Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков

Начиная с момента появления авиации, пилот самолета был и остается одной из самых романтичных профессий. На заре XX века авиаторы вовсе воспринимались в обществе как настоящие герои. Кроме того, они были одними из самых завидных женихов! Одним из важнейших элементов романтического образа летчика стал в то время белый шелковый шарф., откуда он вообще появился и зачем нужен.
Шарфы носятся не просто так. |Фото: baskino.me.
Первая мировая война стала первым серьезным военным конфликтом, в котором была задействована боевая авиация. В то время ВВС во всех странах находились в зачаточном положении, и многие вещи все еще не были доведены в лётном деле не что до совершенства, а хотя бы до ума. Ярким примером тому была летная экипировка, которую пришлось неоднократно дорабатывать. Что интересно, инициатива в то время часто исходила снизу.
Изначально шарфы делались из парашютов. |Фото: natpress.net.
Кабины первых самолетов не имели полного остекления. Не существовало и летных скафандров, которые бы брали на себя роль системы жизнеобеспечения летчика. Тем не менее, даже на не очень большой высоте становилось очень холодно. Вопрос решался доступными для начала XX века способами. Летчики надевали теплую одежду, утепленные шлемофоны, очки для защиты глаз от ветра, а также кожаные куртки или плащи с воротником, которые должны были защищать тело и руки от порывов холодного ветра.
Со временем это стало атрибутом одежды. |Фото: kinobaza.online.
Проблема заключалась лишь в том, что одежда с высоким воротником оказалась крайне непрактичной для воздушного боя.головой. Так много, что не спасал даже пришивной подворотничок. Буквально за один вылет пилот мог стереть шею в кровь.
Выглядит шарфик очень красиво. |Фото: primeambassador.com.
Тогда-то французские летчики первым и додумались до шелковых шарфов. Пилоты просто стали вырезать шарфы из запасов парашютной ткани. А делали парашюты в то время как раз из шелка. В итоге получилось не только утилитарное средство защиты шеи, но и модный аксессуар. Командование быстро одобрило инициативу офицеров и вскоре шелковый шарф стал во многих подразделениях обязательным предметом экипировки. А уже после Первой мировой войны белый шарфик стал еще и одним из символов летчиков.
Шарфы использовались не везде. |Фото: smolbattle.ru.
Ко Второй мировой войне с развитием профессионального снаряжения о летных шарфах стали постепенно забывать. Хотя они все еще использовались в ряде частей и подразделений, в том числе в Советском Союзе. Сегодня в эпоху гермокостюмов из современных материалов необходимости в шарфах нет. Тем не менее, в ряде стран они являются элементом традиционного и парадного гардероба летчиков ВВС. Например, в Швеции шелковые шарфы разного цвета означают принадлежность летчиков к разным эскадрильям.
Постепенно шарфы из моды вышли. ¦Фото: ocean-media.su.
В заключение стоит отметить, что на просторах интернета также бытует миф о том, что шелковые шарфы якобы использовались для определения скорости самолета в силу того, что у машин времен Первой мировой войны отсутствовал кокпит. Подобные утверждения несостоятельны. Оборудование было куда скромнее, даже чем в машинах Второй мировой войны, но датчики скорости и давления уже существовали. Достаточно взглянуть на фото кабины самолета начала XX века.
Вот кокпит самолета тех времен. ¦Фото: ya.ru.
