Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Русский рок зародился в СССР во второй половине XX века под влиянием мировой, прежде всего западной, рок-музыки, и по сей день существует в России и странах СНГ. Хотя в русском роке существуют все те же жанры и стили, что и в мировом, у него есть и свои национальные особенности, связанные с использованием русского мелоса.

Кроме того, он делает акцент на поэзию и подачу текста.

Предлагаем Вашему вниманию подборку интересных и малоизвестных фото всеми любимых отечественных рок-музыкантов.

Ленинградский рок-клуб. Виктор Цой. 1984 год

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

С. Галанин и группа «Гулливер».

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Башлачев и Агузарова

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Дядя Федор Чистяков. 1987 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

На Соловецком рок-форуме. Чиж, старпом ледокола Руслан, Григорян и Троегубов.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Александр Маликов («Ва-банкъ») и Анатолий Крупнов («Черный Обелиск») на джем-сейшне в клубе «Секстон-ФоЗД».

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Константин Кинчев с другом. 1975 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

«Машина Времени» 1982 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Олег Гаркуша («АукцЫон») ест перед тем, как выйти на сцену.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

«Зоопарк» в Черногорске, 1987 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Алексей Могилевский, Альберт Потапкин, Дмитрий Умецкий, Виктор Комаров, Вячеслав Бутусов.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Виктор Цой, Сергей Курехин, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, Сергей Бугаев, Александр Липницкий. 1986 год на кухне А. Липницкого.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Михаил Борзыкин (группа «Телевизор») в Ангарске. 1987 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

«Рондо». 1987 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

«Би-2″ в начале своей карьеры

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

В 1986 году Гарик Сукачев жил с женой и ребенком в рабочем Тушине на первом этаже блочного дома.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

«Наутилус» у дверей «Студии 50А». 1987 год.

Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

