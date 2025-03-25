Какие секреты раскрыли учёным средневековые рукописи и почему они представляют огромную ценность

Чёрный часослов

Слева направо: Пятидесятница.\ Часы Святого Духа: Заутреня.

Слева направо: Богородица и дитя. \ Месса Пресвятой Богородицы.

Слева направо: Благовещение. \ Часы Богородицы: Заутреня.

Келлская книга

Слева направо: Келлская книга, Христос воссел на троне. \ Келлская книга, около 800 года, с богато украшенным текстом, открывающим Евангелие от Иоанна.

Слева направо: Страница 27 Евангелие из Линдисфарна содержит начальное поколение Евангелия от Матфея. \ Страница 27 содержит символы четырёх Евангелистов (по часовой стрелке слева вверху): человек (Матфей), лев (Марк), орёл (Иоанн) и вол (Лука).

Слева направо: Страница 5 содержит страницу Евсевиевых канонов.\ Страница 19 содержит начало кратких причин Евангелия от Луки.

Слева направо: Страница 7 содержит изображение Девы Марии с Младенцем. Это самое древнее из сохранившихся изображений Девы Марии в западной рукописи. \ Страница 291 содержит портрет Иоанна Богослова.

Евангелие Линдисфарна

Слева направо: Монограмма Хи-Ро в начале Евангелия от Матфея. \ Портрет евангелиста Марка.

Слева направо: Евангелист Матфей. \ Евангелие от Луки.

Евангелие Линдисфарна. \ Фото: mobile.twitter.com.

Ковровые страницы — характерная черта островных иллюминированных рукописей. Это страницы в основном геометрического орнамента, который может включать повторяющиеся формы животных, обычно помещаемые в начале каждого из четырёх Евангелий в Евангелиях. \ Фото: 4chanarchives.com.

Бестиарий Вестминстерского аббатства

Адам называет и перечисляет животных. \ Фото: af.nowurthinking.com.

Мантикора с человеческой головой. \ Фото: google.com.

Боевой слон и крепость. \ Фото: chetyarbrough.blog.

Часослов Жанны д'Эврё

Арест Христа, 1324-1328 гг. н.э. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Распятие Иисуса. \ Поклонение волхвов. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Христос, несущий Крест. \ Благовещение пастухам. \ Фото: pinterest.fr.

Слева направо: Погребение Христа. \ Бегство в Египет. \ Фото: pinterest.com.

Великолепный часослов герцога Беррийского

Слева направо: Страница из часослова, на которой домочадцы Жана, герцога Беррийского, обмениваются новогодними подарками (Герцог сидит справа, в синем).\ Крещение святого Августина.

Слева направо: Обложка переплетённой рукописи. \ Рождение Иисуса.

Слева направо: Арест Христа, братья Лимбург. \ Похороны Раймона Диокреса.