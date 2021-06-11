Как возникла идея забальзамировать тело Ленина, как хранят и сколько это стоит

Кому принадлежит идея мумификации тела Ленина

Прощание с Лениным, 27 января 1924 года./Фото: ic.pics.livejournal.com

Как строился Мавзолей для Ленина

Деревянный мавзолей на рисунке Исаака Бродского 1924 года./Фото: isrageo.com

Биохимик академик Борис Ильич Збарский (1885-1954) и его сын Илья Борисович Збарский (1913-2007) в лаборатории./Фото: s.mediasole.ru

Как обеспечивается сохранение тела Ленина в Мавзолее

Учёный за мониторами компьютеров, контролирующих параметры среды в Мавзолее./Фото: s.mediasole.ru

Как решался вопрос о дальнейшей судьбе тела Ленина после распада СССР

Очередь в Мавзолей Ленина на Красной площади./Фото: gdb.rferl.org

Во что обходится содержание тела Ленина в Мавзолее

Мавзолей Ленина — памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина./Фото: static.tonkosti.ru