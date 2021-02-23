Татуировки африканских заключенных

Английский фотограф Араминта де Клермон (Araminta de Clermont) снимает портреты южно-африканских преступников, которые выходят на свободу с татуировками, нанесенными в тюрьме.



Официально нанесение татуировок в тюрьмах ЮАР запрещено. Таким образом, татуировка на лице, которая является признаком полного посвящения в банду, — определенный сигнал для надзирателей о том, что заключенный не имеет абсолютно никакого уважения к их власти.







Льюис





В тюрьме жизнь регламентирована до мельчайших деталей, при очень ограниченном количестве допустимых личных вещей кожа является для них источником самовыражения. Пигмент для татуировок делают из измельченной до состояния порошка промышленной резины, смешанной со слюной. В качестве инструмента используются тупые швейные иглы, а иногда и просто ногтем.



Лазерное удаление татуировок — совершенно недоступная процедура для большинства заключенных. В отчаянии некоторые сжигают часть кожи или отрезают ее ножницами, в результате на их телах остаются ужасные рубцы и шрамы.







Омар







Мистер Грин







Мартин







Морсер







Аким







Пи Кей Ди







Стоун







Али







Анвар







Норман







Франк







Пела







Стрейнджер







Дэнни







Близнецы







Гогга







Йоханнис







Джозеф







Лазарус



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!