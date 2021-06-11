Как возникла идея забальзамировать тело Ленина, как хранят и сколько это стоит

В прошлом веке неизменным атрибутом Красной площади была неубывающая километровая очередь к Мавзолею. Десятки тысяч граждан Советского Союза и гостей столицы выстаивали в ней долгие часы, чтобы почтить память легендарной личности – Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Почти столетие забальзамированное тело вождя мирового пролетариата лежит в усыпальнице в центре Москвы. И с каждым годом всё жарче разгораются споры о том, насколько необходимо и этично держать мумифицированные останки открытыми для всеобщего обозрения, и о целесообразности их погребения традиционным способом, согласно христианским канонам.
Кому принадлежит идея мумификации тела Ленина
Прощание с Лениным, 27 января 1924 года./Фото: ic.pics.livejournal.com
Это может показаться циничным, но вопрос о посмертной судьбе тела Владимира Ильича был поставлен ещё при его жизни. Пробный камень в этом направлении был брошен Сталиным на заседании Политбюро осенью 1923 года. Сообщая о серьёзном ухудшении здоровья вождя, Иосиф Виссарионович якобы озвучил мнение некоторых соратников о необходимости забальзамировать тело Ленина после его кончины. Тогда это предложение не нашло поддержки. Однако впоследствии Сталину всё же удалось реализовать свою идею.
После смерти Ленина возникла потребность сохранить его тело для того, чтобы попрощаться с ним успели делегаты из самых отдалённых регионов страны, а также представители зарубежных компартий. Первичное бальзамирование, рассчитанное на несколько недель, было выполнено профессором Алексеем Абрикосовым. Сильные морозы способствовали сохранению тела, но весеннее потепление могло привести к его разложению. Необходима была новая технология, которую смог предложить учёный-биохимик Борис Збарский. Благодаря его стараниям Сталин смог создать настоящий культовый объект, ставший местом паломничества приверженцев идей коммунизма со всех уголков земного шара.
Как строился Мавзолей для Ленина
Деревянный мавзолей на рисунке Исаака Бродского 1924 года./Фото: isrageo.com
Первый проект ленинской усыпальницы был разработан архитектором Алексеем Щусевым и утверждён специальной правительственной комиссией уже через 3 дня после смерти Ильича. За такой же срок построили и первый, временный, Мавзолей. Это было здание в форме куба, завершающееся трёхъярусными ступенями, с которых 1 мая 1924-го принимался первый парад.
Биохимик академик Борис Ильич Збарский (1885-1954) и его сын Илья Борисович Збарский (1913-2007) в лаборатории./Фото: s.mediasole.ru
Когда группа Збарского приступила ко вторичному бальзамированию тела Ленина и Мавзолей закрыли для посетителей, начались работы над новым проектом постройки. Первоначальная композиция получила художественное развитие, были продуманы элементы отделки, подобраны соответствующие материалы. К лету был готов саркофаг. В июле 1929 года деревянный Мавзолей начал превращаться в мраморный. Менее чем за полтора года (вместо планируемых 4-5 лет) строительство было завершено. В октябре 1930-го Мавзолей приняла правительственная комиссия, и уже через месяц он принял первых посетителей.
Как обеспечивается сохранение тела Ленина в Мавзолее
Учёный за мониторами компьютеров, контролирующих параметры среды в Мавзолее./Фото: s.mediasole.ru
Ответственность за поддержание забальзамированных останков Владимира Ильича в надлежащем состоянии возложена на сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, в частности, на такое его подразделение, как Учебно-методический центр биомедицинских технологий. Систематические обследования тела подразделяются на контрольные и медико-профилактические. Главная задача последних – минимизировать разрушительное влияние окружающей среды.
Кроме медицинских работников, к работам привлекаются специалисты из сфер химии, физики, биологии, а также инженерный состав, обслуживающий техническую аппаратуру. Осмотр проводится дважды в неделю. Открытые части тела обрабатываются специальным раствором, при этом особое внимание обращается на соответствие лица анатомическому образцу. Ответственная и сложная процедура перебальзамирования выполняется раз в полтора года. В зависимости от текущего состояния объекта работы могут занимать от нескольких дней до двух месяцев. Тело извлекается из саркофага и погружается в ванну со специальной бальзамирующей жидкостью. Внутрь впрыскиваются консерванты, при необходимости подвергшиеся необратимым изменениям участки тканей заменяются неорганическими материалами. Тщательно исследуется ложе Ленина, периодически обновляется его одежда.
По заверениям учёных, современная технология бальзамирования и уникальное оборудование для климат-контроля могут обеспечить сохранность тела в течение нескольких столетий.
Как решался вопрос о дальнейшей судьбе тела Ленина после распада СССР
Очередь в Мавзолей Ленина на Красной площади./Фото: gdb.rferl.org
Декоммунизация, последовавшая после распада Советского Союза, затронула практически все сферы общественно-политической жизни страны. Однако предложение убрать с Красной площади и предать земле мумифицированного идеолога Октябрьской революции 1917 года не нашло поддержки. В этом есть немалая заслуга представителей коммунистической партии и их приверженцев, которые неоднократно апеллировали к общественному мнению. Социологическими опросами занимались как государственные, так и независимые агентства.
Согласно полученным данным, многие россияне симпатизируют Ленину и считают его историческую роль позитивной, почти половина респондентов против выносов останков Владимира Ильича из Мавзолея. Демократические основы общества не позволяют оставить без внимания мнение сограждан о том, что уничтожить память о Ленине недопустимо. Кроме того, в последнее время заметно усилился интерес к первому советскому лидеру со стороны иностранных туристов. Все эти факторы способствуют тому, что вождь мирового пролетариата по-прежнему находится в своей усыпальнице на Красной площади.
Во что обходится содержание тела Ленина в Мавзолее
Мавзолей Ленина — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина./Фото: static.tonkosti.ru
С момента основания памятник-усыпальница находится на балансе государства. В настоящее время он внесён в список объектов федерального значения. О финансировании медико-биологических работ по сохранению прижизненного облика Владимира Ульянова-Ленина известно, что ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяется сумма более 13 млн. рублей, что эквивалентно приблизительно 200 тысячам долларов.
Длительное время существенную дотацию к бюджетным средствам оказывал благотворительный фонд «Мавзолей Ленина», с помощью которого перечислить деньги на содержание исторического объекта могли частные лица и организации. Регулярно свой весомый вклад вносят представители КПРФ и их сторонники.
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