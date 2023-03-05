Как китайцы создают сказочные рисовые террасы на склонах горных вершин

Рисовая культура в мире насчитывает многовековую историю. Принято считать, что в Китае рис разделывают уже более 7000 лет. Этот злак хорош во всех отношениях: по калорийности, насыщенности полезными веществами и вкусу. Однако выращивание этой культуры сопровождается некоторыми затруднениями. Рис нуждается в большом количестве жидкости. Хорошо, когда поле расположено на равнине вблизи пресного водоёма, но как поступать фермерам, если вокруг одни холмы? Китайские умельцы нашли удивительный способ, как превратить возвышения в равнины, да и ещё и сделать это красиво.
Рисовые террасы – чудо китайской инженерной мысли
Рисовые поля в Китае / Фото: pravlife.org
Знаменитые рисовые террасы по праву можно назвать чудом инженерии, которое возникло ещё в XIII столетии. Целые поколения крестьян вручную вырезали многоярусные ступенчатые террасы на крутых склонах. Стоит также отметить, что китайцы крайне бережно относятся к окружающей среде, поэтому стараются сохранить хрупкий экобаланс. Они разработали уникальную систему орошения, которая позволяет равномерно распределять родниковую и дождевую воду по всему периметру поля.
Искусственные водоёмы надолго задерживают родниковую воду, что оказывает значительное влияние на процесс выращивания риса. Ирригация настроена на автономную работу таким образом, что верхний плодородный слой почвы не смывается.
Залитые водой террасы, вырезанные для выращивания риса / Фото: udivitelno.com
Эта крайне трудоёмкая и опасная работа предусматривает соблюдение особой точности, ведь малейшая оплошность может привести к серьёзным последствиям. Незначительное повреждение хрупких стенок бассейна вызвать сбой оросительной системы, что приведёт к вымыванию важнейшего верхнего слоя красной почвы.
Расположение бассейнов может вызвать впечатление хаотичности, но это не так. Установка каждого созданного вручную отделения тщательно продумана, и соответствует очертаниями холма в том месте, где людям проще всего до него добраться.
Для китайцев рис – культовый злак / Фото: loveopium.ru
Рациональную систему землеустройства, практикуемую китайскими земледелами, можно назвать эффективным примером уникальной экологической и эстетической гармонии между средой обитания человека и им самим. Такие искусственно созданные поля сродни природным каскадам Памуккале в Турции или террасам Хуанлун в том же Китае. Но, кроме всего прочего, на рисовых террасах выращивают ценнейший продукт для всей Поднебесной.
Живописные рисовые террасы в провинции Юньнань
Рисовые террасы Хунхэ-Хани, Юаньян, Китай / Фото: http://udivitelno.com/
Живописный район Юаньян, автономного округа Хунхэ-Ханийский провинции Юньнань, славиться своей природной достопримечательностью – рисовыми террасами невероятной красоты Хунхэ-Хани. Они опускаются к берегам Красной реки со склонов горы Айлао ступенчатыми каскадами. Их отражающиеся поверхности напоминают собой тысячи зеркал.
Народность хани, проживающая на протяжении веков на этой территории, соорудила сложные ирригационные каналы, по которым вода из родника поступает в искусственные бассейны на густых горных вершинах. Этот процесс длится от зимы до поздней весны.
Посадка злака происходит в апреле – в этот период почва достаточно наполняется родниковой водой. С сентября по ноябрь с террас собирают урожай в зависимости от высоты яруса. После этого бассейны опустошаются, но спустя некоторое время их снова наполняют водой для следующего сезона.
Когда стоит посетить рисовые террасы Хунхэ-Хани, чтобы полностью насладиться их красотой
Багряные тона в окрасе рисовых террас в првинции Юньнань / Фото: udivitelno.com
Согласно с сельскохозяйственным циклом, ландшафт террасных рисовых полей в долине Хунхэ значительно меняется в течение года. Летом горные склоны покрываются ярко-зелёными побегами, а осенью стебли риса становятся золотистыми, тем самым делая пейзаж сияющим. Впрочем, лучшим временем для посещения террас считается период с ноября по апрель, когда склоны Хунхэ, питаемые родниками, отражают сотни мерцающих солнечных лучей на своих зеркальных поверхностях.
В конце февраля – начале марта террасы украшают деревья персиков в розовом цвету и груши в белых одеяниях. Разнообразие красок в каждый отдельный сезон создаёт поистине чарующие пейзажи, которые напоминают витражи.
Рисовые поля в весеннем цвету / Фото: pravlife.org
Несмотря на непревзойденную красоту местности и колоритность здешних этнических групп, потоковый туризм ещё не укрепился в этом регионе. По большому счёту этому препятствует удаленное горное расположение, а значит – отсутствие надлежащих транспортных коммуникаций. Однако благодаря этому ландшафт региона по-прежнему сохраняет свой аутентичный характер. Рисовые террасы Хунхэ-Хани в провинции Юньнань являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Непревзойдённая красота рисовых террас «Драконий хребет»
Рисовые террасы «Драконий хребет» / Фото: 35photo.pro
Расположенные в 27 км к югу от города Луншэн, рисовые террасы «Драконий Хребет» представляют собой огромное пространство долин для взращивания риса, покрывающих холмы и горные склоны. «Драконий Хребет» прославились далеко за пределами Поднебесной, как террасы с одними из наиболее живописных ландшафтов.
Целых четыре столетия жителям провинции Гуанси в Китае понадобилось, чтобы решить проблему посева и выращивания риса на крутых склонах. За это время несколько поколений работали на рисовых террасах, чтобы обеспечить свои семьи годовым запасом драгоценного злака. Но вместе с тем они сотворили невероятную красоту на здешних территориях, которую многие китайцы называют никак иначе чем «восхитительной террасой».
В зависимости от времени года ландшафт приобретает уникальный вид. Весной вода, накопившаяся за зиму, орошает поля проливным дождём. Летом ветер колышет рисовые почки, застилая поля зелёным покровом. Осенью не оторвать глаз от золотистых пейзажей, которые создаёт созревший урожай, а в зимнюю пору склон полностью покрывается снегом.
Чжуанцы называют эти террасы «Позвоночником (или Хребтом) Дракона». С высоты 800 м поля напоминают чешуйки спящего дракона с изгибающимся хребтом. Туристам, желающим насладиться красотами этого отдалённого района, рекомендуется задержаться здесь как минимум на пару дней. Местные жители всегда рады путешественникам, поэтому многие из них обзавелись небольшими гостевыми домиками для приезжих.
Террасы предстают во всём великолепии весной и летом. Осенью террасные поля приобретают вид волнистых холмов из-за высоких рисовых стеблей, покачивающихся на ветру.
Рисовые террасы в разные времена года
Рисовые поля были частной собственностью семей, и передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков, но с приходом коммунистов ко власти, порядки изменились. При рождении человеку выделяется земельный надел, после смерти жителя местный комитет экспроприирует землю, а затем отдает во временное владение кому-то другому.
Рисовые террасы в Китае по-настоящему завораживающее зрелище
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