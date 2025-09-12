Как организовать пространство в ванной комнате: идеи, которые нужно попробовать немедленно

Прежде чем приниматься за организацию порядка и систем хранения в ванной комнате, необходимо тщательно проанализировать привычки семьи и особенности использования вещей. Одни наносят макияж в спальне, другие – в ванной, одни хотят превратить санузел в спа-зону, другие голосуют за его функциональность.
Так как для многих людей ванная комната является ресурсным местом, в ней не должно быть лишних предметов, раздражающих деталей. Здесь нужно расслабляться, набираться сил и освобождать голову от негативных мыслей. Именно поэтому к организации порядка следует подходить с особой внимательностью.
1. Как насчет шкафа?
Варианты организации шкафа в ванной комнате
Итак, для начала вам нужно:
• Составить список предметов, которые вы планируете хранить в ванной комнате. Это могут быть косметика, халат, полотенца, аптечка, фен, бытовая химия, предназначенная для уборки, и пр.
• Рассчитать, сколько места потребуется для хранения вещей из списка. Чтобы было удобнее, разделите их по категориям и подумайте, как часто будете использовать те или иные предметы: каждый день, раз в неделю или раз в месяц.
• Нарисовать примерный эскиз системы хранения, которая смогла бы вместить в себя все необходимые в ванной комнате вещи. Самым оптимальным вариантом будет шкаф, в котором гармонично объединяться открытые и закрытые полки. Первые идеально подойдут для хранения красивых вещей, которые отличаются не только функциональностью, но и эстетическим внешним видом.
Теперь более подробно, что где можно хранить. На открытой полке предлагаем организовать небольшую гигиеническую мусорку для ватных палочек, спонжей и прочих мелких вещей. Это позволит экономить время и не ходить после каждого процесса демакияжа на кухню, чтобы воспользоваться урной. Также здесь можно разместить красивые банные полотенца. Чтобы на открытых полках было проще ориентироваться, сделайте подсветку.
Ниши и открытые полки можно подсветить и хранить там полотенца
Для хранения косметики (если вы краситесь в ванной), предусмотрите отдельный ящик. Хранение в нем можно будет организовать при помощи разделителей. Казалось бы, банальная вещь, однако сколько от нее пользы: для каждой кисти, ватного диска, карандаша отведено свое место, благодаря чему они не перемещаются по ящику и не теряются в самый неподходящий момент. Кстати, разделители можно использовать и во всех других ящиках, чтобы мелкие вещи не скапливались в одну бесформенную кучу, и вам не приходилось все утро искать, например, любимые сережки.
Следующий нюанс – ящик с нижним бельем. Далеко не всем он нужен, но если вы осознаете, что для вас важно хранить интимные вещи там, где вы переодеваетесь, то задумайтесь о его наличии. Организовать порядок в ящике можно будет с помощью простых органайзеров или коробок, например, от ИКЕА. Разделите белье на удобные для вас категории, и после сушки сразу раскладывайте вещи по коробкам. Так будет проще все организовать и найти.
В нижнем глубоком ящике в шкафу можно будет хранить аптечку. Для того, чтобы быстро находить необходимые лекарства, разделите их по категориям и каждую положите в отдельный зип-пакет. Например, в одном будут лежать обезболивающие, в другом – жаропонижающие, в третьем – противовоспалительные и так далее. Подпишите все пакеты, чтобы была возможность быстро сориентироваться. Если вы часто болеете, можете переместить аптечку в ящике повыше – в зоне частого использования.
2. Порядок на раковине и под ней
Под раковиной предусмотрите ящики, а на раковине - уютные мелочи
Также не забывайте об организации ящиков под раковиной. Если планируете хранить в них шампуни, бальзамы, маски и прочую бытовую химию в вертикальном положении, делайте их максимально глубокими. Впрочем, как показывает практика, подобные вещи гораздо удобнее располагать горизонтально, воспользовавшись стандартными пластиковыми разделителями.
Если ящик получился очень глубоким, попробуйте разделить его на два этажа. На нижнем пускай хранятся запасные вещи или те, которые вы редко используете, а на верхнем – предметы, которые нужны вам каждый день, например, зубные щетки, ватные диски, мицеллярную воду и пр.
Поверхность рядом с раковиной лучше не загромождать различными мелочами. Оставьте здесь только дозатор для мыла. Выбирайте стильную и акцентную модель, которая будет привлекать внимание и радовать глаз. Также можно поставить небольшую вазу с сухоцветами для создания уютной и расслабленной атмосферы. Но помните, что яркие вещи способны заиграть всеми красками только тогда, когда кроме них взгляду будет не за что зацепиться. Уберите с крючков и открытых полок все лишнее и оставьте только те вещи, которые действительно вдохновляют.
3. Еще несколько идей
На полки можно поставить плетеный корзины, а возле ванны - этажерку на колесах
• Этажерка – чтобы расположить этажерку максимально удобно, необходимо подбирать ее в зависимости от метража ванной комнаты. На ней можно расположить все бутылочки и банные принадлежности, которые нужны вам во время банных процедур. Также этажерка подходит для хранения полотенец и другого текстиля, например, халата, который вы надеваете после душа. Поставьте изделие рядом с ванной, чтобы необходимые вещи всегда находились под рукой, и за ними не нужно было тянуться.
• Хранение на колесах – в узких и труднодоступных местах можно использовать мобильные органайзеры на колесиках, которые при необходимости легко выдвинуть.
• Открытая настенная полка – этот способ самый простой и быстрый, если вы ищете ответ на вопрос, где хранить мочалки и гели для душа, которые до этого занимали бортики ванной. Однако обратите внимание, что любое открытое хранение должно быть синонимом чистоты и порядка. Чтобы не создавать визуальный шум, купите набор одинаковых бутылочек, перелейте туда бальзамы, гели, шампуни из заводских упаковок, и подпишите каждую из них. Еще один вариант – поставить все бутылочки в красивые контейнеры или небольшие плетеные/металлические корзинки. Получится красиво и аккуратно.
• Угловой столик – если в ванной комнате есть свободный угол, который вы не знаете, чем занять, установите там небольшой треугольный столик с несколькими ярусами. Это функциональный и эргономичный вариант, ведь углы обычно пустуют в отличие от пространства рядом с ванной. Именно поэтому столик отлично впишется туда, где не получилось установить классическую этажерку. Рядом с банными принадлежностями можно будет положить какой-нибудь тематический декор, чтобы ванная выглядела более уютно – кто сказал, что санузел не нуждается в декоре?
