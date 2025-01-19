С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Роспотребнадзор, роскачество, только и может давать рекомендации и учить народ как определить качество товара. А с...Как выбрать качес...
  • Бобкина Татьяна
    Давным давно в магазинах нет настоящей колбасы из мяса, особенно вареной. Чего только не кладут в изделие , которое н...Как выбрать качес...
  • Владимир Акулов
    Из  стальной  терки  вырезаешь  накладку 5  на  5  см...И  привинчиваешь  шурупами   ее  к  каблуку  сапога...Не  ско...Как самому изгото...

Как быстро почистить варёные яйца

Бывает очень трудно почистить сваренные на салат яйца так, чтобы не снять половину белка вместе со скорлупой. Это неприятно по нескольким причинам. Во-первых, занятие отнимает много времени. А, во-вторых, половина продукта уходит в мусорное ведро.
Среди предлагаемых в интернете способов быстро и без потерь почистить яйца, были отобраны и проверены 4 реально работающих.



Как быстро почистить вареные яйца

1 способ – с содой


Яйца на салаты варят вкрутую. Предварительно их обязательно моют, ведь на скорлупе бывает органическая грязь и печать птицефабрики. Для этого десяток перекладывают в миску, заливают теплой водой на полчаса. После протирают и осматривают на наличие трещин. Деформированные экземпляры откладывают, иначе во время варки они лопнут и белок вытечет.

Как быстро почистить вареные яйца

Вымытые яйца перекладывают в металлическую емкость. Заливают водой так, чтобы покрывала полностью. Далее нужно добавить три чайные ложки соды. Емкость ставят на огонь, после закипания мощность убавляют, чтобы не было сильного бурления. Спустя 10 минут продукт перекладывают в холодную воду. Скорлупа снимается легче, так как сода способствует отделению яичной пленки от белка.

Как быстро почистить вареные яйца

2 способ – разбить по готовности


Яйца варят обычным способом, без соды. К моменту готовности набирают в миску ледяную воду. Горячие яички вынимают ложкой из кипятка и перекладывают в миску. При этом, скорлупу на каждом в двух местах разбивают ложкой.

Как быстро почистить вареные яйца

Холодная вода проникает через скорлупу и отделяет ее от белка. Яйцам дают остыть в воде 5 – 7 минут, после чистят.

Как быстро почистить вареные яйца

3 способ – потрясти в ковше


Сварив нужное количество до готовности, кипяток сливают. В ковш с яйцами наливают 1 сантиметр холодной воды. Сверху емкость закрывают подходящей по размеру крышкой. Придерживая крышку и ковш одновременно, начинают интенсивно трясти. Желательно делать это над мойкой, так как вода в процессе брызгает в стороны. Во время тряски делают вращательные движения, чтобы яйца двигались внутри по кругу. Скорлупа в этот момент разбивается, вода хорошо проникает под нее и отделяет.

Как быстро почистить вареные яйца

4 способ – в стакане


Самый популярный вирусный способ из интернета оказался, на удивление, самым действенным. Для его реализации нужно подобрать широкий стакан.

Как быстро почистить вареные яйца

В стакан набирают немного воды, помещают в него сваренный продукт. Одной рукой стакан крепко держат над мойкой, другой накрывают сверху. После интенсивной встряски скорлупа быстро снимается даже со свежих яиц. Как правильно это сделать, смотрите на видео.

Как быстро почистить вареные яйца
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
способы
чистка
Яйца

Картина дня

наверх