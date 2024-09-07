25 малоизвестных и весьма занимательных фактов о якудза

Весьма занимательные факты о якудза.
Якудза — гораздо больше, чем просто легендарная преступная группировка. Но непосвященные люди знают о японской мафии немного, и порой просто пересказывают различные мифы и легенды. В нашем обзоре малоизвестные и познавательные факты о якудза.
1. Торговля краденным, контрафакт, азартные игры
Текья и Бакуто.
Хотя достоверное происхождение якудза неизвестно, принято считать, что их их родоначальниками были две группировки, которые возникли в середине периода Эдо (1603-1868 годы).текья (тех, кто в первую очередь занимался торговлей краденными или низкокачественными товарами) и бакуто, которые занимались организацией азартных игр).
2. 58 000 активных членов в Японии
102 000 человек по всему миру.
В настоящее время существует более 58 000 активных членов якудза в Японии. Однако по всему миру их насчитывается более 102 000 человек, что делает якудза крупнейшей организованной преступной группировкой в мире.
3. Объект санкций со стороны правительства США
Ямагути-гуми.
Якудза состоит из 3-х основных синдикатов, крупнейшим из которых является Ямагути-гуми, а котором состоят более 55 000 членов из 850 родов. Синдикат Ямагути работает на международном уровне, и он даже стал объектом санкций со стороны правительства США в рамках борьбы с организованной преступностью.
4. Нинкё дантай
Борёкудан.
Японская полиция и средства массовой информации по просьбе полицейских называют якудза "борёкудан", что означает "преступная группировка", в то время как сами якудза называют себя "нинкё дантай", что означает "рыцарская организация".
5. Ане-сан
Старшие сестры.
В якудза состоят практически исключительно мужчины. Немногих женщин, состоящих в группировке, называют "ане-сан", что означает "старшие сестры".
6. Сумо и якудза
Якудза и сумо.
Сумо и якудза уже давно связаны между собой. Неудавшиеся сумоисты часто в конечном итоге вливаются в ряды якудза, а некоторые из них даже становятся боссами.
7. Иредзуми
Татуировки якудзы.
Члены якудза известны своими татуировками по всему телу. Эти татуировки, которые в Японии называют "иредзуми", чаще всего делают вручную. Чернила под кожу вводятся не с помощью электрических инструментов, а по-старинке, бамбуковыми и стальными иглами. Процедура очень дорогая, болезненная и может длиться годами.
8. Якудза на Гавайях
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Вирджиния, Чикаго, Нью-Йорк...
Якудза также активно работает в Соединенных Штатах. Известно, что члены этой мафиозной группировки работают в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Лас-Вегасе, штате Аризона, Вирджинии, Чикаго и Нью-Йорке, но их деятельность в основном сконцентрирована на Гавайях, которые служат перевалочной станцией между Японией и материковой частью Америки для контрабанды наркотиков и огнестрельного оружия.
9. Якудза в в политике Японии
Коррупция и воровство.
Якудза всегда была вовлечена в политику в Японии. Было доказано, что ряд высокопоставленных политиков, включая некоторых министров и даже премьер-министров, были связаны с этой организацией.
10. Юбицумэ
Отрезание своего мизинца.
У якудза есть несколько причудливых ритуалов. К примеру, юбицумэ - отрезание своего мизинца в качестве формы покаяния и искупления. Происхождение данного ритуала связано с традиционным способом удержания японского меча (основной захват производится тремя пальцами — средним, безымянным и мизинцем). Удаление фаланги одного пальца ослабляет хват меча человеком, заставляя его больше полагаться на группировку для собственной защиты, а не на свои силы.
11. Послевоенный максимум
Хаос и оккупация.
После Второй мировой войны число членов якудза возросло до 184 000 человек (наибольшее количество, когда-либо зарегистрированное). Американские войска, оккупировавшие Японию после войны, считали якудза самой большой угрозой.
12. Общак Ямагути-гуми
80 миллиардов долларов.
По данным Министерства финансов США, состояние синдиката Ямагути-гуми оценивается в 80 миллиардов долларов, что делает его одной из самых богатых банд в мире.
13. "Ямагути-гуми Синпо"
Журнал только членам профсоюза.
В 2013 году якудза начала издавать свой собственный журнал. Названный "Ямагути-гуми Синпо", журнал содержал поэзию хайку, статьи о рыбалке и призывы к читателеям совершать добрые дела. Этот журнал недоступен в массовой продаже, он распространялся только среди членов банды в попытке поднять моральный дух на фоне ужесточения законов по борьбе с бандитизмом.
14. Сокайя
Форма крышевания.
Члены якудза часто участвуют в уникальной форме японского вымогательства, известного как "сокайя" — особой местной форме "крышевания". Вместо того, чтобы вымогать деньги у представителей малого бизнеса, якудза запугивают собрания акционеров крупных корпораций своим присутствием на собраниях. Право на это они получают, совершая покупки миноритарных пакетов акций.
15. Благородные разбойники
Страховка от Якудзы.
Якудза также принимают участие в оказанию помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий. Обычно они помогают людям после крупных землетрясений и цунами.
16. Дополнительный палец
Боб Строитель.
У фигурок "Боба Строителя" (персонаж английского мультсериала), которые продаются в Японии, пять пальцев на руках, вместо четырех. Местные власти решили дать ему дополнительный палец, чтобы японские дети не думали, что Боб является членом якудзы.
17. Спущенная шкура
Музейный экспонат.
Замысловато татуированную кожу членов якудза иногда снимают с их трупов и продают на черном рынке. В итоге она часто оказывается на выставках в галереях.
18. Письменный экзамен в банде
Суровые японские понятия.
Для того чтобы стать членом синдиката Ямагути-гуми, необходимо сдать письменный экзамен. Во время его у потенциальных членов проверяются их знания о бандитских законах и правилах.
19. 8 - 9 – 3
Наихудшая комбинация в ойчё-кабу.
Слово якудза можно разделить на три слога: я - ку - дза, что означает три числа: 8 - 9 – 3. Это наихудшая комбинация, которая может выпасть в "ойчё-кабу" - традиционной японской карточной игре, похожей на баккару.
20. Катана
Традиционный японский меч.
Катана, традиционный японский меч, который первоначально использовался самураями, до сих пор играет важную роль среди якудза. Довольно много известных людей, в том числе некоторые видные политики и бизнесмены, были убиты именно мечом. К примеру, в 1994 году, вице-президент Fujifilm Юнтаро Судзуки был убит катаной после того, как отказался платить взятки.
21. Сакадзукигото
Дисциплина по-японски.
Новобранцы якудза обязаны подчиняться более опытным членам группировки. Ритуал посвящения нового рекрута основан на церемонии, связанной с саке, известной как "сакадзукигото". Посвященный сидит напротив его "оябуна" (что означает "отец") и ему наливают полчашки, в то время, как его наставнику наливают полную чашу. Это символизирует их статус.
22. Первый "крестный отец" якудза
Ёшио Кодама.
Ёшио Кодама стал первым крестным отцом якудза после того, как он объединил все группировки японской мафии. После того, как Кодама был замешан в ряде скандалов, киноактер Мицуясо Маено попытался в стиле камикадзе протаранить на самолете его дом. Попытка не удалась.
23. Семьи якудза неоднородны
Дойджин-кай активно занимается наркоторговлей.
Существуют значительные различия в деятельности семей якудза. Многие синдикаты, в частности, Ямагути-гуми, официально запрещают своим членам заниматься незаконным оборотом наркотиков, в то время как некоторые другие синдикаты, особенно Дойджин-кай, активно участвуют в наркоторговле.
24. Правительство Японии опасается якудза
Super Nintendo Entertainment System.
Когда в Японии вышла игровая консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) в 1990 году, правительство распорядилось развозить приставки по магазинам по ночам. Так они хотели уменьшить риск потенциального грабежа со стороны якудза, которая считала консоли ценным товаром.
25. Якудза - наследниками самураев
Гордость и почитание традиций.
Якудза иногда считаются истинными наследниками самураев. Обе организации имеют сильные иерархические системы, основанные на чести и уважении. Как якудза, так и самураи считают насилие эффективным способом достижения целей. Также и у тех, и у других сильно развиты чувства гордости и почитания традиций.
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