10 реальных историй о средневековых войнах, которые кажутся выдумкой

Во времена крестовых походов случались истории похлеще, чем в сериале «Игра престолов»
На войне все средства хороши - эта фраза особенно актуальна для сражений в период Средневековья, когда в ход шли любые уловки. Чего стоит только английский король Ричард I Львиное Сердце, во время крестового похода сражавшийся, лежа на носилках.
1. Чтобы ослепший король участвовал в битве, его коня привязали к лошадям рыцарей
Король Богемии Иоанн решительно настроился принимать участие в битве при Креси 1346 года / Фото: tisamsebegid.ru
Иоганн Люксембургский, он же Иоанн Слепой, утратил зрение после Северных крестовых походов. Никто не мог ему помочь, и разгневанный правитель даже приказал казнить врача. Однако вскоре разгорелась Столетняя война, и король Богемии Иоанн решительно настроился принимать участие в битве при Креси 1346 года. Рыцари привязали поводья монаршей лошади к своим коням, пообещав вывести правителя на поле битвы. Вместе они поскакали в рядах французской конницы на англичан и были разгромлены.
2. Отрубленная голова врага убила вождя викингов
В одной из битв Сигурд Эйстейнссон разгромил войско шотландцев под предводительством Туатала мак Маэла Бригте / Фото: wallpaper-mania.com
Норвежский викинг Сигурд Эйстейнссон жил в IX веке и носил титул ярла, то есть графа, Оркнейских островов.седлу. При скачке голова сильно болталась и царапала зубами ногу норвежского викинга. В рану попала инфекция и буквально через пару дней Сигурд Эйстейнссон скончался по вине отрубленной головы своего врага.
3. После Первого крестового похода по улицам Иерусалима буквально текли реки крови
Крови было столько, что она стекала по улицам Святой земли, как свидетельствуют летописи тех времен / Фото: static.life.ru
Завоевание Иерусалима было крайне жестоким. Крестоносцы вырезали всех людей подряд, включая женщин, детей и даже младенцев. Их не останавливали даже отчаянные мольбы о пощаде. Крови было столько, что она стекала по улицам Святой земли, как свидетельствуют летописи тех времен. Французский историк Гвиберт Ножанский писал, что рыцари, видевшие Иерусалим и Гробницу, способны на любые преступления.
4. Смерть императора остановила немцев в шаге от Святой земли
Фридрих I Барбаросса был искусным воином, но бессильным против стихии / Фото: img.pr0gramm.com
В ХII веке во время Третьего крестового похода немецкая армия направлялась к Израилю. Операцией руководил император Фридрих I Барбаросса, поклявшийся вернуть Иерусалим христианам. Крестоносцы пересекли Европу, попутно отбиваясь от нападений врагов, и дошли до Малой Азии. На пути к Палестине армии нужно было перейти реку Каликадн (ныне - Гёксу, протекающая на территории Турции). Барбаросса был искусным воином, но бессильным против стихии. При переправе он упал в воду в тяжелых доспехах, был подхвачен бурным течением и захлебнулся. Из-за кончины короля армия так и не смогла завершить крестовый поход с триумфом, а некоторые из людей Фридриха I отреклись от христианства и стали язычниками.
5. Внезапная молитва в безвыходной ситуации принесла победу Хлодвигу I
В отчаянии Хлодвиг I взмолился Иисусу Христу и пообещал, что примет христианство, если одержит победу / Фото: i.ytimg.com
Король франков Хлодвиг I долго не верил в христианство, хоть его жена Клотильда и крестилась. Однако все изменилось во время войны с алеманнами (древнегерманскими племенами), когда правитель оказался на грани полного разгрома. В отчаянии он взмолился Иисусу Христу и пообещал, что примет христианство, если одержит победу. Тут же короля алеманнов свергли, его армия пустилась в бегство, а Хлодвигу пришлось сдержать слово и креститься.
6. Ричард Львиное Сердце сражался, лежа на носилках
Ричард I также участвовал в Третьем крестовом походе, однако его сразила цинга / Фото: sun1-23.userapi.com
Английский король Ричард I также участвовал в Третьем крестовом походе, однако в самый неподходящий момент его сразила цинга. Когда армия дошла до израильского города Акко, правитель не мог даже сесть на коня, однако пропускать битву он не желал. Ричард Львиное Сердце попросил прямо на носилках поднести его поближе к городским стенам и помогал войску сразить противника, стреляя из арбалета.
7. Война из-за дубового ведра
То самое Моденское ведро, которое сегодня хранится в музее / Фото: yaustal.com
Казалось бы, для войны нужен серьезный повод, однако в 1325 году у Модены и Болоньи возник конфликт из-за ведра. Да-да, обычного ведра, которое солдаты Модены украли из города и выставили в ратуше, чтобы потешиться над болонцами. Болонья этого не потерпела и вторглась с армией к врагу. В результате 2000 человек погибли из-за дубового сосуда для хранения.
8. Лед помог выиграть одну из крупнейших битв на Руси
Битва длилась до поздней ночи и завершилась победой войска Александра Невского / Фото: libkids51.ru
Да-да, речь идет о знаменитом Ледовом побоище, которое произошло 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера (граница России и Эстонии). В XIII веке рыцари Тевтонского ордена вторглись в ослабленные после нашествия монгол Псков и Новгород. Новгородцы обратились за помощью и на подмогу прислали Александра Невского, который уже прославился победой над шведами двумя годами ранее. Две армии разделяло лишь Чудское озеро, покрытое ледяной коркой. Тевтонские рыцари смело выехали на лед, а навстречу им выступила новгородская пехота. Битва длилась до поздней ночи и завершилась победой войска Невского. Всего в побоище участвовало около 25 тысяч солдат. Тевтонцы хорошо усвоили урок и в следующий раз рискнули напасть на псковские земли лишь спустя 10 лет.
9. Первое крупное морское сражение в Столетней войне обернулось настоящим разгромом
Англия нанесла Франции сокрушительный удар, затопив большую часть кораблей, а вместе с ними и людей / Фото: upload.wikimedia.org
В битве при Слёйсе 1340 года французы выбрали следующую тактику. Они выстроили в ряд 19 кораблей, соединив их вместе, чтобы английский флот не смог прорвать оборону. Однако все планы пошли крахом, поскольку англичане поняли: скованный цепями флот не сможет маневрировать и его будет легко разбить. Англия нанесла Франции сокрушительный удар, затопив большую часть кораблей, а вместе с ними и людей. В результате англичане и их союзники получили полное превосходство на море.
10. Вильгельму Завоевателю пришлось доказывать, что он жив, поскольку воины стали отступать
После битвы при Гастингсе Вильгельма I и стали именовать Завоевателем / Фото: messagetoeagle.com
Случилось это во время битвы при Гастингсе 1066 года, где сразились армия англосоксонского короля Гарольда Годвинсона и войско нормандского герцога Вильгельма I Завоевателя. В разгар сражения англичане пустили слух, что нормандский предводитель погиб. В войске началась паника, которая чуть не стоила норманнам разгрома. Вильгельму пришлось снять шлем прямо посреди битвы и доказать солдатам, что он жив. Поступок герцога ободрил армию, и норманны одержали победу над англосаксами, убив короля Гарольда Годвинсона. После этой битвы Вильгельма I и стали именовать Завоевателем.
