. На некоторых полях Книги Келлса также есть изображения животных, как экзотических, так и домашних. Возможно, они связаны с наследием языческой иконографии, а может быть, они просто являются иллюстрацией повседневных сцен из монастырской сельской жизни.
Евангелие Линдисфарна
Слева направо: Монограмма Хи-Ро в начале Евангелия от Матфея. \ Портрет евангелиста Марка.
Нельзя говорить о освещенных средневековых рукописях, не упомянув Евангелие из Линдисфарна. Эта рукопись является одним из наиболее известных сохранившихся образцов островного искусства (или гиберно-саксонского искусства). На самом деле она была создана около 700 года нашей эры в островном монастыре Линдисфарн в Северной Англии, также известном как Святой остров. Это отдалённое место было местом важных паломничеств, так как здесь находилось тело святого Кутберта.
Слева направо: Евангелист Матфей. \ Евангелие от Луки.
Как и в случае с Келлской книгой, Евангелие Линдисфарна представляет собой очень точную копию четырёх Евангелий, в которых рассказывается о жизни и уроках Иисуса Христа. Как и многие средневековые рукописи, она, вероятно, была создана несколькими писцами. В колофоне (вступительное заявление с титрами) названы епископы Эдфрит и Этельвальд, отшельник Биллфрит и священник Олдред. Каждый из них сыграл фундаментальную роль в создании рукописи: переписчик, иллюстратор, создатель обложки, связующий или глоссатор. Евангелие Линдисфарна было настоящей командной работой, и в конце Х века в него были внесены более поздние дополнения.
Евангелие Линдисфарна. \ Фото: mobile.twitter.com.
Одной из самых известных страниц книги, несомненно, является иллюстрация святого Евангелиста Марка. Святой изображён со своим типичным иконографическим атрибутом - львом. Именно иллюстрация льва привлекает внимание учёных. Животное не изображено с фантастическими чертами, как это часто бывает в средневековых иллюстрированных рукописях. Напротив, он обладает реалистичными чертами. Например, у него реалистичная золотистая шерсть.
Ковровые страницы — характерная черта островных иллюминированных рукописей. Это страницы в основном геометрического орнамента, который может включать повторяющиеся формы животных, обычно помещаемые в начале каждого из четырёх Евангелий в Евангелиях. \ Фото: 4chanarchives.com.
Ещё одной особенно важной страницей является начальная страница Евангелие от святого Матфея. На листе написана латинская фраза «Liber generationis iesu christi», которая открывает Евангелие Рождеством Иисуса Христа. В Британской библиотеке среди других шедевров хранится и Евангелие Линдисфарна. Любой желающий может пролистать его, или может просмотреть его полностью онлайн, погрузившись в его невероятные иллюстрации.
Бестиарий Вестминстерского аббатства
Адам называет и перечисляет животных. \ Фото: af.nowurthinking.com.
Животные в средневековых рукописях часто занимают поля страниц. Вместе с каракулями, аннотациями, они обогащают страницы символами и украшениями. Однако было также много рукописей, полностью посвящённых животным, таким как бестиарии. Бестиарий Вестминстерского аббатства - один из наиболее хорошо сохранившихся и любопытных бестиариев средневековья. Датируемый 1275-1290 годами н.э., он, скорее всего, был создан в Йорке. В нём более ста шестидесяти иллюстраций экзотических и местных животных, включая птиц, змей, насекомых, морских обитателей и диких зверей.
Мантикора с человеческой головой. \ Фото: google.com.
Но главной особенностью Вестминстерского манускрипта являются его фантастические животные, такие как очаровательные единороги, часто встречающиеся на средневековых гобеленах. Этот бестиарий включает грифонов, трехголовых животных и драконов. Писцы были озабочены не тем, чтобы обеспечить точное представление видов, а скорее созданием символических животных. Каждое животное ассоциировалось с моральными качествами и имело аллегорическое значение. Бестиарии предназначались не для научных исследований, они были философскими и междисциплинарными.
Боевой слон и крепость. \ Фото: chetyarbrough.blog.
Одной из самых знаковых страниц Вестминстерского бестиария, безусловно, является страница со слоном. Вероятно, это боевой слон, мастерски изображённый со всеми его особенностями. Экзотический образ был популярен в средние века. Легенда гласит, что у Карла Великого в качестве домашнего животного был слон по имени Абуль-Аббас. В средневековой иконографии слонов часто венчает небольшая башня; на этой иллюстрации эта традиция представлена в виде замка. Создатель этого любопытного изображения также попытался воспроизвести размеры внушительного животного и его морщинистую кожу. Таким образом, Вестминстерский бестиарий демонстрирует необычную степень детализации, что даже на сегодняшний день вызывает восторг и удивление у большинства учёных и историков.
Часослов Жанны д'Эврё
Арест Христа, 1324-1328 гг. н.э. \ Фото: en.wikipedia.org.
К числу наиболее распространённых типов иллюстрированных рукописей, помимо Евангелий, относится Часослов. Этот вид кодекса был посвящён молитвам и личной преданности. Каждый час дня соответствовал определённому типу молитвы, которую нужно было произносить. Первые Часословы были заимствованы из более старых Требников и Псалтырей и предназначались для сопровождения верующих в их повседневной религиозной жизни. Поэтому они были чрезвычайно частным объектом, тесно связанным с клиентами, для которых они были созданы. Таким образом их форма и стиль также были подобраны в соответствии со вкусами их владельцев.
Слева направо: Распятие Иисуса. \ Поклонение волхвов. \ Фото: blogspot.com.
Одним из наиболее сложных примеров является Часослов Жанны д'Эврё (1310-1371 гг. н.э.). Она была королевой Франции и последней женой Карла IV. Для средневековых королевских особ было обычным делом владеть драгоценными предметами такого рода. Однако эта иллюстрированная рукопись очень необычна для королевской знати. Прежде всего, она очень маленькая и достаточно скромная. Здесь нет золота или каких-либо других драгоценных дополнений.
Слева направо: Христос, несущий Крест. \ Благовещение пастухам. \ Фото: pinterest.fr.
Именно авторство книги делает её бесценной. Скорее всего, данная рукопись была создана в Париже Жаном Пюселем, одним из самых известных просветителей своего времени. Цвета не яркие и роскошные, но мастерское использование оттенков серого придаёт книге утончённый вид. Фигуры, проиллюстрированные в гризайле, имеют подчёркнутую скульптурную визуализацию, а семьсот изящных иллюстраций рассказывают историю жизни Христа, начиная с его детства и заканчивая его страстями. Они также повествуют о житии Святого Людовика, считающегося предком королевы.
Слева направо: Погребение Христа. \ Бегство в Египет. \ Фото: pinterest.com.
Маргиналии также ценны. За пределами основной сцены страницы переполнены нищими, уличными танцорами и музыкантами. Жан Пюсель рисовал персонажей своего средневекового Парижа. Он дал волю своему воображению даже в произведении религиозного искусства. Рукопись сейчас находится в коллекции Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке и является примером настоящего прорыва в готическом освещении.
Великолепный часослов герцога Беррийского
Слева направо: Страница из часослова, на которой домочадцы Жана, герцога Беррийского, обмениваются новогодними подарками (Герцог сидит справа, в синем).\ Крещение святого Августина.
Ещё одним Часословом, имеющим историческое и культурное значение, является иллюстрированный кодекс герцога Беррийского. Это шедевр французского и фламандского искусства начала XV века и по сей день вызывает восторг у современников. Хранящаяся в Музее Конде в Шантийи рукопись была заказана в Брюгге герцогом Жаном I Великолепным Беррийским. Объект был создан несколькими писцами, однако самыми известными художниками, работавшими над ним, были братья Лимбург: Поль, Эрман и Жеаннекен. Все трое, скорее всего, умерли во время ужасной чумы 1416 года.
Слева направо: Обложка переплетённой рукописи. \ Рождение Иисуса.
Братья Лимбург, как и Жан Пюсель, произвели революцию в средневековых миниатюрах благодаря своему искусному мастерству. Они смогли соединить черты поздней международной готики с новой виртуозностью, связанной с передачей света и пространства. Сцены в Tres Riches Heures сложны, и все они запечатлены в замечательных зданиях и пейзажах.
Слева направо: Арест Христа, братья Лимбург. \ Похороны Раймона Диокреса.
Одной из самых впечатляющих частей этой иллюстрированной рукописи является её цикл месяцев. Каждый месяц сопровождается люнетом с календарём и его знаком зодиака, а также иллюстрациями мероприятий, проведённых в течение этого периода года. Подробно описана придворная жизнь аристократов, в которой братья Лимбург, вероятно, принимали участие при дворе своего покровителя. Но есть также иллюстрации сельскохозяйственных сцен, урожаев и народных праздников из повседневной жизни самых простых крестьян. В январе, например, изображён роскошный банкет и традиция обмена подарками; в сентябре наступает время сбора винограда, за которым стоит сказочный замок. Коллекция Très Riches Heures du Duc de Berry и её миниатюры чрезвычайно точны и дают незабываемое представление об обычаях, моде и обществе средневековой эпохи, делая эту средневековую рукопись ценным и уникальным шедевром даже на сегодняшний день.
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