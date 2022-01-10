7 продуктов, которые нужно есть в 2020 году, чтобы считаться модным

2020 год — это не только очередной праздник, но и начало нового десятилетия. Поэтому тут следует особое внимание обратить на новые тенденции.

Сок из сельдерея и других крайне полезных продуктов уже выходят из моды, а многоярусные сладкие десерты не столь привлекательны.

Что же теперь необходимо будет есть, чтобы оставаться в тренде, вкусную, здоровую или красивую еду?

1. Овсяное молоко

Овсяное молоко — растительная альтернатива продуктам животного происхождения.

В современной кулинарии и индустрии питания замена ищется буквально всему. Даже молоку. Уже довольно распространены соевое и миндальное молоко, однако в 2020 году появится новый тренд — овсяное. Одна крупная шведская компания не так давно вложила 15 миллионов долларов в открытие завода по переработке овса в Нью-Джерси. В период с 2017 по настоящее время продажи овсяного молока увеличились в 6 раз. Учитывая такой потрясающий результат, неудивительно, что шведская компания Oatly решила даже запустить программу, поощряющую фермеров Среднего Запада выращивать овес, а также другие потенциально полезные зерновые и соевые культуры. Овсяное молоко — это пока только один способ продвижения растительных продуктов на широкий потребительский рынок, в дальнейшем следует ожидать развития этой тенденции.

2. Водоросли

Морские водоросли теперь не только полезно, но и стильно.

Морские водоросли уже долгое время считаются очень полезными для здоровья и входят в основное меню семей в различных странах мира. Однако, согласно мнению аналитиков, в 2020 году они обретут огромную популярность в ресторанах, где можно будет увидеть все больше закусок на основе морских водорослей, а также продуктов в магазинах, таких удобных в поедании, как например, чипсы. Это хорошая тенденция, поскольку водоросли благотворно влияют на работу кишечника и щитовидной железы, а также являются богатым источником витаминов и антиоксидантов.

3. Джекфрут

Удивительный фрукт, который может заменить мясо.

Растительные альтернативы мясу набирают все большую популярность. Джекфрут — один из таких продуктов. Его можно есть сырым, сушить, жарить, превращать в джем или, если он приготовлен правильно, использовать в качестве заменителя свинины. В бенгальских домохозяйствах джекфрут на протяжении поколений использовался в качестве основного продукта, он даже получил специфическое название «древесный козел». Джекфрут низкокалорийный, с минимальным содержанием углеводов, высоким содержанием белка, клетчатки и витаминов. Он также довольно неприхотлив при выращивании, практически не требует полива, поэтому потенциально хорош для продажи.

Познавательная информация: Один джекфрут может весить до 45 кг, хотя зачастую его вес варьируется от 4,5 до 11 кг. Традиционно он встречается в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. В еду можно использовать фрукты, листья и семена растения, поэтому оно считается универсальным.

4. Газированная вода

Казалось бы просто, но есть особые секреты в продаже газированной воды.

По мнению экспертов, продажа газированной воды — это огромный рынок с еще большим потенциалом роста. Если вы думаете, что она обычная, то это совсем не так. Особенно популярны варианты небольших компаний, например, дождевая вода, которую собирают, газируют, а затем продают в бутылках. Также набирают популярность фруктовые и ароматизированные воды, и эксперименты компаний с добавлением различных добавок, от витамина С и электролитов до масла КБР. Такая вода рекламируется как здоровый напиток — и она определенно лучше, чем газированные напитки, содержащие сахар и калории.

5. Альтернативная мука

Новые тенденции выпечки 2020 года уже на пороге.

В ближайшее время на хлебобулочных заводах появится намного больше, чем несколько видов муки. Самые модные и креативные магазины мира уже предлагают такие необычные продукты, как лепешки, приготовленные из муки тигрового ореха, а скоро такие новинки станут появляться и на полках обычных супермаркетов. Еще одно нововведение — пицца с мукой из цветной капусты, а также печенье с банановой мукой. Очень интригующе и заманчиво.

6. Вина и коктейли в жестяной банке

Возвращение старой тенденции и ее развитие.

Невероятно долгое время считалось, что правильный способ пить вино — наливать его только из стеклянной бутылки с пробкой. Напитки в упаковках ценятся не особо сильно, но теперь и им предстоит вернуться в широкие массы. Ожидается, что лидерами продаж станут консервированные коктейли с фруктовыми добавками, а также коктейли в жестяных банках, в которые добавляется кофеин. Только в последние годы технология упаковки достигла такого уровня, что производители могут продавать действительно качественные продукты в тетрапаках и жестяных банках.

7. Растительные диеты

Замена животных продуктов набирает все большую популярность.

В 2020 году продолжает развиваться тенденция замены гамбургеров с мясом альтернативами на основе растений. Переход на полностью растительные диеты становится все более модным, например, блюда, приготовленные из орехов, бобовых и цельных злаков, и пиццы, сделанные из овощей, и всяческие закуски из цветной капусты.

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