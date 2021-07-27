Как убрать горечь из огурцов

Что может быть обидней неурожая огурцов? Только горький вкус огурцов, которые удалось найти под листьями. Таких у Николая вышло несколько ведер. Николай уже думал, как от них избавиться, но, к счастью, помощь пришла откуда не ждали.





ГОРЬКИЙ ВКУС ОГУРЦОВ

Совет от соседки

Неурожай и горечь огурцовЕсть множество причин, почему некоторые огурцы вырастают горькими. От количества солнца и качества полива до сорта самого овоща. Каждый борется с этим явлением по-своему. А бороться нужно, если почти все огурцы получились такими, как у Николая:— В общем, как-то громко сетовал я родственнику на свой «урожай» по телефону, как вдруг ко мне подошла моя соседка по участку Нина Петровна. Она поинтересовалась, про свои огурцы я говорил или нет. Я ответил, что про свои.Взглянула Нина Петровна на пару ведер и дала совет, который я испробовал в тот же день. Стыдно признаться, что я не знал этого раньше. Но, как говорится, век живи — век учись. Да и прислушиваться к советам других никогда не поздно.Суть метода Нины Петровны вот в чём. Некоторые срезают попки или шкурки огурцов, чтобы совсем избавиться от неприятного вкуса. Но тут можно обойтись только попкой. Так вот, срезаем с любой стороны небольшую попку, снова прикладываем ее к огурцу и начинаем растирать.Огурец нужно растирать до появления пенки — это выходит та самая горечь. После того как она вышла, можно спокойно есть огурцы дальше. Они будут сладкими. И не нужно тратить время на полную чистку всех огурцов!