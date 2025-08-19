Малоизвестные фото российских рок-музыкантов

Русский рок зародился в СССР во второй половине XX века под влиянием мировой, прежде всего западной, рок-музыки, и по сей день существует в России и странах СНГ. Хотя в русском роке существуют все те же жанры и стили, что и в мировом, у него есть и свои национальные особенности, связанные с использованием русского мелоса.

Кроме того, он делает акцент на поэзию и подачу текста.Предлагаем Вашему вниманию подборку интересных и малоизвестных фото всеми любимых отечественных рок-музыкантов.Ленинградский рок-клуб. Виктор Цой. 1984 годС. Галанин и группа «Гулливер».Башлачев и Агузарова Дядя Федор Чистяков. 1987 год.На Соловецком рок-форуме . Чиж, старпом ледокола Руслан, Григорян и Троегубов.Александр Маликов («Ва-банкъ») и Анатолий Крупнов («Черный Обелиск») на джем-сейшне в клубе «Секстон-ФоЗД».Константин Кинчев с другом. 1975 год.«Машина Времени» 1982 год.Олег Гаркуша («АукцЫон») ест перед тем, как выйти на сцену.«Зоопарк» в Черногорске, 1987 год.Алексей Могилевский, Альберт Потапкин, Дмитрий Умецкий, Виктор Комаров, Вячеслав Бутусов Виктор Цой, Сергей Курехин, Джоанна Стингрей, Юрий Каспарян, Сергей Бугаев, Александр Липницкий. 1986 год на кухне А. Липницкого.Михаил Борзыкин (группа «Телевизор») в Ангарске. 1987 год.«Рондо». 1987 год.«Би-2″ в начале своей карьерыВ 1986 году Гарик Сукачев жил с женой и ребенком в рабочем Тушине на первом этаже блочного дома. Наутилус » у дверей «Студии 50А». 1987 год.