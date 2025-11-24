Пит Эккерт: слепой фотограф, который покорил мир своими снимками

Пит Эккерт и предположить не мог, что когда-то не просто будет заниматься фотографией, но еще и станет известным фотографом. Пока не случилась беда, и он не начал терять зрение. Однако если некоторых людей эта страшная болезнь заставляет уйти в себя и прервать все связи с внешним миром, то для Пита Эккерта она стала своеобразным рычагом, ухватившись за который, он смог перевернуть всю свою жизнь. Не имея возможности видеть и используя лишь собственные ощущения, этот человек стал фотографом, завораживающие работы которого облетели весь мир и не только принесли ему настоящую славу, но и помогли вновь обрести себя.
Страшная болезнь
У Пита были большие планы на будущее. Он учился скульптурному искусству и промышленному дизайну. Собирался продолжить учебу в Университете г. Йель на факультете архитектуры. Но вдруг стал замечать, что теряет зрение. Молодой человек прошел медицинское обследование и услышал неутешительный диагноз: пигментный ретинит. А через некоторое время, посмотрев телевизионное шоу Дина Эделя, Эккерт узнал, что болезнь его считается неизлечимой, а это значит, что слепоты избежать не получится.
В поисках работы
До того момента, как парень начал погружаться в полную тьму, он успел получить диплом магистра и стать обладателем черного пояса по тхэквондо. Кстати, Пит Эккер настолько преуспел в овладении техникой боевых искусств, что некоторое время после получения черного пояса работал тренером по тхэквондо. Его ученики и спарринг-партнеры отказывались верить в то, что почти слепой человек может быть серьезным противником в спортивных состязаниях. Но в процессе того, как Пит демонстрировал свои способности, недоверие постепенно сменялось удивлением, а потом и уважением. Позднее Эккер поделился секретом успеха. Он говорил, что побеждать в спаррингах ему помогало умение ориентироваться на звуки. И это чутье заменяло ему зрение.прокормить семью? Следует сказать, что у Эккера появилось невероятное туннельное видение. Поэтому, уже будучи слепым, он был в состоянии читать. Молодой человек пробовал устроиться на работу в какой-нибудь банк, но ему всюду отказывали, как только узнавали о болезни. Столкнувшись с проблемой, Эккерт был возмущен тем, как в его стране обращаются со слепыми гражданами, которым, казалось бы, правительство должно оказывать помощь. На самом же деле работы для инвалидов по зрению практически не было. Об этом говорят и цифры – уровень безработицы у людей с нарушением зрения на тот момент составлял 85%. Когда Питу было чуть больше двадцати, он с утра до ночи делал графитные картины и занимался резьбой по дереву. Жене постоянно приходилось быть рядом и оценивать качество его работы. Эта деятельность была сплошным мучением для обоих. Кроме того, она не обеспечивала хорошего дохода, и им приходилось, что называется, сводить концы с концами. А в 1996 году, когда Питту исполнилось 30 лет, пропало и туннельное зрение – он полностью ослеп.
Фотограф-самоучка
Работа Эккерта Пит не мог сидеть без дела и не оставлял надежду раздобыть деньги. И вот в один прекрасный день, разбирая коробку со старыми вещами своей матери, мужчина наткнулся на фотоаппарат. Это был старый экземпляр 1950 года выпуска. Вытащив раритет из коробки, Пит уговорил жену помочь ему научиться им пользоваться. Это было в 2000 году, когда цифровые аппараты еще не успели вытеснить пленочные. До болезни Эккерту не приходилось заниматься фотографией и, разумеется, он в этом абсолютно ничего не смыслил. Однако это не помешало молодому человеку закупить все принадлежности для фотографирования. Более того, он каждый день посещал магазин фототоваров и задавал вопросы продавцам. Таким образом мужчина постигал азы искусства фотографии. Пит Эккер приобрел себе овчарку-поводыря Узу и ходил вместе с ней на вечерние прогулки. Кстати, Узу был не только хорошим поводырем, но и отважным защитником. Именно пес однажды спас жизнь Эккеру, защитив его от хулиганов, которые увидели в слепом человеке легкую мишень. В первое время новоиспеченный фотограф снимал статуи. Но через некоторое время стал искать темы поинтереснее. Ему хотелось показать другим людям, что представляет собой мир слепых.
Успех
Через некоторое время у Эккера набралось уже так много работ, что можно было организовать первую выставку. Фотографа ждал успех – его произведения хвалили и даже приобретали для своих коллекций. В жизни Пита Эккерта, наконец, началась белая полоса. Работы начали приносить доход, и уже через двадцать лет после наступления полной слепоты он смог стать довольно востребованным фотографом. Необычные и в то же время удивительные фотографии привлекли внимание издателей Playboy, и Эккеру заказали серию эротических фотографий, выполненных в его стиле. Выглядели они, честно сказать, немного жутковато, но заказчики были в восторге. Пит Эккерт работает Востребованность Пита Эккерта росла с каждым днем. В 2013 году его услугами решила воспользоваться компания Swarovski, предложив сделать фотографии украшений, созданных дизайнерами компании для выставки на саммите известных ювелиров в Австрии. И снова заказчики остались довольны выполненной работой. Еще один крупный заказ Пит Эккерт получил от рекламного агентства Grabarz and Partner, которое от имени компании Volkswagen предложило Эккеру сделать фотографии для рекламы своего нового автомобиля. Он согласился. Эккерт до этого никогда не фотографировал автомобиль так, как он видел его сам.
В чем секрет?
Работа Питта Эккерта «Как может слепой фотограф делать такие снимки?» – спрашивают некоторые. Дело в том, что мастер предпочитает работать при инфракрасном освещении и практикует длинные выдержки. Кроме того, он, словно мышь летучая, использует собственный голос в целях изучения снимаемого объекта. Фотограф сначала внимательно слушает, а потом касается предмета рукой. Такой прием помогает ему ощутить связь между фотографируемым предметом и звуком. Эккер говорил, что любой, даже самый неподвижный объект наделен собственным звуком, сочетанием специфических вибраций, которые ни с чем другим спутать невозможно. По словам самого Эккерта, он видит «свет», исходящий от него самого. Такое ощущение бывает у людей с ампутированными конечностями. Они как будто чувствуют отнятую ногу или руку. Фотограф уверен, что этим ощущением он обязан своим постоянным усилиям, которые прилагал для того, чтобы научиться воспринимать окружающий мир. Многие свои шедевры Пит Эккерт создал в своей домашней студии. Но есть и такие фотографии, пожалуй, самые захватывающие, которые объединяют необычные фигуры с фоном городских улиц или природных пейзажей. Питт Эккерт Известно также, что Пит Эккер занимался и фотографической журналистикой. Например, в альбоме, который автор назвал «Автобусная серия», Эккерт наглядно демонстрирует, с какими трудностями приходится сталкиваться слепым и плохо видящим людям в городских видах транспорта. «Мои работы соединяют мир видящих с миром слепых» – сказал Эккерт. Вспоминая прожитые годы, Пит Эккер признается, что они были для него тяжелыми. Слепому фотографу пришлось преодолеть много трудностей. Но он сумел с ними справиться и заявить о себе всему миру. Своими работами автор словно продолжил импрессионистское движение, которое существовало очень много лет назад. Истории известно, что у некоторых художников-импрессионистов были проблемы с качеством зрения, и уже тогда они пытались показать обществу иной способ видения обычных предметов. Поэтому сегодня мы можем уверенно заявить, что слепая фотография – это еще один этап в развитии данного вида искусства.
