Патио: южный уголок для отдыха на любом участке

Для приятного времяпрепровождения на дачном участке устанавливают беседки, летние кухни с уличными печами, а также разнообразные подвесные качели. Кроме всего прочего, последнее время модно организовывать на территории двора патио. В прошлом это были внутренние дворики, скрытые от посторонних глаз, но в настоящее время этот термин может описывать практически любую зону отдыха, будь то открытая или с навесом.
Древнеримское патио /Фото:dzen.ru
Патио были особенно популярны в Древнем Риме, где они строились в домах аристократии и состоятельных горожан, чтобы они могли наслаждаться пребыванием на свежем воздухе в окружении зелени и цветов. И хотя империя распалась, традиция создания патио продолжила существовать и со временем распространилась и на другие страны, хотя и претерпела некоторые изменения.
Патио – это открытая площадка вокруг дома или другого здания, которая может служить источником комфорта и уюта, а также позволяет наслаждаться природой и проводить время на свежем воздухе. Обустроить патио – значит создать место для отдыха и развлечений, где можно проводить время с семьей и друзьями.
Современное патио /Фото:ogorodniku.com
Что касается формы, то она может быть разной, однако чаще всего это круг, овал или прямоугольник. В современных вариациях патио может быть покрытым сверху навесами, открытым или воздвигаться с помощью высоких бордюров, задающих некоторую границу. Еще одним отличительным признаком является наличие декоративных растений, которые также становятся личным выбором каждого. Единственным неизменным элементом является мощение площадок камнем или плиткой, либо использование печатного бетона.
Если дворик присоединяется к дому или другому строению в саду, уже будет одна защитная стена, с которой можно работать. Однако, когда он находится в другом месте, понадобится создать какой-либо формы ограду вокруг площадки патио. Забор или садовый экран должны иметь достаточно плотную структуру, чтобы защитить от посторонних глаз, независимо от того, из какого материала они сделаны - деревянные, композитные или плотно заросшие зеленью.
Патио с зелёной стеной /Фото:mykaleidoscope.ru
Использование изогнутых элементов в дизайне сада является превосходной идеей по многим причинам. Это поможет создать уютное патио и сделать акцент на него, освободив ваше внимание от пропорций пространства. Такие формы также могут быть эргономично вплетены в сложные или неудобные области вашего сада, эффективно используя пространство.
Поднятие патио над уровнем остальной части участка поможет не только определить его как отдельную зону, но и разнообразить большое открытое пространство. Такой прием также может быть полезным для решения проблем с неровными участками.
Приподнятое патио /Фото:estatemebel.ru
Первый шаг в обустройстве патио – выбор подходящего места. Лучше выбрать место вокруг дома, где наиболее комфортно проводить время, учитывая доступ к природным ресурсам, защиту от ветра и солнца и доступ к нему, удобство пешеходных тропинок, а также приватность. Решить, как вписать патио в дизайн участка – учесть существующие растения, ландшафт и архитектуру.
Очистить участок от растительности и необходимых препятствий. Убедиться, что земля ровная и готова к строительству, если хочется создать костровую яму, то копать углубление для неё нужно на этом этапе.
Далее необходимо выбрать подходящие материалы для обустройства покрытия пола на патио. Популярными вариантами являются дерево, плитка или камень, а также смешанные материалы, такие как древесно-пластиковый композит или керамическая плитка в сочетании с природным камнем. Выбор материала должен соответствовать климатическим условиям и продолжительности службы.
Патио с каменным полом /Фото:ogorodniku.com
Для создания, например, сидений из камня нужно выбрать подходящий материал - гранит или известняк. Дополнительно можно обработать поверхность камней специальными составами для защиты от погодных условий.
Разнообразие по текстуре и цвету материалов для патио поможет разделить площадку на различные зоны и избежать монотонного и однообразного вида, а также даст возможность использовать ее по-разному. Она может сочетать в себе зону с газоном и продуманными встроенными скамейками для отдыха, а также мощеную область с использованием уличных настилов. Единый стиль высоких клумб по всему периметру или текстиль могут помочь объединить общее пространство.
Выбор настила для патио может быть разным. Напольные плиты из известняка и садовые настилы обеспечивают более естественный дизайн, который хорошо сочетается с различными стилями домов. В то же время патио с бетонным или керамическим полом обычно больше подходит для современных построек.
Деревянный настил /Фото:mykaleidoscope.ru
Садовая плитка для мощения - отличный вариант для зонирования. Она легко обслуживается, устойчива к морозу, не впитывает влагу и имеет широкий выбор цветов и размеров. Деревянные настилы всё ещё пользуются спросом, однако они имеют существенный недостаток - короткий срок службы.
Мебель нужна та, которая сочетается с окружающей атмосферой. Использование подушек и пледов для добавления уюта и цвета, удобных кресел или шезлонгов. И конечно центральное место - стол, где можно поставить еду и напитки для приема пищи или вечеринок. Материалы должны быть устойчивые к погоде, чтобы не заботиться об их уборке во время дождей, хотя более нежные ткани, такие как лен или вуаль, придают особый шарм.
Мебель из ротанга отличный выбор /Фото:вишневыйсадъ.рф
Освещение – еще один важный аспект в обустройстве патио, оно играет важную роль в дизайне. Рекомендуется использовать многоуровневый подход, подобно тому, это делается в интерьере помещения. Направленное освещение может значительно улучшить ландшафтный дизайн. Светильники на уровне земли или на небольших возвышенностях, могут подсветить деревья и растения, создавая игру света. Можно добавить уютный свет от свечей и гирлянд.
Растения и зеленая зона являются неотъемлемой частью патио. При выборе растений, важно брать те, которые будут привлекать взгляд и обеспечивать тень и защиту. Горшки или цветочные клумбы с яркими цветами создадут атмосферу радости и живости. Можно рассмотреть возможность установки вертикального сада или висячих горшков для оптимального использования пространства и добавления зелени.
Освещение очень важно /Фото:ledsshop.ru
Если на патио будет установлена кухонная зона, то следует учесть несколько важных аспектов. Размещение мощеной зоны готовки позволит установить мебель таким образом, чтобы она была устойчивой и защищенной от влаги. Конечно же потребуются вода, электричество и освещение, поэтому встроенная кухня, соединенная с домом, может оказаться оптимальным решением.
Стоит обратить внимание на дополнительные элементы, которые могут значительно улучшить функциональность кухонной зоны на открытом воздухе, включая места для хранения, раковины, обогреватели, сидения и холодильники.
Чтобы использовать патио в качестве домашнего офиса в теплые дни нужно подумать о защите от дождя и создания тени в жаркие дни. Такие вещи, как выступающие свесы крыши, не только защищают отдыхающих на открытом воздухе от дождя, но также сохраняют прохладу внутри дома летом. Есть варианты и выдвижных навесов и крыш, которые можно убирать в зимний период.
Под навесом /Фото:eko-komposit.ru
Деревянные конструкции - перголы, идеально защищают внутренний дворик от прямых солнечных лучей, обеспечивая приятную тень. Перголы также придают индивидуальный характер внутренним дворикам и упрощают размещение столов, стульев и уличных диванов. Они могут быть украшены различными солнцезащитными козырьками, от стильных холщовых тканей до изящных вьющихся растений.
Важно создать плавный переход от внутреннего помещения на улицу и убедитесь, что путь к патио, установив широкие раздвижные двери и ровные пороги на террасе или площадке. Низкие панорамные окна могут служить дополнительными сидениями внутри помещения. Если внутренний дворик находится отдельно от дома, можно создать видимую тропинку, которая будет вести к внутреннему дворику.
Главное делать с комфортом для себя /Фото:ru.pinterest.com
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