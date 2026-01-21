10 лучших фильмов 2020 года для семейного просмотра

Фильмы, которые можно посмотреть всей семьёй, как правило, добрые, а время, проведённое у телеэкрана, и последующее обсуждение понравившихся сцен запоминаются надолго и оставляют приятные воспоминания. Да и что может быть лучше, чем долгими зимними вечерами собраться всем вместе у экрана и насладиться прекрасными новыми фильмами,
предназначенными для семейного просмотра?
«Счастье в конверте», Россия, режиссёр Светлана Суханова
12 марта 2020 года на экраны вышел новый фильм Светланы Сухановой. Он объединил в себе три трогательные новеллы о человеческих взаимоотношениях, о дружбе, любви и связи поколений. Фильм смотрится на одном дыхании и заставляет каждого зрителя
задуматься об истинных ценностях и оставляет после себя очень приятные тёплые впечатления.
«Дедушка нелегкого поведения», США, режиссёр Тим Хилл
Этот фильм был снят ещё три года назад, но на экраны вышел лишь в октябре 2020 года. Душевная и смешная картина Тима Хилла с Робертом Де Ниро в главной роли. Героям фильма предстоит не раз проявить недовольство друг другом до того момента, когда все они осознают: ближе и надёжнее друг друга у них никого нет.
Лента, созданная
в духе лучших голливудских комедий, на самом деле доставит удовольствие людям разного возраста и социального положения.
«Вперёд», США, режиссёр Дэн Скэнлон
Удивительный мультипликационный фильм от студии Pixar наполнен духом приключений и волшебства, в нём есть всё, что так нравится взрослым и детям: головокружительные странствия, яркие эмоции и настоящий водоворот
событий. Запоминающиеся персонажи и увлекательный сюжет делают мультфильм идеальным для семейного просмотра. А после того, как экран погаснет, каждый сможет подумать о том, как важно ценить тех, кто рядом, пока ещё не поздно.
«Зов предков», США, режиссёр Крис Сандерс
Добрый фильм, снятый по одноименной повести Джека Лондона, впечатляет своей искренностью и оставляет после просмотра множество положительных эмоций. Историю пса Бака, попавшего из дома в Калифорнии в собачью упряжку на Аляске, зрителю невольно хочется спроецировать на собственную жизнь. И осознать,
что каждый сам хозяин своей судьбы.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла», США, Китай, Великобритания, Япония, режиссёр Стивен Гейган
Добрый приключенческий фильм с элементами комедии не оставит зрителей равнодушными. Правда, некоторые обвиняют картину в том, что она очень проигрывает по сравнению с фильмом о докторе Дулиттле с Эдди Мерфи в
главной роли, но на самом деле это просто абсолютно разные ленты. Может быть, новый фильм и покажется кому-то по-детски наивным, но зато он возрождает веру в добро и справедливость в людях разных возрастов.
«Лесси. Возвращение домой», Германия, режиссёр Ханно Ольдердиссен
Фильм снят по книге Эрика Найта «Лесси» и, несмотря на то, что история представлена глазами ребёнка, он будет интересен как детям, так и взрослым. Он наполнен теплом и добротой, заставляет
сопереживать героям, а иногда зрителю даже придётся утирать слёзы. Кстати, собака в этой картине самая настоящая, а не созданная с помощью компьютерной графики.
«Таинственный сад», Великобритания, Франция, США, Китай, режиссёр Марк Манден
Фильм снят по одноименному произведению Фрэнсис Бернетт. У создателей получилась красивая сказка, предназначенная для семейного просмотра, где каждый откроет для себя свой смысл. Глубокий психологизм здесь переплетается с потрясающими спецэффектами, поэтому после просмотра под впечатлением
останутся как дети, так и взрослые.
«Ключ времени», Россия, режиссёр Алексей Николаев
Семейная сказка о девочке Ксении, находящейся в поисках своих приёмных родителей. Правда, помощником девочки выступает домовой, мешает встрече ведьма,
а поиски ведутся в потустороннем мире. Зрители могли бы увидеть фильм ещё два года назад, но его премьера переносилась трижды, а выход на экраны состоялся в августе 2020 года.
«Мой шпион», США, Канада, режиссёр Питер Сигал
Приятный фильм, насыщенный безобидными приключениями, отчаянно напоминает старые добрые комедии с Арнольдом Шварценеггером, Дуэйном Джонсоном и Халком Хоганом, где грозным силачам приходилось, сложив оружие, вдруг стать настоящими няньками. «Моего шпиона» можно смотреть всей семьёй, наслаждаясь забавными ситуациями, добрыми шутками и положительными эмоциями.
«Не все дома», Франция, режиссёр Людовик Бернард
Сюжет этой французской комедии далеко не нов: папа остается один на один с тремя детьми и домашним хозяйством. Правда, он уверен в том, что управление домом – это куда проще,
чем руководство большой компанией. Но в реальности его ждёт множество сюрпризов от любимых чад.
