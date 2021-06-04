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Rolls-Royce выпуска 1926 года – это маленький дворец на колесах

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Кому и почему))) принадлежала эта машина не столь важно, но эта машина оценена по нынешним временам 700 000 англисских £ енотов на аукционе в Британии…


Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Rolls-Royce это такая машина, точнее сказать Автомобиль с большой буквы премиум-класса.
Дорогая машина, что в те далекие времена, что и сейчас.

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Особенное внимание заслуживает бар, удобно расположен с точки зрения пользователя)))

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Водительское место – это сиденье для водителя, не очень интересно, хотя может быть оно намного удобней чем у современных авто)).

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 3.1 л и мощностью 20 л.с., что вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач позволяет развивать скорость до 90 км/ч.

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Вот это настоящий диван с пружинами и на конском волосе. Это диван, А не сиденье для пассажира, сюда детская сидушка не устанавливается и ремней безопасности здесь не предусмотрено, такие автомобили по определению в аварии не попадают..

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Тут и пепельница под стать салону с ангелочками…….. Закамуфлирована..

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Потолочек на загляденье, едешь этак так на диванчике – покачиваясь, и поплевываешь – но не сильно в потолок.

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

Ну, что по этому дворцу на колесах сказать; Надо копить бабки и чесать пузо, чтоб не рассматривать этот раритет на экране монитора, а пощупать у этого дивана на колесиках пружины своей пятой точкой…

Rolls-Royce выпуска 1926 года - это маленький дворец на колесах

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