Вы ни за что не догадаетесь, из чего сделаны эти продукты

Мы не удивимся, если после прочтения этого материала вам захочется стучать по еде, прежде чем съесть ее. Чтобы, так сказать, перестраховаться.



Дело в том, что японский скульптор Сейджи Кавасаки создает прекрасные бутафорские продукты из дерева. Они настолько реалистично выглядят, что хочется вгрызться в них прямо сейчас, не дожидаясь времени ближайшего приема пищи. Сейджи сначала обрабатывает куски дерева, придавая им определенную форму, а после тщательно раскрашивает их красками.







«”Это выглядит круто, я хотел бы это съесть”, — думает тот, кто видит мои работы. Это позитивные ощущения. Даже если человек знает, что это просто дерево, он все равно чувствует в себе желание это съесть. Я считаю, что это очень интересно. В то же время мои работы — это своеобразный фан-арт, ведь я большой фанат еды», — рассказал Сейджи.







































































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